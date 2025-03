Terzo turno preliminare di Champions League, i risultati dell'andata

Si completa, con le 13 partite giocate ieri, l’andata del terzo turno preliminare della Champions League. Due risultati a sorpresa: lo Zenit di Andrè Villas Boas viene sconfitto dai ciprioti dell’AEL Limassol, mentre crolla pesantemente il Celtic per 4 a 1 in casa del Legia Varsavia. Sconfitta inattesa anche per il Salisburgo, battuto per 2 a 1 dagli Azeri del Qarabag.

Tra gli altri, vince il Lille che si impone per 2 a 0 in casa del Grasshoppers, il Besiktas di misura in Olanda per 2 a 1 contro il Feyenoord. Pareggi invece tra Aktobe e Steaua Bucarest, per 2 a 2, a reti bianche la sfida tra Standard Liegi e Panatinaikos.

Le altre partite giocate ieri: Helsinki (ISL) – Apoel (CIP) 2-2; Dnipro (UCR) – Copenaghen (DAN) 0-0; Ludogorets (BUL) – Partizan Belgrado (SER) 0-0; Aalborg (DAN) – Dinamo Zagabria (CRO) 0-1; Maribor (SLO) – Maccabi Tel Aviv (ISR) 1-0.