Il Napoli si sveglia troppo tardi, è 1-1 con l'Athletic

Termina 1-1 allo Stadio San Paolo di Napoli una bellissima partita tra Napoli ed Athletic Bilbao. Si è respirata l'area di Champions League a Napoli, dispiace che una di queste due squadre non giocherà questa grandissima competizione. Dopo un inizio tutto Partenopeo, il dominio del match è totalmente dei Baschi, che si portano in vantaggio con una perla di Muniain. Gli Azzurri si svegliano nella ripresa con l'ingresso di Mertens, e trovano il pareggio con un goal spettacolare di Higuain. Il Napoli va poi vicinissimo al goal della vittoria con prima con Higuain e poi con Mertens. Le squadre si giocheranno tutto al San Mames mercoledì prossimo.

La Partita

Il Napoli si schiera con Rafael tra i pali, Maggio, Albiol, Koulibaly e Britos a comporre la linea difensiva. Gargano e Jorginho davanti alla difesa con Hamisk, Callejon ed Insigne a supporto dell’unica punta Higuain. Britos e Gargano vincono quindi gli unici ballottaggi del prepartita, ai danni di Ghoulam e Inler.

Tutto confermato nell’11 titolare dell’Athletic. Valverde schiera un solido 4-3-3 con De Marcos a terzino destro che la spunta si Iraola, e con Gurpegi, Laporte e Balenziaga a completare il reparto arretrato. A centrocampo vengono schierati Rico, Iturraspe e Benat; unica punta Aduriz, supportato da Muniain e Susaeta.

Parte fortissimo il Napoli. Pressa altissima la squadra di Benitez e crea subito un’occasione da goal con Hamsik, che non riesce a sfruttare al meglio un cross di Higuain. Passa soltanto un minuto e Hamsik va vicino al goal con tiro dall’interno dell’area che termina pero di poco a lato. Sembra esserci solo il Napoli in campo nei primi 5 minuti. L’occasione più grande per i Partenopei arriva al 7°minuto di gioco sui piedi di Insigne, che imbeccato perfettamente da Jorginho, spreca tutto ciccando il pallone solo davanti a Iraizoz. Il goal fallito resta impresso nelle menti dei giocatori napoletani che pian piano perdono le redini del gioco con un Athletic sempre più intraprendente. Dopo una fase di stallo i Baschi vanno vicini al goal con Laporte bravo a staccare di testa su un corner insidioso; tiro di pochissimo a lato. Passano tre minuti e il Bilbao sfiora nuovamente il vantaggio con Aduriz, bravo ad anticipare Maggio di testa; attento Rafael. E’ il momento migliore dell’Athletic che trova il meritato vantaggio. Ottima azione di De Marcos che va via in velocità ad Insigne, Britos, spaesato, sbaglia l’intervento in chiusura, permettendo al terzino destro basco di crossare indisturbato a centro area, dove Muniain, tutto solo, controlla e piazza nell’angolino. Si chiude con il vantaggio meritato dell’Athletic Bilbao il primo tempo. Fischi del San Paolo.

Ci si aspettava un Napoli arrembante ad inizio ripresa, ma è ancora l’Athletic a farsi vedere, prima con Susaeta e poi con Aduriz. I partenopei sono in difficoltà, i baschi mantengono il campo benissimo e corrono tantissimo. La partita vive un momento di stallo fino al 60°, quando Benitez decide di mandare in campo Dries Mertens al posto di Insigne, autore di una partita davvero mediocre. Il Napoli finalmente sembra trovare dalla spinta del San Paolo quella verve che mancava, e trova il pareggio con una perla di Gonzalo Higuain. Il Pipita stoppa un palla di Hamsik come solo lui sa fare, punta tutta la difesa dell’Athletic seminando il panico, passa tra Laporte e Gurpegi, e con un destro in diagonale trafigge l’incolpevole Iraizoz. Sull’onda dell’entusiasmo gli Azzurri sfiorano il sorpasso; contropiede perfetto orchestrato da Hamsik ed Higuain, l’attaccante argentino serve un pallone perfetto per Callejon, che tutto solo davanti a Iraizoz tentenna e poi calcia a lato. Clamorosa palla goal fallita dall’attaccante spagnolo. Si è spento d’improvviso l’Athletic, che ha rischiato di passare in svantaggio in soltanto 4 minuti, dopo un’ottima partita. Dopo il pareggio c’è solo il Napoli in campo. Partenopei ancora vicini al vantaggio, prima con Michu che inspiegabilmente non tira tutto solo in area, e poi Mertens, sul quale Iraizoz compie una grande parata. Non ci si ferma un secondo negli ultimi 10 minuti, il Napoli assedia l’area Basca. All’85°minuto Irazioz salva l’Athletic con una parata prodigiosa su un tiro dall’interno dell’area piccola di Higuain, dopo un’azione strepitosa di Mertens. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro Eriksson manda tutti negli spogliatoi. Finisce 1-1 una splendida partita tra Napoli ed Athletic Bilbao. Da segnalare un'ottima prestazione di Gargano, insieme a Mertens, Higuain e Munianin, uno dei migliori in campo.

Il ritorno si giocherà tra 8 giorni, il 27 agosto, al San Mames di Bilbao.