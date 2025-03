Live Brasile - Olanda, Mondiali 2014 in diretta

Il pubblico di Brasilia fischia i suoi idoli.L'Olanda chiude molto bene il Mondiale. Solo due conclusioni nello specchio per il Brasile questa sera. Attacco praticamente inesistente. Dei verdeoro si salva solo Thiago Silva. Per questa sera è tutto da Arianna Radice e da tutta Vavel Italia vi auguriamo una serena buona notte

FINISCE LA PARTITA 3 a 0 per l'Olanda che chiude al terzo posto. Altra umiliazione per il Brasile

94' landa vicino al quarto gol con Robben che si prende il fondo e cerca al centro un compagno

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL' OLANDA Ha segnato Georginio Wijnaldum che mette la palla alle spalle di Julio Cesar con una conclusione da dentro l'area. Assist di Janmaat.

5' minuti di recupero

90' Clasie a terra, chiede il cambio

La panchina del Brasile..

88' Comincia la ola del pubblico.

86' Niente da fare

85' Calcio di punizione in favore del Brasile al limite dell'area. Hulk sul pallone.

81'Robben controlla un pallone lungo di Kuyt col petto e poi viene abbattuto ma per l'arbitro è tutto regolare.. in realtà era rigore

80' - Cross al centro di Willian, facile per Cillessen.

78' - Oscar sulla linea di fondo campo prova a mettere il pallone al centro ma viene deviato in corner

77' Hulk sulla sinistra viene chiuso perfettamente da Vlaar e l'azione sfuma.

75' Brasile che in questo secondo tempo è cresciuto

74'Azione veloce dell'Olanda che porta Robben in area. L'attaccante si allunga di poco la palla e la difesa brasiliana riesce a chiudere tutto

72' Fuori Ramires, dentro Hulk acclamato dai tifosi.

69' - Esce Blind infortunato ed entra Janmaat.

68' Oiallo per simulazione ad Oscar ma il rigore era netto.. Serataccia per l' HAIMOUDI

65' Proteste brasiliane per un intervento di Vlaar in area

63' Conclusione centrale di David Luiz,. Cillessen ferma in due tempi.

62' - Percussione di Maicon che scambia con Willian e poi viene abbattuto. Punizione da posizione pericolosa.

59' - Tiro di Ramires con palla che accarezza il palo alla destra di Cillessen.

58' - Sinistro di Vlaar che impegna Julio Cesar, peccato che il gioco era fermo

56' - Esce Paulinho ed entra "il profeta" Hernanes.

55' Il Brasile non trova spazi.

53' - Ammonito Fernandinho per fallo su Van Persie.

49' Occasione per Robben, punizione battuta velocelmente, ma Thiago Silva mura ed evita il terzo gol.

48' Giocata di Ramkres che di forza supera l'avversario ma arriva il raddoppio e guadagna solo corner

45 Fernandinho ha preso il posto di Luis Gustavo

45' Inizia il secondo tempo

Le statistische di questo primo tempo

La coppia titolare Thiago Silva-David Luiz passerà come la coppia peggiore di questi mondiali.. Un Brasile che vive di momenti.

Finisce il primo tempo con l'Olanda in vantaggio per 2 a 0 sul Brasile. i brasiliani escono tra i fischi.

45' saranno due minuti di recupero

44' Oscar colpisce la barriera

43' Fallo di Vlaar su Ramires che si stava incuneando centralmente in area avversaria

41' Van Persie ci prova da lontano ma Julio Cesar controlla a terra

39' Kuyt salta per colpire di testa, Maxwell lo colpisce con il gomito

37' Parte Oscar , palla al centro per Luis Gustavo che fa da sponda sul secondo palo ma ne' Silva ne' Luis arrivano

36' Ammonito De Guzman per fallo su Cillessen.

35' Cross di Jo leggermente deviato che finisce sul fondo.

32' - Punizione battuta da Robben tesa al centro, palla che dopo alcuni scambi arriva a Van Persie che sbaglia la conclusione

30' Robben salta due uomini, serve la palla a De Guzman. Il tiro del numero otto olandese finisce alto

Rivediamo il secondo gol degli olandesi

28' Punizione sprecata, colpo di testa fuori misura di David Luiz.

27' Spunto di Oscar toccato da Martins Indi, punizione per il Brasile da posizione interessante

23' - Tiro di Maicon murato da Vlaar che permette agli oranje di ripartire.

