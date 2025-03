Neuer: "Festeggeremo per almeno cinque settimane", Lahm: "E' incredibile"

Ai microfoni il capitano Lahm, neocampione del Mondo: "Ciò che siamo riusciti a fare oggi è stata una cosa incredibile, veramente incredibile" - "Ora sappiamo che abbiamo davvero i migliori giocatori e che abbiamo fatto la prestazione migliore. Non ci siamo fatti scoraggiare da niente e alla fine eccoci qui, sul podio" - "Io conosco l'ultimo Mondiale della Germania, quello del 1990, e ovviamente questo era il mio sogno. E' proprio bello vincere questa Coppa in Sudamerica. E' stato veramente incredibile" - aggiunge che: "Ci siamo resi conto di poter pasare in vantaggio dopo i primi trenta minuti, quando siamo riusciti a superare i nostri problemi".

Il miglior portiere del mondo, Neuer, è ancora incredulo e ringrazia tutti per i complimenti e dedica la vittoria "A tutte quelle persone che non hanno giocato, a quelli che ci hanno sempre supportato, aiutato". "Tutti volevamo raggiungere questo risultato e beh, è fantastico". Sul percorso fatto: "Ci sono stati alcuni momenti negativi, qualcuno si è fatto male (si riferisce a Khedira nel riscaldamento contro l'Argentina)".

Sugli avversari. "Certo, penso anche a loro, perchè naturalmente anche loro sono grandi giocatori però non posso che dire che è stata una notte incredibile". "Io ho sempre cercato di aiutare la squadra, però non si tratta solo delle mie prestazioni ma di tutta la squadra, e i giocatori in questo gioco del calcio devono essere sempre uniti e noi lo siamo". Sui festeggiamenti: "Celebreremo la vittoria per minimo cinque settimane" - conclude con un'ironica tristezza - "quando finiremo di festeggiare dovremo risvegliarci dal sogno però...", e sorride.