Di Stefano colpito da infarto, è grave

Scherzi del destino. Mentre l'Argentina è in campo a giocarsi l'accesso alla semifinale mondiale, uno dei mostri sacri dello sport lotta per la vita. Alfredo Di Stefano è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale della capitale spagnola in seguito a un infarto che lo ha colpito all'improvviso durante una passeggiata lungo le vie di Madrid.

Nato a Buenos Aires 88 anni fa, Presidente onorario del club di Perez, Di Stefano è annoverato tra i più grandi calciatori della storia. Le prime notizie parlano di condizioni molto gravi.