Ecco i finalisti dell'UEFA Best Player in Europe: Ronaldo, Neuer e Robben

La UEFA ha annunciato i tre finalisti dell'UEFA Best Player in Europe, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer ed Arjen Robben. Scontate e praticamente certe le nomine del portoghese e del tedesco, decisamente una sorpresa quella dell'olandese. Il vincitore verrà rivelato il prossimo 28 agosto, in occasione della presentazione da parte della UEFA dei sorteggi riguardanti la Champions League e l'Europa League.

I tre finalisti hanno ottenuto più preferenze nella seconda votazione effettuata dai giornalisti delle 54 federazioni affiliate alla UEFA. Essi facevano parte di una lista di dieci giocatori, diramati a fine Mondiale, che sono usciti da una prima selezione effettuata dagli stessi giornalisti, che hanno dovuto comunicare una lista di cinque campioni così impostata: al primo spettavano cinque punti, al secondo quattro, al terzo tre, al secondo due ed al quinto uno.

Per quanto riguarda le posizioni dalla 4 alla 10, troviamo a ridosso del podio Thomas Müller, che precede i quinti a pari merito Philippe Lahm e Lionel Messi (per la prima volta escluso dalla finale), settimo il neoacquisto del Real Madrid James Rodríguez, ottavo il colpo del Barcellona Luis Suárez, solo nono l'argentino Ángel Di María, mentre a chiudere questa speciale classifica ci pensa Diego Costa, nuovo bomber del Chelsea.

Il premio mira ad unire i criteri del Ballon d'Or, istituito dalla rivista francese France Football, e del vecchio riconoscimento UEFA Footballer of the Year, assegnato l'ultima volta nel 2009/2010 a Diego Milito.