Mamma che Gila: doppietta e il Guangzhou vola!

Alberto Gilardino ha cambiato squadra, paese e continente, ma non ha proprio intenzione di smettere di segnare e far sognare i suoi nuovi tifosi. Con tre reti in quattro partite, l’ex Genoa e Bologna, sta dimostrando di non essere un calciatore finito.

Attualmente al Guangzhou, dove ha ritrovato il suo ex compagno d’attacco Alessandro Diamanti, il Gila ha realizzato una doppietta contro il Dalian Aerbin, portando a +7 il distacco dal Beijing Guoan, che ha però una partita in meno.

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Lui continua a suonare il violino ed intanto Marcello Lippi se lo gode…