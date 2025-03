Dall'Italia, con furore. Marcello Lippi non ci sta e sceglie di manifestare il suo disappunto verso l'operato arbitrale in modo quantomeno singolare. L'allenatore campione del mondo nel 2006 con l'Italia si alza dalla panchina e entra sul terreno di gioco, dopo la scelta del direttore di gara di espellere un giocatore del Guangzhou. La squadra di Lippi, nell'incontro di Champions contro il Sidney Wanderers, era sotto per una rete a zero al momento del fattaccio.

Ecco le immagini dell'accaduto: