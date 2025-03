Olanda - FIFA, scontro

Vigilia travagliata per l'Olanda. A poche ore dalla semifinale con l'Argentina, in programma mercoledì, alle ore 22, a San Paolo, la Nazionale di Van Gaal si è vista costretta ad abbandonare la lussuosa destinazione scelta per la campagna iridata. La FIFA ha infatti richiesto per funzionari e vip il favoloso Caesar Park, luogo di ristoro e agio del gruppo arancione.

Mentre il massimo organismo calcistico si difende, parlando di scelta concordata, un fastidio pronunciato emerge dall'entourage olandese per bocca del direttore organizzativo della Federcalcio Van Oosteven "Fosse stato per loro ci saremmo dovuti sistemare in un posto scomodo e sperduto. E non mi sembra opportuno che i giocatori debbano andarsene a poche ore della partita più importante della loro carriera"

L'Olanda si è così "tuffata" in una nuova location, l'Hotel Pullman di Ibirapuera. Gli allenamenti di rifinitura si svolgeranno allo stadio Pacaembu, abbandonato dal Cornthians, pronto a trasferirsi a Itaquera al termine del Mondiale.

L'inconveniente complica ulteriormente i rapporti tra la FIFA e l'Olanda, non certo idilliaci dopo gli attacchi di Van Gaal a Blatter e al sistema calcio orchestrato appunto dalla FIFA.

Sul fronte campo notizie alterne per il tecnico. De Jong è sulla via del recupero e sogna la finale al Maracana, mentre Vlaar rischia il forfait nel match contro l'Argentina di Messi.