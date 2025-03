Champions League, preliminare: fuori il Pana, il Bate passa all'ultimo secondo

Ritorno del terzo turno preliminare delle qualificazioni alla fase a gironi della Champions League. In attesa di tutte le partite che si disputeranno oggi, ieri quattro squadre hanno festeggiato il passaggio del turno. Il risultato più clamoroso della serata è quello del Bate Borisov. Dopo aver perso l'andata in Ungheria ed essere andata sotto 0-1 in casa contro il Debreceni, ribalta la situazione e al 94' con Krivets trova il gol qualificazione. Ad Atene, invece si partiva dallo 0-0 dell'andata tra Panathinaikos e Standard Liegi. Per i greci si metteva subito bene. Vantaggio al 17' con l'autogol di Arslanavic. Anche in questo caso una rimonta. Dal 36' al 41', con i gol di Mbombo e M'Poku (su di lui c'è un interessamento del Napoli) i belgi indirizzavano la qualificazione verso Liegi. Nella ripresa il Pana non riusciva a trovare la via del pareggio, schiantandosi più volte contro la difesa ben organizzata da Luzon, complice anche le parate del giapponese Kawashima.

Due ribaltoni, due conferme, quelle di Lilla e Maribor. Gli sloveni partivano dal gol di vantaggio dell'andata nel ritorno in Israele (ovviamente si è giocato in campo neutro) contro il Maccabi Tel Aviv. 2-2 al ritorno, con la doppietta del macedone Ibrahimi che prima portava in vantaggio i suoi, poi pareggiava i gol israeliani di Ben Haim e Ben Basat. A Lilla, in Francia, i padroni di casa, forti della vittoria in Svizzera contro il Grassophers per 2-0, non sono andati oltre l'1-1. Senza forzare la mano più di tanto i ragazzi di Girard, dopo il vantaggio di Balmont, venivano raggiunti sul definitivo 1-1 dal gol, ininfluente di Abrashi.

Passano al quarto turno Lilla, Standard Liegi, Bate Borisov e Maribor. Le prime due saranno in seconda fascia al sorteggio che si terrà venerdi, quindi potrebbero essere sorteggiate con il Napoli di Benitez. Per Bate e Maribor c'è da aspettare il resto delle qualificate per definire la loro posizione in griglia. Nelle partite odierne, da tenere d'occhio la situazione dello Zenit San Pietroburgo di Villas Boas, sconfitto per 1-0 a Limassol, Cipro, all'andata. Con l'Atletic Bilbao che spera nell'eliminazione dei russi per scalare in prima fascia. Il Celtic cerca l'impresa dopo l'1--4 di Varsavia contro il Legia, mentre Salisburgo, Besiktas, Partizan, Steaua Bucarest, Partizan e Dinamo Zagabria, non dovrebbero avere problemi a passare il turno. Interessantissima sfida a Copenaghen, tra i padroni di casa ed il Dnipro, dopo lo 0-0 dell'andata.