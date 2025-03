Primi assaggi di Champions, il terzo turno preliminare

Siamo ancora a fine luglio, ma il profumo della Champions comincia già a farsi sentire. Ieri ha avuto inizio il terzo e penultimo turno preliminare, si sono giocate tre partite. Tutte le squadre di casa hanno trovato la vittoria, i cechi dello Sparta Praga hanno abbattuto il Malmö (Svezia) con un perentorio 4 a 2, gli slovacchi dello Slovan Bratislava hanno vinto di misura per 2 a 1 contro lo Sheriff Tiraspol, squadra moldava. Infine gli ungheresi del Debrecen hanno avuto la meglio sulla squadra bielorussa del Bate Borisov.

Quest’oggi si disputeranno altre partite, che vedranno impegnate squadre tutt’altro che “Cenerentole”. Lo Zenit di Villas Boas andrà in Grecia, per sfidare l’AEL Limassol, il Lille sarà impegnato in trasferta contro il Grassopphers, il Feyenoord ospiterà i turchi del Besiktas, e il Celtic in polonia sarà ospitato dal Legia Varsavia.

Le altre sfide: Aktobe (KAZ) - Steaua Bucarest (BUL); Qarabag (AZE) - Salzburg (AUS); Helsinki (FIN) – Apoel (CIP); Dnipro (UCR) – Copenaghen (DAN); Standard Liegi (BEL) – Panatinaikos (GRE); Ludogorets (BUL) – Partizan Belgrado (SER); Aalborg (DAN) – Dinamo Zagabria (CRO); Maribor (SLO) – M. Tel Aviv (ISR).