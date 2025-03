Il Liverpool piazza anche Lazar Markovic

Il Liverpool si fa young e porta a casa il quarto acquisto della sessione estiva dopo Rickie Lambert, Adam Lallana ed Emre Can: Lazar Markovic, serbo, 20 anni, dal Benfica. E' arrivato oggi nel Merseyside ed ha effettuato le visiste mediche allo Spire Liverpool Hospital e al campo d'allenamento del club di Melwood (a proposito, tutto è andato liscio durante i test medici). Markovic, pagato 20 milioni, dopo la firma ha posato con la maglia del Liverpool.

I Reds hanno corteggiato l'esterno sinistro d'attacco tutta l'estate, anche prima del trasferimento di Suarez al Barcellona, e se lo sono assicurati liberandolo subito dalla clausola. Non c'è ancora l'ufficialità ma arriverà nel giro delle prossime 24 ore massimo. Inoltre, il Liverpool tiene gli occhi ancora su Origi (e si dice sia molto vicino) - giovane attaccante belga - che presto potrebbe diventare compagno di reparto di Markovic. Rodgers sta valutando anche altri rinforzi per il suo Liverpool come Bony e Ben Davies (Swansea), Remy (QPR) e il difensore Lovrem (Southampton).

Estate movimentata e calda per i rossi perché oltre alle entrate ci saranno anche alcune uscite: Suarez ha già slautato, Daniel Agger e Lucas Leiva potrebbero farlo a breve. Il Liverpool ha cominciato la pre-season la settimana scorsa e mercoledì giocherà la sua prima amichevole a Copenaghen contro il Brondby, sabato affronterà il Preston per poi partire per la tournée americana.