21' - Primo pericolo creato dal Brasile con Oscar che tira verso la porta di Cilessen, palla bloccata in presa bassa dal portiere olandese

16' GOOOOOOOOOL OLANDA con Blind: azione in velocità dell'Olanda con Robben che serve Martins Indi, cross al centro respinto da David Luiz in area che serve l'olandese in area.

12' Cross al centro di Ramires allontanato di testa dalla difesa olandese.

11 Azione personale di Robben, ma Thiago Silva riesce a fermare momentaneamente l'attacco dell'olandese.

Come testimonia questa foto il fallo era fuori area ed era da rosso.. Thiago Silva graziato con il giallo.

9' - Calcio di punizione battuto a sorpresa dal Brasile che con Maxwell arriva sul fondo e crossa ma nessuno dei suoi è in area

8' - Ammonito Robben per fallo da dietro su Paulinho.

7' - Azione insistita del Brasile con Ramires che cerca di far passare il pallone in area avversaria ma non ci riesce.

6' L'olanda spinge

2' GOOOOOOOOOOL OLANDA, RIGORE PERFETTO DI VAN PERSIE

2' RIGORE PER L' OLANDAAmmonito Thiago Silva per il fallo su Robben che ha portato al rigore.

1’ Inizia la finalina, primo pallone toccato dagli olandesi

21:55 E ora l'inno brasiliano

21:53 E' ora degli innni, ora quello olandese

21:50 Ecco lo "Estádio Nacional" di Brasilia

21:39 Neymar ha scelto per chi tifierà, dichiarazioni che hanno fatto tremare tutto il Brasile: “Capisco che possa sorprendere un brasiliano che fa il tifo per l'Argentina, ma Messi è eccezionale e, dopo aver vinto quasi tutto nella sua carriera, merita di vincere il Mondiale”.Neymar ha quindi scelto: tiferà per l’Argentina. Certo, Messi e Mascherano sono suoi compagni di squadra, ed è quindi comprensibile che si auguri più ad un amico che ad uno sconosciuto di vincere la coppa del Mondo

21:32 Questi due tifosi brasiliani non hanno di certo perso l'umorismo..

21:29 E' in corso il riscaldamento per questa finalina, ecco Robben. Dopo la sconfitta contro l' Argentina aveva confessato che che il match di questa sera non conta poi molto..: "Fa male. Tutti abbiamo dato tutto, non possiamo dare la colpa a nessuno, nemmeno a chi ha sbagliato il rigore. Tutti hanno giocato, siamo una squadra, si vince e si perde insieme. Una sconfitta fa sempre male, non c'è niente da fare: abbiamo avuto qualche piccola occasione, se c'era una squadra che doveva vincere quella eravamo noi. Ora il terzo posto ora non mi interessa molto. Contava solo vincere la coppa".

21:10 manca meno di un'ora e nello spogliatoio del Brasile è già tutto pronto

20:58 Ecco le formazioni ufficiali:

Olanda: Cillessen, Vlaar, De Vrij, Martins Indi, Blind, Van Persie (c), Sneijder, Robben, Kuyt, Clasie, Wijnald

Brasile Julio Cesar, Thiago Silva (c), David Luiz, Paulinho, Oscar, Maxwell, Ramires, Luis Gustavo, Willian, Jo, Maicon

20:45 Voglia di rivalsa: sarà questo il tema centrale della finale per il terzo e quarto posto di questa competizione mondiale. Il Brasile ancora sotto choc per l'impressionante figuraccia rimediata nella semifinale contro la Germania e tutti i componenti della rosa verdeoro sanno bene che anche un risultato positivo nell'ultima gara non li salverà. In Brasile, dove divampa il dibattito per interpretare le ragioni profonde di una Selecao mai così povera di talento. Prima di aprire ufficialmente i processi, restano 90 minuti. Tristi e inutili, pieni di rimpianti, ma comunque da giocare. Dal canto suo l'Olanda ha voglia di restare sul podio del Mondiale anche in quest'occasione: lo aveva fatto nella rassegna sudafricana, ottenendo un amaro secondo posto con il gol di Iniesta che il sogno di alzare la Coppa lo distrusse a pochi istanti dalla fine, si tratterà in ogni caso dell'ultimo saluto al mondiale di una generazione di giocatori fenomenale. Kuyt, van Persie, Robben, Sneijder fanno parte di un gruppo di altissimo livello che non è però riuscito a vincere nulla con la maglia Oranje.

