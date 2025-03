Argentina - Olanda a Cakir

La FIFA ha comunicato anche il secondo fischietto selezionato per le semifinali, al via quest'oggi con Brasile - Germania. Dopo l'assegnazione a Moreno della sfida tra i verdeoro e i tedeschi, è arrivata la designazione per la sfida di mercoledì, quella tra l'Albiceleste di Leo Messi e l'Olanda di Van Gaal.

A dirigere la partita sarà il trentasettenne turco Cakir, al terzo impegno iridato. L'arbitro, internazionale dal 2006, in Brasile ha già diretto il match tra i padroni di casa e il Messico e la gara tra la Russia di Capello e l'Algeria.

Sorride così Rizzoli che vede uscire dalla rosa dei papabili avversari per la finale un nome di spicco.