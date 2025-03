VIDEO I gol della prima serata di Champions League, spettacolo Bayer Leverkusen

Cinque le partite disputate nella prima notte di Champions. Mentre il Napoli al San Paolo non decolla con l'Athletic ed è salvato dal lampo isolato di Higuain, dopo un primo tempo sottotono, segnato dalla rete di Muniain e dall'opaca prova degli uomini degli Benitez, in Turchia l'Arsenal sbatte contro il muro del Besiktas. L'undici di Wenger non trova la via della rete e rischia sulle iniziative personali dell'ex Chelsea Demba Ba. Nel finale espulso Ramsey.

Spettacolo invece a Copenaghen. Accade tutto nella prima frazione. Nel festival degli orrori difensivi a prevalere è la squadra ospite, che si impone per tre reti a due grazie al gol di Sun al minuto 43. Importante ipoteca sul passaggio del turno per il Bayer Leverkusen.

Il Salisburgo supera 2-1 il Malmoe, trascinato dallo scatenato Soriano.

La Steaua prevale infine 1-0 sul Ludogorets. Fa tutto Chipciu. Prima sbaglia un rigore, poi trova il gol a due minuti dal termine.