LIVE sorteggio Champions League e Europa League, in DIRETTA il sorteggio dei play-off

14.00 Un riepilogo delle sfide di Champions League.





13.50 L'Inter giocherà l'andata in Islanda il 21 Agosto ed il ritorno allo Stadio San Siro il 28 Agosto. Anche il Torino giocherà l'andata fuori casa.

13.35 Le prime dichiarazioni del presidente del Bilbao, Jose Urrutia : "Non sarà facile. Del resto è la Champions League e tutte le squadre che affronti sono difficili da battere. Il Napoli è migliorato molto negli ultimi anni, ma sappiamo anche che nessuna squadra voleva pescarci. Vogliamo la vittoria a tutti i costi".

Arrivano le prime ufficialità per le date delle gare di Champions. Il Napoli giocherà martedi 19 alle 20.45 al San Paolo contro il Bilbao. Ritorno a San Mames mercoledì 27, sempre alle 20.45

Ecco un simpatico video degli avversari dell'Inter. Non saranno fortissimi ma in quanto ad esultanze non sono secondi a nessuno

13.20 "Sicuramente tra le cinque possibili avversarie, con il l’Atletico ci è capitato il sorteggio più difficile. E’ una squadra che gioca un buon calcio ed in casa i cinquantamila del San Mames danno una grande spinta. Sarà una bella partita, una sfida molto intensa. Il Napoli comunque è preparato e determinato a raggiungere il suo obiettivo". Questo il commento di Rafa Benitez al play off Champions che vede opposto il Napoli agli spagnoli dell'Athletic Bilbao.

Ecco il quadro completo delle sfide di Europa League

Prima partita che si giocherà in Islanda, in uno stadio da 1000 posti. Ritorno a San Siro.

Ecco l'Inter, affronterà lo STJARNAN, squadra islandese!

13.10 Arrivano le prime dichiarazioni di Benitez : "L'Athletic Bilbao è forte, ma siamo pronti alla sfida"

Si procede al sorteggio dei gruppi delle squadre che si affronteranno. Le squadre sono divise in 8 gruppi. Sorteggiato il Torino, presente nel secondo gruppo. La squadra di Ventura affronterà i croati dello Spalato.

13.08 Ecco le partecipanti al sorteggio, divise sempre in due gruppi, 31 squadre teste di serie e 31 no :

[Lokomotiv Moskva] Lokomotiv Moskva(RUS)

[Mönchengladbach] Mönchengladbach(GER)

[Sparta Praha] Sparta Praha(CZE)

[Villarreal] Villarreal(ESP)

[Young Boys] Young Boys(SUI)

[Sarajevo] Sarajevo(BIH)

[Apollon] Apollon(CYP)

[Zwolle] Zwolle(NED)

[Astana] Astana(KAZ)

[Debrecen] Debrecen(HUN)

[M. Tel-Aviv] M. Tel-Aviv(ISR)

[Zürich] Zürich(SUI)

[Nacional] Nacional(POR)

[Tottenham] Tottenham(ENG)

[Dnipro] Dnipro(UKR)

[Spartak Trnava] Spartak Trnava(SVK)

[Asteras] Asteras(GRE)

[Dinamo Minsk] Dinamo Minsk(BLR)

[AEL] AEL(CYP)

[Hajduk Split] Hajduk Split(CRO)

[Dinamo Zagreb] Dinamo Zagreb(CRO)

[Twente] Twente(NED)

[PAOK] PAOK(GRE)

[Rapid Wien] Rapid Wien(AUT)

[Trabzonspor] Trabzonspor(TUR)

[QarabaÄŸ] QarabaÄŸ(AZE)

[Petrolul] Petrolul(ROU)

[Zimbru] Zimbru(MDA)

[HJK] HJK(FIN)

[Rostov] Rostov(RUS)

[Dinamo Moskva] Dinamo Moskva(RUS)

[Torino] Torino(ITA)

[Hull] Hull(ENG)

[Legia] Legia(POL)

[Lyon] Lyon(FRA)

[Split] Split(CRO)

[Omonia] Omonia(CYP)

[Lokeren] Lokeren(BEL)

[Aktobe] Aktobe(KAZ)

[Astra] Astra(ROU)

[Metalist] Metalist(UKR)

[Partizan] Partizan(SRB)

[St-Étienne] St-Étienne(FRA)

[Rio Ave] Rio Ave(POR)

