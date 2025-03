Argentina: Martino vicino alla panchina della Seleccion

Gerardo Martino, detto il Tata, sembra essere il prescelto. L'AFA (Asociacion del futbol Argentino) deve scegliere il profilo definitivo per la guida della Seleccion albiceleste dopo aver incassato le dimissioni di Sabella e il nome dell'ex tecnico del Barcellona appare decisamente in pole position. I media argentini parlano di un incontro fissato per la giornata di oggi, un incontro che dovrebbe risultare decisivo e chiarificatore.

La candidatura di Martino era ampiamente caldeggiata dall'ex presidentissimo dell'AFA Julio Grondona, scomparso lo scorso 30 luglio e la strada che il suo successore Luis Segura vuole seguire sembra essere la stessa. A confermarlo le parole del tesoriere della Federazione Josè Lemme: "Nessun piano B. Grondona voleva Martino e noi parleremo col Tata". Parole chiare che non dovrebbero lasciare aperte piste alternative.

Le altre candidature forti sembravano essere quelle di Simeone (ipotesi altamente improbabile visto l'imminente inizio di stagione da affrontare con l'Atletico), Pekerman e Edgardo Bauza (impegnato con il San Lorenzo nella finale di Libertadores). Il Tata, però, sembra aver bruciato la concorrenza.