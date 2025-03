Champions League, terzo turno preliminare: Zenit di rimonta, salutano Feyenoord e Celtic

Lo Zenit ribalta la sconfitta subita all'andata e sul terreno amico conquista una vittoria, schiacciante nel punteggio, ma sudata sul campo. 3-0 il risultato finale, frutto di un dominio raccontato dai 39 tiri a 2 nell'arco dei 90 minuti. A indirizzare la partita il rosso comminato a Danielzinho al ventisettesimo. In 10 l'AEL Limassol si copre, ma deve capitolare al 55', quando Rondon porta in vantaggio i ragazzi di Villas Boas. A due dal termine il gol decisivo di Danny, prima del rigore nel recupero di Kherzhakov.

Impresa del Besiktas che supera 3-1 il più quotato Feyenoord, grazie alla tripletta, la prima nella storia europea del club, del neo-acquisto Demba Ba. Non riesce invece il miracolo al Celtic. Gli scozzesi, sconfitti 4-1 nella gara d'andata, capitolano per 2-0 anche in casa contro il Legia Varsavia.

Dopo lo zero a zero esterno, bella vittoria per il Copenaghen con il Dnipro. La sorpresa di giornata la regala l'Aalborg. Gli svedesi cancellano la sconfitta interna e con il 2-0 sul campo della Dinamo Zagabria approdano agli spareggi Champions.

Risultati:

Zenit [Zenit] 3-0 [AEL] AEL

APOEL [APOEL] 2-0 [HJK] HJK

Malmö [Malmö] 2-0 [Sparta Praha] Sparta Praha

Sheriff [Sheriff] 0-0 [Slovan Bratislava] Slovan Bratislava

Steaua [Steaua] 2-1 [Aktobe] Aktobe

Beşiktaş [Beşiktaş] 3-1 [Feyenoord] Feyenoord

København [København] 2-0 [Dnipro] Dnipro

Salzburg [Salzburg] 2-0 [Qarabağ] Qarabağ

Partizan [Partizan] 2-2 [Ludogorets] Ludogorets

Dinamo Zagreb [Dinamo Zagreb] 0-2 [AaB] AaB

Celtic [Celtic] 0-2 [Legia] Legia