[PSV] PSV(NED)

[Neftçi] Neftçi(AZE)

[Ruch] Ruch(POL)

[Karabükspor] Karabükspor(TUR)

[Elfsborg] Elfsborg(SWE)

[Shakhtyor] Shakhtyor(BLR)

[Feyenoord] Feyenoord(NED)

[Internazionale] Internazionale(ITA)

[Real Sociedad] Real Sociedad(ESP)

[Sheriff] Sheriff(MDA)

[Panathinaikos] Panathinaikos(GRE)

[Club Brugge] Club Brugge(BEL)

[Stjarnan] Stjarnan(ISL)

[Midtjylland] Midtjylland(DEN)

[Rijeka] Rijeka(CRO)

[Grasshoppers] Grasshoppers(SUI)

[Zorya] Zorya(UKR)

[Krasnodar] Krasnodar(RUS)

13.05 Inizia il sorteggio di Europa League. Il Siviglia detiene il titolo vinto allo Juventus Staduim contro il Benfica.

12.55 Tra cinque minuti inizierà il sorteggio di Europa League. Inter e Torino sono teste di serie. Dovrebbe essere un sorteggio più benevolo rispetto a quello del Napoli.

12.50 Il Napoli ha affrontato otto volte una squadra spagnola nelle coppe europee: 4V, 2N, 2P. Le ultime due partite, due vittorie contro il Villarreal nella Champions 2011/2012.

12.45 Il Bayer Leverkusen ritrova Nicolai Jorgensen, attaccante del Copenaghen che ha giocato per tre stagioni in Germania, due nel Bayer.

12.40 Nessun precedente in quattro delle cinque sfide sorteggiate! L'unica sfida con due precedenti è Zenit - Standard Liegi. Una vittoria russa e un pareggio nel 2007. 3-0 in Russia, 1-1 a Liegi! In quella occasione si trattava, però, di partite di Europa League.

12.35 Tutte le attenzioni dei tifosi partenopei si spostano adesso sul mercato. Serve uno sforzo da parte del presidente De Laurentiis per fronteggiare gli spagnoli. Lucas Leiva e Fellaini i nomi caldi.

12.30 Diamo ancora uno sguardo alla squadra temibilissima di Valverde, formata da tutti giocatori baschi, in attesa delle date degli spareggi.

12.23 Il Napoli di Benitez dovrà vedersela con il Bilbao di Valverde. Sfida nella sfida quella tra i due esterni spagnoli, Callejon e Muniain. Sicuramente la sfida più bella ed impronosticabile tra le 10 sorteggiate. In casa l'andata, al San Paolo, a San Mames il ritorno!

Ecco il riepilogo del sorteggio! Da stabilire le date di andata e ritorno delle gare!

CHAMPIONS ROUTE19/20 and 26/27 August

[Maribor] Maribor(SVN)

v

[Celtic] Celtic(SCO)

[Salzburg] Salzburg(AUT)

v

[Malmö] Malmö(SWE)

[AaB] AaB(DEN)

v

[APOEL] APOEL(CYP)

[Steaua] Steaua(ROU)

v

[Ludogorets] Ludogorets(BUL)

[Slovan Bratislava] Slovan Bratislava(SVK)

v

[BATE] BATE(BLR)

LEAGUE ROUTE19/20 and 26/27 August

[BeÅŸiktaÅŸ] BeÅŸiktaÅŸ(TUR)

v

[Arsenal] Arsenal(ENG)

[Standard Liège] Standard Liège(BEL)

v

[Zenit] Zenit(RUS)

[København] København(DEN)

v

[Leverkusen] Leverkusen(GER)

[LOSC] LOSC(FRA)

v

[Porto] Porto(POR)

[Napoli] Napoli(ITA)

v

[Athletic] Athletic(ESP)

LILLA - PORTO! IL NAPOLI PESCA MALISSIMO! SARA' IL BILBAO AD AFFRONTARE GLI AZZURRI!

COPENAGHEN la terza, sfiderà IL BAYER LEVERKUSEN! pericolo Bilbao per il Napoli.

STANDARD LIEGI - ZENIT SAN PIETROBURGO LA SECONDA

BESIKTAS - ARSENAL LA PRIMA SFIDA!

ARRIVA IL TURNO DELLA "LEAGUE ROUTE".

