Nel 1962 il Brasile chiamò ai Mondiali quando, alla seconda partita, il leggendario Pelé si infortunò su punizione, Amarildo Tavares da Silveira (giocò anche in italia con Roma, Milan e Fiorentina). C'era una Coppa da vincere, Amarildo non era nessuno, ma fece due gol in rimonta contro la Spagna e uno in finale che lo trasformano in un eroe nazionale.Chi sarà l’Amarildo di Felipão Scolari, per sostituire Pelé-Neymar? I nomi sulla lista son tanti, la squadra cambierà assetto in semifinale contro una Germania vogliosa di andare in finale.

C'è vita senza Neymar? Scolari non ha mai schierato un Brasile senza Neymar in 27 partite e in tutto ha fatto a meno di lui solo per 148'. Nel Mondiale, Neymar è stato sostituito da Willian contro il Camerun, ma il folletto Bernard, secondo Scolari, è il ricambio giusto di Neymar. Il giocatore dell’Atletico Mineiro convinto di essere passato allo Shakhtar Donetsk (ma adesso vuole andarsene per paura della guerra civile) “per volere di Dio: la mia vita è un suo disegno“, sembra l’uomo più adatto, in quanto Willian viene visto dal tecnico come alternativa soprattutto di Oscar. Il Brasile non ha mai entusiasmato fino ad oggi e difficilmente lo farà contro la Germania che ha già dimostrato ripetutamente di essere una delle squadre più in forma del torneo.

Ronaldo: "Brasile favorito anche senza Neymar" -" Il Brasile batterà la Germania 1-0". È questo il pronostico sulla semifinale di martedì a Belo Horizonte che Ronaldo il Fenomeno propone sul sito ufficiale della Fifa, intervistato in merito alla situazione della sua ex nazionale dopo la perdita di Neymar. "Non c'è alcun dubbio, il Brasile ha perso una stella e il principale terminale d'attacco. Sarà comunque un big match tra due delle grandi squadre del calcio mondiale e non c'è una chiara favorita, anche se la Selecao lo è comunque, contro qualsiasi squadra al mondo si trovi a giocare". L'ottimismo del Fenomeno si fonda anche sulla fiducia che ha in Felipe Scolari. "Lo conosco molto bene. È un grande motivatore e sono sicuro che sta lavorando con attenzione su tutta la squadra, ma soprattutto sul giocatore che prenderà il posto di Neymar. Scolari ha la situazione sotto controllo e saprà utilizzare ogni arma per mettere insieme la squadra più forte. Sono sicuro che chi giocherà sarà molto determinato a far dimenticare che Neymar non c'è"

Il grande rebus riguarda anche la difesa, perché l’assenza di Thiago Silva per squalifica rischia di rivelarsi molto pesante, visto il livello delle prestazioni del capitano e del suo compagno di reparto David Luiz, coppia che adesso, per un match, dovrà essere sciolta. Scolari potrebbe scegliere Dante, che gioca nel Bayern e conosce bene il calcio tedesco (ha giocato anche nel Borussia Moenchengladbach) , ma il ct potrebbe puntare sul napoletano ex Palmeiras Henrique, mandato in campo contro la Colombia quando si è fatto male Neymar. Oppure potrebbe sorprendere tutti, schierando la difesa a tre, sia con Dante che con Henrique, per proteggere meglio la squadra

ForçaNeymar- Il mondo del calcio intero si è immediatamente stretto intorno al ragazzo. I compagni e connazionali in testa, ovviamente. "Mio amico e fratello minore, questa Coppa sarà per te. Ti amo", scrive Thiago Silva su Instagram. "Forza Fratello", grida Paulinho, mentre si affida a una citazione religiosa Bernard: "Il Signore vi sostenga nel vostro letto di dolore e ripristini la malattia". Non manca nemmeno Kakà - "Tutta la mia famiglia prega per te" -, e Fred promette di dedicargli la vittoria: "Ora abbiamo un motivo in più per giocare col cuore questa Coppa. Tutto il Brasile prega per te". Chiude Willian: "Forza fratello, siamo tutti con te. Tiamiamo". on solo il Brasile, però, come detto. Messi, suo compagno al Barcellona, posta una foto di un loro abbraccio in blaugrana con un annesso: "Guarisci presto, amico mio!".Podolski, prossimo avversario del Brasile, scrive: "Non vedo l'ora di incontrare il Brasile, ma sono triste per Neymar e spero che si rimetta presto". Vicinissimo a Neymar anche Falcao, che per un brutto infortunio ha dovuto dire addio al Mondiale: "Ti auguro una pronta guarigione, Dio tiene tutto sotto controllo"

Il popolo soffre per Neymar ma chiede alla Selecao di non fermarsi proprio adesso, ad un passo dalla finale. La semifinale contro la Germania sancirà il trionfo o la disfatta per una Nazionale che si sta portando sulle spalle un Paese intero.