Van Gaal: "Nella storia se restiamo imbattuti" - "Perdere ai rigori è il modo peggiore. Per questo, ho detto ai miei calciatori che è meglio perdere 7-1, perché in questo modo hai perso davvero. Ma noi no, siamo usciti ai rigori, non abbiamo perso davvero". Chissà se i brasiliani la pensino come lui, certo è che Louis Van Gaal utilizza una chiave di lettura particolare per spronare la sua Olanda a tentare di conquistare il terzo posto (e relativo premio Fifa). "Siamo dispiaciuti perché siamo arrivati in Brasile con un solo obiettivo, vincere. Ma ci troviamo alla settima partita senza aver mai perso e vogliamo rimanere imbattuti. Ne ho parlato con Kuyt (seduto al suo fianco in conferenza), mi è venuto in mente che l'Olanda non è mai tornata a casa imbattuta. Sarebbe come entrare nella storia ed è su questo aspetto che ci concentriamo"

19:35 Van Gaal alla sua ultima apparizione sulla panchina della propria nazionale ha deciso di far fare esperienza ai tantissimi giovanissimi in rosa. In porta dovrebbe esserci il terzo portiere Vorm, l’unico dei 23 che ancora non ha giocato neanche un minuto. In difesa l’unico titolarissimo è Vlaar. In mediana, complici le non perfette condizioni di de Jong, van Gaal sembra intenzionato a confermare Clasie, autore di un ottimo spezzone di gara contro l’Argentina. Davanti, spazio alla coppia intoccabile composta da Robben e van Persie, con Depay che scalpita in panchina..

Scolari: "L'1-7 resterà un marchio a vita" - In conferenza stampa al Ct del Brasile, Felipe Scolari, sono stati chiesti commenti sul suo futuro e sul valore del Seleçao, più che sulla partita di domani. Felipao ha cercato comunque di ammorbidire il giudizio caustico che i tifosi e la critica ha avuto sulla sua squadra... "Non credo che il mio lavoro sia stato negativo - ha detto Scolari - Un risultato catastrofico non può far dimenticare un anno e mezzo di ottimo lavoro". E sul suo futuro Scolari è ermetico... "Cosa farà dopo i Mondiali? Pagherò le bollette - ha detto Scolari -Sistemerò tutte le cose della vita privata che non ho potuto seguire durante il Mondiale. Poi parlerò con la mia famiglia, su alcune situazioni vissute qui e su come mi sono comportato coi giocaotri e col pubblico". Sulla sua permanenza sulla panchina della nazionale poi: "Quando il Mondiale finirà parlerò col presidente della Federazione, Marco Polo Del Nero, e decideremo sul da farsi. Ciò di cui sono certo è che non posso essere giudicato solo per un risultato, a fronte di un anno e mezzo col rendimento ottimo"

19:25 Scolari dovrebbe concedere una chance a chi ha giocato poco fino ad ora, in primis a Henrique, Willian e Jô, che potrebbero rilevare rispettivamente Dante, Hulk e il fischiatissimo Fred. Probabile a centrocampo l’inserimento dal primo minuto di Ramires, al p osto di un Fernandinho fra i peggiori in campo contro la Germania.Nel Brasile ritornerà al centro della difesa il capitano Thiago Silva,.

Probabili formazioni

BRASILE (4-2-3-1): Julio Cesar; Dani Alves, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Luiz Gustavo; Ramires, Oscar, Willian; Hulk.

Squalificati: - Indisponibili: - Neymar

OLANDA (3-4-1-2): - Krul; De Vrij, Vlaar, Martins Indi; Kuyt, Wijnaldum, Clasie, Blind; Sneijder; Robben, Huntelaar