League Route

[Arsenal] Arsenal(ENG)

[Porto] Porto(POR)

[Zenit] Zenit(RUS)

[Leverkusen] Leverkusen(GER)

[Napoli] Napoli(ITA)

[Athletic] Athletic(ESP)

[LOSC] LOSC(FRA)

[København] København(DEN)

[Standard Liège] Standard Liège(BEL)

[BeÅŸiktaÅŸ] BeÅŸiktaÅŸ(TUR)

Steaua Bucarest - Ludogorets e Slovan Bratislava - Bate Borisov le ultime due sfide sorteggiate.

Terza sfida che vedrà opposte i danesi dell'Aalborg ai ciprioti dell'Apoel Nicosia

Seconda sorteggiata il SALISBURGO. Affronterà il Malmo!

INIZIA IL SORTEGGIO! Prima squadra sorteggiata il MARIBOR, che giocherà in casa contro il Celtic.

12.07 La prima parte del sorteggio riguarderà le squadre inserite nel "Champions route". Il gruppo di squadre che hanno vinto i rispettivi campionati.

Champions Route

[Salzburg] Salzburg(AUT)

[Steaua] Steaua(ROU)

[APOEL] APOEL(CYP)

[Celtic] Celtic(SCO)

[BATE] BATE(BLR)

[Ludogorets] Ludogorets(BUL)

[Maribor] Maribor(SVN)

[Slovan Bratislava] Slovan Bratislava(SVK)

[Malmö] Malmö(SWE)

[AaB] AaB(DEN)

12.05 La Uefa ricorda che da questa stagione in campo Europeo verrà utilizzato il metodo del "vanishing spray". La bomboletta spray utilizzata dagli arbitri al Mondiale che permette di mantenere la giusta distanza alla barriera durante un calcio di punizione.

12.00 Ci siamo! Ecco il segretario dell'Uefa, Gianni Infantino, che entra in sala accompagnato dagli applausi dei dirigenti presenti. LA FINALE DELL'EDIZIONE 2014-2015 DELLA CHAMPIONS LEAGUE SI GIOCHERA' ALL'OLYMPIASTADION DI BERLINO! IL REAL MADRID DI CARLO ANCELLOTTI E' IL DETENTORE DEL TROFEO!

11.55 A cinque minuti dall'inizio del sorteggio una schermata che riassume tutte le partecipanti. Ricordiamo che il Celtic ha preso il posto del Legia :

11.50 Tutto pronto a Nyon per l'inizio del sorteggio. Tra dieci minuti il segretario dell'Uefa dovrebbe entrare in sala per spiegare le modalità del sorteggio.

11.45 Altrettanto importanti sono le notizie che giungono dal mercato riguardanti la squadra di Benitez. Mancano 3 giorni alla data imposta dalla Uefa per la consegna della lista dei giocatori che parteciperanno ai preliminari ed il Napoli è ancora alla ricerca di due centrocampisti. Fellaini e Luca Leiva sono i nomi più accreditati per sostutuire Behrami e Dzemaili, ma è difficile il loro arrivo entro lunedi. Movimenti anche in difesa dove sembrerebbe essere arrivata un'offerta dallo Swansea per Fernandez di 10 milioni. Un'ottima offerta, ma la mancanza di tempo necessario per trovare un degno sostituto, potrebbe frenare l'affare.

11.40 Il capitano dello Standard Liegi, Van Damme esce allo scoperto su Twitter, dichiarando : "Che sia l'Arsenal! Sappiamo che dobbiamo affrontare, in ogni caso, squadre fortissime. A questo punto speriamo in due serate di gala da regalare ai nostri tifosi. Tutto quello che viene d'ora in poi è un di più per noi".

11.36 Curiosità legate al sorteggio che inizierà tra poco più di venti minuti : Quaresma, giocatore del Porto, qualora dovesse pescare il Besiktas, tornerebbe in Turchia dove ha giocato per due stagioni e mezzo, dal 2010 a dicembre 2012. 73 presenze in maglia bianconera, con 18 gol realizzati.

11.33 CLAMOROSA NOTIZIA DA NYON : IL CELTIC RITORNA IN CHAMPIONS! La commissione di Controllo dell'Uefa ha annunciato che il Legia ha schierato nella gara di ritorno contro il Celtic un giocatore SQUALIFICATO : Bereszynski! Quindi 3-0 a tavolino per il Celtic, che in virtù del 4-1 dell'andata, si qualifica al turno successivo di Champions grazie al gol segnato in trasferta. Il Legia viene retrocesso in Europa League. Un errore imperdonabile!

