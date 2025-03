Champions League: Celtic riammesso, fuori il Legia

Sorpresa nell'urna di Nyon. Il Celtic ritrova la Champions League, dopo la fragorosa eliminazione nel terzo turno preliminare. Gli scozzesi erano stati travolti per 4-1 dal Legia Varsavia in trasferta, prima di soccombere anche nel match di ritorno, giocato a Edimburgo, per due reti a zero, sotto i colpi di Zyro e Kucharczyk.

Nella serata di ieri le prime notizie di una possibile riammissione del club scozzese per una irregolarità commessa dal Legia. A poche ore dal sorteggio la conferma. Celtic nuovamente in corsa.

La decisione dopo che il Legia Varsavia ha scelto di schierare Bartosz Bereszynski, squalificato nell'ultimo match europeo della scorsa stagione. I 4 minuti in campo costano al club la sconfitta per 3-0 a tavolino.

Il risultato impatta il 4-1 dell'andata, ma il gol del Celtic, in trasferta, decide il passaggio del turno.

