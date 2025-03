Live Argentina - Belgio, Mondiali 2014 in Diretta

20.05 - All0 Stadio Nacional Manè Garrincha l'Argentina conquista quindi una meritata Semifinale. Per questa sera è tutto, buona serata da Vincenzo Esposito e Vavel Italia, e grazie per aver seguito la partita in nostra compagnia.

20.02 - L'Argentina incontrerà in Semifinale la vincente della partita di stasera tra Olanda e Costa Rica, sempre in diretta su vavel.com .

20.00 - Sicuramente ci si aspettava molto di più dal Belgio. Squadra apparsa impacciata, impaurita e mai pericolosa. Hazard ancora una volta tra i peggiori in campo.

19.59 - Higuain è tornato quello che tutti conoscevano. Un'attaccante decisivo, in grado di risolvere partite importanti come un quarto di finale di un Mondiale. E' lui di diritto il man of the match.

19.57 - Raggiante Sabella nell'intervista a bordo campo: "è una gioia per tutti, è stata la miglior partita del Mondiale".

Fanno festa i giocatori dell'Argentina.





Una Semifinale guadagnata con merito dall'Argentina, che ha saputo trovare il vantaggio ad inzio partita e non ha sofferto per niente l'irriverenza dei Diavoli Rossi.

L'Argentina è di nuovo fra le prime 4 del Mondo dopo 24 anni.

95'- Occasionissima per il Belgio. Lukaku va via in area, ma sbaglia il passaggio al centro, libera Garay. Si salva l'Argentina.

94'- Cosa sbaglia Messi. Courtois perfetto in uscita nega la gioia del goal al gicoatore del Barca.

93'- Lancio lungo verso Fellaini, che sbaglia la sponda. Si perdono secondi preziosi per l'Argentina.

92'- I Diavoli Rossi tentano il tutto per tutto.

90'- Sono 5 i minuti di recupero.

89'- Van Buyten tutto solo in area colpisce la palla con il braccio. Troppo scordinato il difensore belga.

87'- Viene da chiedersi come mai il Belgio non abbia cercato di giocare in maniera più offensiva durante tutta la partita.

Il Belgio ha avanzato Van Buyten nella posizione di punta. I Diavoli Rossi le tentano tutte.

85'- Pericolo per l'Argentina. Tiro di De Bruyne deviato che finisce di poco a lato. Corner per i Diavoli Rossi. Offside di Lukaku sugli sviluppi del calcio d'angolo.

84'- Fellaini ci prova, ma viene colto ancora una volta in fuorigioco. Sembra alquanto spaesato lì davanti.

83'- Azione d'attacco per l'Argentina. Ottimo scambio tra Perez e Zabaleta, che va al cross; Palacio non ci arriva di pochissimo.

81'- Esce Gonzalo Higuain, il migliore in campo. Entra Gago a rinforzare la linea mediana.

79'- L'Argentina contiene in maniera perfetta, il Belgio non riesce ad essere pericoloso.

Sabella striglia i suoi.





75'- Pessima scelta di Mertens che cerca il tiro sul calcio piazzato. I Diavoli Rossi dovrebbero sfruttare i Mismatch con i più bassi giocatori argentini.

74'- Che rischio per Romero che liscia un pallone. Sugli sviluppi dell'azione, fallo di Biglia su Vertonghen. Giallo per il centrocampista della Lazio. Esce Hazardo. Altra prova da 4 in pagella per lui.

73'- Wilmots è preccoccupato in panchina, non riconosce i suoi ragazzi.

70'- Secondo cambio per l'Argentina. Sabella butta nella mischia Palacio che va a sostituire un generoso Lavezzi.

68'- Ammonito Alderweireld per fallo su Biglia. Il giocatore dell'Atletico era diffidato, salterà l'eventuale semifinale.

I Tifosi dell'Argentina sono uno spettacolo. Non smettono mai di sostenere i propri beniamini.

65'- Adesso il Belgio è più pericoloso. Cross insidioso di De Bruyne, Garay in scivolata anticipa tutti rischiando l'auto-goal. Attento Romero.

62'- Inizia a farsi vedere il Belgio. I cambi sembrano aver scosso i Diavoli Rossi.

60'- Ci prova Fellaini. Gran colpo di testa del centrocampista dello United, palla di poco alta.

59'- Wilmots effettua due cambi contemporaneamente. Entrano Lukaku e Mertens ed escono Origi e Mirallas. Prova al di sotto della sufficienza per entrambi.

58'- Higuain sta dando una grossa risposta a Maradona che l'aveva criticato in settimana. Sicuramente il migliore in campo.

55'- TRAVERSA DI HIGUAIN. Numero del Pipita che supera Kompany con un tunnel, ma colpisce la traversa tutto solo davanti a Courtois.

54'- Ammonito Hazard per un brutto fallo su Biglia. Sugli sviluppi della punizione Courtois mette in corner.

51'- Higuain vicino al raddoppio. Recupera un pallone sulla linea di fondo, entra in area e conclude di destro; tiro deviato che termina di pochissimo a lato.

49'- Secondo tempo che non accenna a decollare. D'altronde l'Argentina non ha nessun interesse ad alzare i ritmi di gioco.

Intanto si scaldano Mertens e Lukaku. Potrebbero essere i primi cambi per Wilmots.

47'- Fallo di Kompany su Higuain. Grande primo tempo per il giocatore del Napoli.

19.02- Comincia la ripresa. Primo pallone gestito dall'Argentina.

19.01 - Squadre rientrate in campo. Nessun cambio per i due CT.

18.57 - Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più dai Diavoli Rossi di Wilmots. Davvero impalpabili le prestazioni di Hazard e Origi. Di sicuro il CT cambierà qualcosa nell'intervallo.