11.30 Infine, lo Standard Liegi. 10 campionati vinti in Belgio e 11 coppe nazionali in totale. Un palmares di tutto rispetto, che però non vede aggiornamenti da ben 3 anni, quando lo Standard ha alzato l'ultima coppa di lega vinta nella sua storia. Lo Standard arriva a questo sorteggio dopo aver eliminato il Panathinaikos. Squadra compatta e piena di giovani interessanti, Lozon ha a disposizione uno dei gioacatori accostat3i al Napoli proprio nelle scorse settimane: parliamo di M'Poku, centrocampista polivalente, in grado di ricoprire diversi ruoli a centrocampo e proprio per questo seguito da Benitez. Il 4-4-2 di Luzon prevede in porta il giapponese Kawashima. Stam, Teixeira, Arslanagic, Van Damme in difesa, Bia, Lumanza, Ciman, Gonzalez a centrocampo con Mbombo e de Camargo in attacco.

11.25 Il Copenaghen, una squadra non troppo insidiosa anche se, come ha ricordato Rafa Benitez, a questi livelli bisogna sempre stare accorti. Inoltre la condizione fisica del Copenaghen sarà sicuramente più pronta di quella degli azzurri. Il campionato danese, infatti, è già alla quarta giornata. L’undici danese è guidato da Ståle Solbakken, ex calciatore della nazionale norvegese (era titolare nell’ottavo di finale di Francia 98’ contro l’Italia, risolto da un gol di Vieri). Ha allenato la squadra della capitale danese dal 2006 al 2011 vincendo 5 campionati ed una coppa di Danimarca. Solbakken si schiera quasi sempre con un classico 4-4-2 o altrimenti preferisce una seconda punta più arretrata rispetto al fulcro del gioco per un 4-4-1-1.

11.20 In Francia sono noti come Les Dogues, i mastini. Sullo stemma ufficiale capeggia la figura di un cane della medesima razza, per metà bianco e per metà rosso. Il LOSC Lille è lo spauracchio francese entrato nell’interesse dei tifosi azzurri. I francesi del patron Michel Seydoux, allenati da René Girard, nel terzo turno dei preliminari hanno superato gli svizzeri del Grassopher. René Girard, classe 1954, è alla guida del Lille dal 2013. Ha preso il posto di Rudi Garcia, eredità pesante ed affascinante che sta onorando nonostante l’ingombrante presenza in patria di due club ricchi e affamati. Girard ha guidato le nazionali giovanili della Francia dal 2002 al 2008: Under 19, Under 16, Under 21. Il modulo base utilizzato dal tecnico francese è il 4-4-2, che spesso, a seconda delle esigenze, si trasforma in un 4-3-1-2 con la presenza chiave del trequartista (Marvin Martin o il talentuoso Marcos Lopes).

11.15 Un gradino più sotto c'è il Besiktas, sempre temibile. La squadra allenata dal croato Slaven Bilić vanta nel suo palmarès ben 13 vittorie del campionato turco, 9 coppe di Turchia e 8 Supercoppe. Il nuovo pezzo pregiato è Demba Ba appena arrivato dal Chelsea per circa 10 milioni di euro. Inoltre ci sono anche altri nomi che spiccano nella rosa turca come quelli di Olcay Sahan, ala sinistra di origine turca con 34 presenza nell'ultimo campionato e 2 in Europa League per un totale di 8 gol e 9 assist, Oguzhan Ozyakup, trequartista turco che nella sua ultima stagione ha totalizzato 29 presenze tra cui 2 in Europa Leauge con 7 gol e 4 assist.

11.10 La squadra è allenata da Ernesto Valverde, ex giocatore del Bilbao che ha raggiunto i migliori successi da allenatore all’Olimpiakos (3 successi in campionato e 2 coppe di Grecia). Il modulo di gioco è quasi sempre lo stesso di Rafa Benitez. Un 4-2-3-1 con un attacco assai prolifico ed una difesa non proprio imperforabile. L’anno scorso sono andati a rete 66 volte ed hanno subito 39 gol. Bisognerà vedere, però, come Ernesto Valverde riuscirà a rimettere a posto la squadra dopo la cessione di Ander Herrera. Il trequartista è stato punto cardine della squadra nella scorsa stagione, ma i 36 milioni offerti dalManchester United erano troppi per essere rifiutati.

