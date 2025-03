Van Gaal : "Cillesen? Se avessi potuto avrei inserito Krul, ma avevo finito i cambi"

L'Olanda eliminata dice addio alla finale di Rio de Janeiro. Decisivo il portiere Romero nella lotteria dei rigori, il commissario tecnico Louis Van Gaal ha commentato a caldo la cocente sconfitta. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Van Gaal sottolinea il grande Mondiale disputato dalla sua squadra contro ogni aspettativa: "L’Olanda ha giocato un torneo meraviglioso. Nessuno poteva immaginare che potessimo arrivare a questo punto". Il futuro allenatore del Manchester United rende onore all'avversario senza alcun rimpianto, nonostante siano stati necessari i calci di rigore per decretare il vincitore: "L’Argentina è una squadra mondiale, con calciatori mondiali. E noi abbiamo perso contro di loro".

Non poteva mancare la domanda sul mancato cambio Cillesen-Krul, Van Gaal spiega e conferma le sue idee: "Se avessi potuto sostituirlo lo avrei fatto. Sono arrivato ai rigori senza cambi”.

Alejandro Sabella dopo il successo ai rigori nella semifinale contro l'Olanda, non si pone più limiti: "E' una gioia immensa dopo una gara chiusa e difficile - le sue parole -. Ora avremo un giorno in meno di riposo rispetto alla Germania, ma siamo sicuri dei nostri mezzi. Ne sono certo, a questo punto possiamo vincere: di sicuro daremo il 100 %". L'eroe di serata è il 'Chiquito' Romero, che ha parato a Vlaar e Sneijder due rigori nella decisiva lotteria finale: "Adesso è iè il momento di festeggiare con la nostra gente, da domani penseremo alla Germania. Dedico la vittoria alla mia famiglia, adesso in finale può succedere di tutto. L'avete visto tutti - chiude l'ex portiere della Sampdoria -, serve anche la fortuna: contro i tedeschi sarà una battaglia,l