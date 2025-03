VIDEO La goleada del Barcellona nel Trofeo Gamper

Storie e gol nella sfida tra Barcellona e Leon per il trofeo Gamper. L'ultima di Rafa Marquez con la maglia del club messicano, prima del ritorno in Italia con il Verona, squadra in cui è approdato durante il mercato estivo. La prima, con la casacca blaugrana, di Luis Suarez, il fuoriclasse uruguaiano squalificato per il morso a Chiellini. E infine, Messi e Neymar, sempre loro. Ad accendere la luce nello scacchiere catalano, rinvigorito dalla qualità di Rakitic, sono i massimi esponenti del calcio del nuovo millennio, CR7 permettendo. Messi dimentica la finale Mondiale e ritrova la naturale via della rete, pensando alla rivincita in patria contro il galattico Real. Neymar, sconsolato, costretto in panchina a osservare il disastro del Brasile, punta alla consacrazione con il Barcellona dopo l'apprendistato dello scorso anno.

Sei i gol messi a segno dalla compagine di Luis Enrique. Ecco tutto quello che è accaduto nei novanta minuti di gioco: