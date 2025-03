Van Wolfswinkel all'ASSE

La scorsa stagione Ricky Van Wolfswinkel (senza dubbio uno dei cognomi più belli della storia del calcio) è stato il botto di mercato del Norwich, ben 10 i milioni spesi per accaparrarsi le prestazioni del bomber olandese con la certezza che il giocatore potesse ripetere le annate da marcatore seriale in maglia Utrecht (39 gol in 2 stagioni) e Sporting Lisbona (45 gol in 2 stagioni).

Purtroppo dopo un glorioso debutto con la rete del pareggio nel 2-2 contro l'Everton Ricky ha deluso notevolmente le aspettative. Infatti quello resterà il suo unico gol nelle 27 apparizioni con i Canarini inglesi, davvero troppo poco.

Adesso la sua avventura riparte dalla Francia (quarto campionato diverso in carriera) dove arriva, anche se solo in prestito, al Saint-Etienne per raccogliere l'eredità di Brandao. La dirigenza del club della Loira punta molto su di lui, sperando che il Lupo non abbia perso il vizio.