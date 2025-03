Martin Odegaard, un nuovo astro nascente nella terra dei fiordi

Il giocatore simbolo di questa Tippeliga (il massimo campionato norvegese) in corso è un ragazzo nato nel 1998 ma che sta impressionando per la sua visione di gioco, per la grande personalità e per la fantasia. Mancino ma capace di chiudere l'azione con entrambi i piedi e pieno di colpi di classe. Questa è la descrizione di Martin Odegaard, astro nascente del calcio europeo e che in campionato ha già collezionato 12 presenze con 3 gol e 3 assist vincenti.

Tifoso del Liverpool e grande fan di Jon Arne Riise e di Leo Messi, il giocatore è già entrato nella storia come il più giovane debuttante e il più giovane cannoniere della massima serie del campionato norvegese. Non solo: il Ct della Nazionale Per-Matias Hogmo lo ha convocato per l'amichevole del 27 agosto contro gli Emirati Arabi. Odegaard raggiungerebbe un altro record: se scenderà in campo, diventerà il Nazionale norvegese più giovane di sempre.

Le grandi squadre europee lo tengono d'occhio già da molto tempo. La scorsa stagione il baby fenomeno ha effettuato dei provini con Manchester United e Bayern Monaco. Ma negli ultimi giorni pare che il Real Madrid abbia fatto allo Stromsgodset un'offerta di 14 milioni, cifra record per un calciatore non ancora sedicenne. L'indiscrezione viene confermata dal padre del giocatore, che al quotidiano locale "Verdens Gang" afferma: "Su mio figlio hanno messo gli occhi i maggiori clubs europei. PSG, Juventus, Manchester City, Barcellona, Ajax, Manchester United e, per l'appunto, Real Madrid. Il nostro obiettivo però è far maturare Martin in maniera seria e armoniosa , per far si che la carriera stessa si sviluppi adeguatamente. Se mio figlio inizia a pensare anche ad altre cose, credo che la sua crescita di uomo e calciatore si arresterà inevitabilmente".