Ranieri nuovo CT della Grecia

Claudio Ranieri torna in sella. Dopo le due stagioni trascorse sulla panchina del Monaco, con l'ultima culminata con l'arrivo del magnate russo Ryboblev che ha riportato il club monegasco ad alto livello, ecco per il tecnico sessantaduenne la prima esperienza alla guida di una rappresentativa nazionale.

L'ex allenatore di Inter, Juventus e Roma è il prescelto per condurre la Grecia al prossimo Europeo in programma in Francia nel 2016. L'accordo è biennale, quindi atto a coprire la lunga strada delle qualificazioni e la rassegna continentale. La Nazionale ellenica, guidata da Santos, ha concluso da poco l'esperienza iridata, conquistando una prestigiosa presenza negli ottavi di finale, prima dell'uscita di scena contro la Costa Rica.

Al Monaco, al posto del citato Ranieri, il portoghese Leonardo Jardim.