Squalificati: -Indisponibili: -

19:15 Neymar: "Ho rischiato la sedia a rotelle" - Dal ritiro della Selecao a Teresopolis parla Neymar, tornato per stare insieme con i compagni e, mentre piange, dice parole dure e fa capire di non ritenere involontario il fallo del colombiano del Napoli che lo ha messo fuori dalla Coppa.: "Dio mi ha protetto perché se il colpo fosse stato qualche centimetro piu in là o due centimetri più profondo io oggi potrei essere su una sedia a rotelle". Comunque, il talento della nazionale brasiliana è ancora molto scosso: "È difficile parlare di un fatto successo in un momento così importante della mia carriera. È stata la settimana peggiore della mia vita" Inevitabile l’analisi del fattaccio: "Non so se volesse farmi male, ma non si può dire che sia stato un normale intervento di gioco sia per i tempi dell'entrata sia per il fatto di arrivare alle mie spalle dove io, non potendo vederlo, non avevo possibilità di proteggermi". Il talento brasiliano comunque, spiegato che Zuniga lo ha chiamato per scusarsi. Scontata anche la richiesta di un suo parere sulla clamorosa débacle con la Germania: "Non so cosa sia successo, ci farà male a lungo ma ci saranno giorni migliori".

Per la prima volta nella storia dei Mondiali una finale per il terzo posto sarà diretta da un arbitro africano. La Fifa ha infatti designato l’algerino Djamel Haimoudi per la sfida tra Brasile e Olanda. algerino nato il 10 dicembre 1970, internazionale dal 2004. Di professione arbitro ha come hobby l’orientamento. Brasile 2014 è il suo primo Mondiale, finora ha diretto Olanda-Australia 3-2, Costarica-Inghilterra 0-0 nella fase a gironi, oltre a Belgio-Stati Uniti 2-1 dopo i supplementari, negli ottavi. Haimoudi è diventato, con tre presenze finora, l’arbitro algerino pluripresente nelle fasi finali dei Mondiali, dopo che 32 anni fa Belaid Lacarne aveva fatto registrare una sola direzione: Argentina-Ungheria 4-1, fase a gironi di Spagna ’82.

19:05 I precedenti - Sono 12 i precedenti assoluti fra Brasile e Olanda, con la Nazionale verdeoro in vantaggio per quattro successi a tre; cinque pareggi completano il bilancio. Secondo alcune fonti (vedi sito ufficiale Fifa), la sfida delle Olimpiadi del 1952 non viene ricompresa nel bilancio complessivo dei confronti Brasile-Olanda, che dunque – per loro dati – sarebbero in totale 11, anzichè 12, con un successo in meno per il Brasile. Brasile-Olanda atto quinto ai Mondiali: finora il bilancio vede l’Olanda in leggero vantaggio, con due sue vittorie (2-0 nel 1974, seconda fase a gruppi, con reti di Neeskens al 50′ e Cruijff al 65′; 2-1 nel 2010, quarti di finale, con doppietta di Sneijder al 53′ e 68′ e provvisorio vantaggio verdeoro, con Robinho al 10′), un pareggio (1-1 dopo l’over-time nella semifinale di Francia ’98, con reti di Ronaldo al 46′ e Kluivert all’87′, qualificazione brasiliana 4-2 ai rigori) e un successo della Selecao (3-2 ai quarti di finale di Usa ’94, con reti di Romario al 52′, Bebeto al 62′, Bergkamp al 64′, Winter al 75′ e Branco all’80′).

GLI HIGHLIGHTS DELLE SEMIFINALI

Germania - Brasile (7-1) : Immensa Germania, tracollo Brasile. A Belo Horizonte, il calcio ha scritto una delle sua pagine più memorabili. Nessuno avrebbe mai immaginato che i tedeschi potessero battere 7-1 i padroni di casa.

Argentina - Olanda (4-2 dcr) : solo i rigori riescono a trovare un vincitore nello scialbo 0-0 fra Olanda e Argentina. La partita più brutta del Mondiale, per distacco. Centoventi minuti di noia e imprecisioni. Di difese fisicamente dominanti, e stelle annunciate con la luna storta. Il genio di Robben non si accende mai, Messi manca l’appuntamento con la storia per eguagliare il mito di Maradona.

Un pò di statistische.. - L’Olanda gioca la finale per il terzo posto per la seconda volta nella storia dei Mondiali, nel 1998 perse contro la Croazia.. L’ultimo precedente ai Mondiali è quello dei quarti di finale del 2010, vittoria per 2-1 dell’Olanda. Il Brasile è la squadra che ha subito più gol in questo Mondiale (11, come nel 1938). L’Olanda aveva segnato 12 gol nelle prime quattro partite di questo Mondiale, prima di mancare l’appuntamento col gol nelle successive due contro Costa Rica e Argentina.Solo l’indisponibile Neymar (13) ha creato più occasioni da gol di Marcelo (10) tra i brasiliani in questo Mondiale