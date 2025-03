Lo Stoke chiude per Bojan

Con l'annuncio via Twitter dello Stoke City stesso, anche la transizione che riguardava Bojan Krkic si è conclusa, dopo quelle che hanno portato in casa Potters Sidwell, Mame Biram Diouf, Bardsley e Dionatan Teixieira.

La seconda punta di 23 anni riparte dal Britannia Stadium dopo aver fatto tappa alla Roma, al Milan ed all'Ajax. In queste tre fermate ha faticato parecchio senza mai ritrovare i vecchi fasti di Barcellona: solamente 15 gol fra rossoneri, ajacidi e giallorossi in tre anni. Ci si aspettava di più da questo talento in rampa di lancio.

L'accordo è stato completato ieri mattina e, in seguito alla firma, Bojan Krkic è volato in Germania dove si trova in ritiro lo Stoke.

Hughes non può che essere soddisfatto dell'acquisto: " Chiunque conosca il calcio europeo sarà consapevole del tipo di giocatore che è ed il fatto che lui veda il suo futuro allo Stoke è una grande cosa. Ha disperato bisogno di mettersi alla prova in Premier e siamo contenti di poter offrirgli questa opportunità. Il tempo che passerà in Germania lo aiuterà ad ambientarsi e darà a me ed ai miei assistenti l'opportunità di dargli un'occhiata".

Krkic, se Hughes persisteràcon il 4-2-3-1, potrà ricoprire ogni ruolo del reparto avanzato dello Stoke: dallo slot di prima punta in possesso di Crouch a quelli di esterno nel tridente dietro il centravanti occupati da Odemwingie, Arnautovic e Walters. Più difficile ma non impossibile convincere Hughes a rinunciare al centrocampista che l'allenatore adopera nella posizione di trequartista (Ireland ed Adam).

Il giocatore ha firmato un quadriennale e passa a titolo definito dal Barcellona allo Stoke. Le cifre dell'accordo non sono state rese pubbliche