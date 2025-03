Ranking FIFA: Germania in testa, Italia alla deriva

Il podio Mondiale in testa al Ranking FIFA, in rigoroso ordine. La Germania di Joachim Loew, dopo vent'anni, torna al comando, davanti all'Argentina di Sabella, costretta a inchinarsi, come al Maracana, al cospetto dei tedeschi. Sul terzo gradino del podio l'Olanda di Robben e Van Gaal, che rimpiange i maledetti rigori della semifinale.

Con le nuove realtà, Belgio e Colombia, che si affacciano nelle prime posizioni, a segnare il passo sono Nazionali storiche, potenze oggi in difficoltà. La Spagna di Del Bosque, spazzata via dalla furia arancione e dal Cile di Vidal al Mondiale, precipita dal primo all'ottavo posto. Scende anche il Brasile che perde quattro posizioni.

L'eliminazione nella fase a gironi costa cara all'Italia. Gli azzurri, noni alla vigilia, si ritrovano in quattordicesima posizione. Vola la Costa Rica, ora al sedicesimo posto.

Ranking FIFA:

1 (2) Germania, 1724 punti

2 (5) Argentina, 1606

3 (15) Olanda, 1496

4 (8) Colombia, 1492

5 (11) Belgio, 1401

6 (7) Uruguay, 1330

7 (3) Brasile, 1241

8 (1) Spagna, 1229

9 (12) Svizzera, 1216

10 (17) Francia, 1202

11 (4) Portogallo, 1148

12 (14) Cile, 1098

13 (12) Grecia, 1091

14 (9) Italia, 1056

15 (13) Usa, 989

16 (28) Costa Rica, 986

17 (16) Croazia, 955

18 (16) Messico, 930

19 (17) Bosnia Herzegovina, 917

20 (10) Inghilterra, 911