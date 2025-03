Porto, arrivano Bruno Martins Indi dal Feyernoord e Tello dal Barcellona

Martins Indi è l'olandese originario del Portogallo. Quindi per lui la notizia di acquisto da parte del Porto è come un ritorno a casa. Trasferitosi quando aveva tre mesi in Olanda, con la famiglia, Bruno è cresciuto nei Paesi Bassi e non in territorio iberico. La sua carriera da calciatore è comincata presto: a 13 anni è entrato nel Rotterdam. E' proprio il suo club, il Feyenoord, oggi, ad aver comunicato il suo passaggio al Porto: “Bruno Martins Indi si trasferisce a titolo definitivo dal Feyenoord al FC Porto per 7,7 milioni di euro. Il ragazzo firmerà un contratto di quattro anni coi portoghesi, la clausola rescissoria è di 40 milioni di euro". Il difensore della nazionale olandese, fresco del terzo posto al Mondiale (in Brasile ha collezionato sei presenze), ha commentato così: "Credo sia il momento giusto per partire - ha detto al sito del Feyenoord - è un buon affare per il club e una grande sfida per me".

Si attiva a questo punto un effetto domino che porterebbe Mangala dal Porto al City (si dice abbia già effettuato le visite mediche al Bridgewater Hospital ma l'affare potrebbe saltare a causa della fidanzata, e se ciò avvenisse, i Citizens si fionderebbero di nuovo su Benatia). Lescott, 31 anni, quindi, raggiunge il WBA a parametro zero (ufficiale già dall'ultima settimana di giugno).

Non finisce qui il mercato del Porto perché da Barcellona arriva in prestito il 22enne Cristian Tello - ala destra/sinistra - per due stagioni. I Dragoes hanno comunicato anche l'esistenza di una clausola di riscatto al termine del prestito biennale. I catalani, però, si riservano il diritto di poter annullare l'accordo e il conseguente diritto di riscatto entro la fine della prima stagione.