11.05 Studiamo un pò gli avversari del Napoli : l'avversario più temibile è senza alcun dubbio l'Athletic Bilbao. Insieme a Barcellona e Real Madrid è l’unico club a non essere mai scesa in seconda divisione. Il suo palmares conta 8 campionati, 23 Coppe del Re ed una Supercoppa di Spagna. Non vanta titoli in Europa, anche se è arrivata due volte in finale di Coppa Uefa. Dopo molti anni di buio, nella scorsa stagione per i tifosi rojiblancos tornano le soddisfazioni. La squadra ha raggiunto un sorprendente quarto posto, tornando in Champions dopo vent’anni. Un risultato raggiunto soprattutto grazie ai risultati ottenuti in casa, nel nuovissimo Estadio de San Mamés Barria che ha sostituito il vecchio San Mamès. L’impianto è stato inaugurato l’anno scorso e ha ottenuto dalla Uefa le 5 stelle. Lo stadio è di proprietà del club. Costato 240 milioni € può ospitare 53.332 persone. Davanti ai propri tifosi i rojiblancos hanno perso soltanto due volte, contro Espanyol e Atletico Madrid, e sono stati capaci di superare il Barcellona.

11.00 - Benvenuti alla diretta live del sorteggio dell’ultimo turno dei preliminari di Champions League. L’Italia è rappresentata dal Napoli, che è testa di serie assieme ad Arsenal, Porto, Zenit San Pietroburgo e Bayer Leverkusen. In seconda fascia, invece, Athletic Bilbao, Besiktas, Lilla, Standard Liegi e Copenaghen. A margine del sorteggio di Champions, seguiremo anche gli accoppiamenti delle squadre italiane impegnate in Europa League : Inter e Torino. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia, il più cordiale buongiorno.

10.50 - Quest’oggi, a Nyon, assisteremo al sorteggio del quarto ed ultimo turno preliminare di Champions League. Venti le squadre che si sono guadagnate, chi di diritto attraverso i risultati sportivi della stagione scorsa, chi attraverso i precedenti turni di qualificazione, la possibilità di sfidarsi per entrare alla fase a gironi della massima competizione Europea per club. Le partecipanti sono divise in quattro gruppi da cinque squadre ciascuno. Il formato del sorteggio prevede dieci squadre di prima fascia ed altrettante di seconda, suddivise in teste di serie e non che si scontreranno tra di loro. Dalle dieci sfide usciranno le altrettante qualificate che si uniranno alle 22 squadre che sono già alla fase a gironi. L’andata è prevista il 19 e 20 Agosto, mentre le partite di ritorno ad una settimana di distanza, 26 e 27.

Squadre piazzate :

Teste di serie : Arsenal FC (ENG), FC Porto (POR), FC Zenit (RUS), Bayer 04 Leverkusen (GER), SSC Napoli (ITA)

Non teste di serie : Athletic Club (ESP), LOSC Lille (FRA), FC København (DEN), R. Standard de Liège (BEL), BeÅŸiktaÅŸ JK (TUR)

Squadre campioni :

Teste di serie : FC Salzburg (AUT), FC Steaua BucureÅŸti (ROU), APOEL FC (CYP), FC BATE Borisov (BLR), PFC Ludogorets Razgrad (BUL)

Non teste di serie : NK Maribor (SVN), Legia Warszawa (POL), ŠK Slovan Bratislava (SVK), Malmö FF (SWE), Aalborg BK (DEN)

10.40 - IL SORTEGGIO - Le palline contenenti i nomi delle squadre teste di serie verranno poste in un'urna e quelle delle squadre non teste di serie in un'altra. Da ciascuna urna verrà estratta una pallina, che verrà depositata in un'altra urna più grande situata al centro. Le due palline nell'urna centrale verranno mescolate e la prima squadra estratta disputerà la gara di andata in casa contro la seconda squadra estratta.

10.30 - Il Napoli è l’unica italiana nel sorteggio ed è tra le teste di serie dopo il terzo posto in campionato dello scorso anno dietro Juventus e Roma (che entreranno in gioco dalla fase a gironi). Tra le possibili avversarie della squadra di Benitez, la più ostica è sicuramente l’Athletic Bilbao. Il Besiktas, come da tradizione turca, è la solita squadra volitiva e combattente che compensa con la cattiveria agonistica le mancanze tecniche. Un gradino più sotto il Lilla, che con l’acquisto in prestito del belga Origi ha fatto un gran colpo, ma la squadra resta mediocre. Più abbordabili invece il Copenaghen e lo Standard Liegi.

10.20 - Proprio i belgi sono l’unica squadra del lotto delle papabili che il Napoli ha già affrontato : nella Coppa Uefa 79-80, gli azzurri persero per 2-1 in Belgio e pareggiarono 1-1 in casa al San Paolo. Nessun precedente con le altre quattro possibili avversarie.

10.10 - I maggiori pericoli per il Napoli vengono dalla Spagna. Il Bilbao punta forte sulla coppia d’attacco che gli ha permesso di arrivare quarta nella Liga : Muniain e Aduriz. Il Besiktas punta tutto sull’esperienza e sulle doti tecniche e fisiche dell’ex Chelsea Demba Ba. Il Lilla ha appena acquistato in prestito dal Liverpool l’attaccante belga Origi, ma è in dubbio la permanenza di quello che doveva essere il suo compagno di reparto in attacco : l’ivoriano Kalou. Copenaghen e Standard Liegi non hanno grandissime individualità, basandosi piuttosto sull’applicazione tattica e sull’equilibrio in campo.

10.00 - Nella scorsa edizione, invece, i partenopei furono eliminati al primo turno. La squadra di Benitez, nonostante l’esordio col botto in casa con la vittoria per 2-1 contro il Borussia Dortmund di Klopp, le prestigiose vittorie con il Marsiglia ed il primo posto in coabitazione con Arsenal e Borussia Dortmund, fu eliminata per la differenza reti sfavorevole con gli inglesi di Wenger. Inutile, anche se prestigiosissimo, il 2-0 contro l’Arsenal al San Paolo nell’ultima giornata del girone. Fatale il gol del Dortmund a Marsiglia negli ultimi minuti di gioco, che condannò gli azzurri alla “retrocessione” in Europa League.

9.50 - I precedenti del Napoli in Champions sono senza alcun dubbio positivi. Da quando è tornata nel calcio che conta, la squadra di Mazzarri prima, e di Benitez dopo, ha partecipato due volte alla fase a gironi della Champions. In entrambe le stagioni, la formazione partenopea ha affrontato due “gironi della morte”. Nella stagione 2011/2012 trascinata dai gol di Cavani e Lavezzi (avversari del Napoli lunedì al San Paolo con il Psg), superò il girone al secondo posto dietro il Bayern Monaco, precedendo le più blasonate Manchester City e Villarreal. Fu eliminato dal Chelsea di Di Matteo negli ottavi dopo aver vinto in casa per 3-1.

9.40 - Percorso netto nelle quattro amichevoli estive per la squadra di Rafa Benitez. Dalle passeggiate in Trentino contro FeralpiSalò e Kalloni, alle prestigiose vittorie di questa settimana contro Paok Salonicco e, soprattutto Barcellona. Mercoledì a Ginevra i partenopei hanno battuto per 1-0 la squadra di Luis Enrique, complici anche le assenze dei vari Messi, Suarez e Neymar. Nonostante queste defezioni il Napoli ha dimostrato di essere già pronto per il preliminare, confermando la crescita da quando alla guida della squadra c'è l'allenatore spagnolo. Gli acquisti di Michu e Koulibaly, con quest'ultimo che ha già sorpreso tutti, possono dare un'ulteriore mano agli azzurri per fare il definitivo salto di qualità. In questi giorni, però, si attende anche qualche altro colpo di mercato da parte del presidente De Laurentiis.

9.30 - Ecco un riepilogo dei risultati del terzo turno di qualificazione (in corsivo le squadre qualificate) :

Zenit St. Pietroburgo - AEL Limassol 3-0 (3-1)

APOEL Nicosia - HJK Helsinki 2-0 (4-2)

FC Sheriff - Slovan Bratislava 0-0 (1-2)

Malmo FF - Sparta Praga 2-0 (4-4)

Besiktas - Feyenoord 3-1 (5-2)

Steaua Bucurest - Aktobe 2-1 (4-3)

FC Copenhagen - Dnipro 2-0 (2-0)

Salzburg - FK Karabakh 2-0 (3-2)

Celtic - Legia Varsavia 0-2 (1-6)

Dinamo Zagabria - AaB 0-2 (1-2)

Partizan Belgrado - PFC Ludogorets 2-2 (2-2)