Tutta la grinta del Pipita Higuain.





18.50 - Partita molto bloccata e poche occasioni da goal. L'Argentina dopo aver trovato il vantaggio con Higuain all'8° minuto di gioco, non ha mai accelerato, cercando di abbassare i ritmi. Il Belgio mai entrato in partita, ha avuto un'unica occasione con Mirallas. Di Maria uscito per infortunio.

Rizzoli fischia la fine della prima frazione. Decide per adesso il goal di Gonzalo Higuain.

45'- Lavezzi crossa troppo forte, impossibile per Messi stoppare la palla. Sono 2 i minuti di recupero.

42'- Mirallas vicinissimo al pareggio. Prima palla goal per il Belgio. L'attaccante dell'Everton impatta benissimo di testa, palla di pochissimo a lato.

Messi consola Di Maria in lacrime.





40'- Alta la punizione di Messi.

39'- Numero di Messi. In mezzo a 4 avversari riesce a destreggiarsi e a prendersi una punizione pericolosissima.

36'- Sembra rivedere il Belgio del primo tempo contro gli USA. Davvero poca cosa i Diavoli Rossi per adesso.

Uno scorcio dell'Estadio Manè Garrincha tutto esaurito.





33'- Di Maria è costretto al cambio, il risentimento al quadricipite non gli permette di rimanaere in cambio. Entra il giocatore del Benfica Enzo Perez.

32'- Bella azione sull'asse Lavezzi Basanta, cross perfetto del terzino sinistro ma sempre Kompany perfetto in anticipo su Higuain.

31'- Riprende il gioco, Di Maria rientra dopo le cure del fisioterapista.

28'- Grande palla di Messi per Di Maria, che rientra sul sinistro al limite dell'area, prova il tiro ma ancora una volta Kompany è attentissimo. Di Maria resta a terra, sembra accusare un risentimento muscolare.

26'- Ci prova De Bruyne dal limite, attento Romero. L'azione riparte subito, palla a Messi antiicpato in maniera impeccabile da Kompany.

24'- Hazard chiede troppo a se stesso e perde palla facendo ripartire il contropiede argentino.

22'- Cerca la giocata d'effetto Di Maria, che col tacco cerca Higuain. Palla di poco lunga.

Dopo il vantaggio l'Argentina cerca di abbassare i ritmi, il Belgio fatica a trovare spazi.

17'- Ottima azione di Vertonghen che crossa in mezzo, attentissimo Garay devia in corner.

15'- De Bruyne calcia malissimo un calcio d'angolo. Dovrebbero sfruttare meglio le palle inattive i Diavoli Rossi.

Ecco il Goal di Higuain



13'- De Bruyne si smarca e prova il tiro che però termina alto.

12'- Bel cambio di gioco di De Bruyne ma Vertonghen sbaglia l'aggancio.

10'- Il Belgio cerca di reagire e si fa vedere nella metà campo argentina.

Non ci pensa due volte El Pipita Higuain; dopo un rimpallo gli arriva un pallone che lui calcia al volo senza pensarci. Courtois non accenna neanche al tuffo.

Argentina in vantaggio.

8'- HIGUAINNNNNNNNNNNNNNN HIGUAINNNNNNNNNN CHE GOALLLLLLLLLLLLLL

L'Argentina cerca di impostare e fare male. Il Belgio per adesso si limita all'attesa e a ripartire velocemente quando ha spazio.

4'- Di Maria si fa vedere sulla destra, si accentra saltando un uomo, prova il tiro che viene murato dalla difesa Belga.

3'- Prima azione importante dell'Argentina. Messi parte in contropiede, trova Lavezzi largo a sinistra che spreca tutto con un cross velleitario.

2'- L'Argentina sembra schierarsi con un 4-2-3-1 a differenza del 4-3-3 che ci si aspettava. Di Maria largo a destra e Lavezzi largo a sinistra, con Messi alle spalle di Higuain.

1'- Partitiiiiiiiiiiii. Primo pallone giocato dal Belgio.

18.00 - Argentina e Belgio si schierano. Si attende solo il fischio di Rizzoli.

17.58 - Strapieno l'Estadio Nacional.





Un'istantanea dal tunnel prima dell'ingresso in campo.





17.55- Prima degli inni nazionali i capitani Messi e Kompany leggono un messaggio contro il Razzismo.





17.53 - Guidate dall'arbitro Rizzoli, Argentina e Belgio si schierano per ascoltare e cantare gli inni nazionali.

17.50 - Squadre pronte all'ingresso in campo. Manca pochissimo all'inizio di Argentina - Belgio. Chi avrà la meglio???

17.45 - Tutto pronto all'Estadio Nacional Manè Garrincha. La temperatura è mite e non dovrebbe essere un ostacolo allo svolgimento della partita.





17.40 - Tutti si aspettavano l’esplosione di Hazard contro gli Stati Uniti, ma a fare la differenza sono stati Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Lukaku dopo le prime due partite da 4 in pagella, si è finalmente preso la sua rivincita personale, segnando la rete del 2-0 e servendo a De Bruyne l’assist per la prima rete. De Bruyne invece sta stupendo tutti, per la sua classe e la sua maturità, nonostante la sua giovane età. Vedremo se anche stasera saranno in grado di fare la differenza. Fa discutere l'esclusione di Lukaku, al quale è stato preferito ancora una volta Origi.





17.36 - Il più atteso del match: Leo Messi. Già a quota 4 reti in questi Mondiali, la Pulce vuole incrementare il bottino personale e aggiudicarsi la classifica marcatori.





17.32 - Dalle partite di ieri è uscita fuori la prima Semifinale. Germania e Brasile, hanno battuto rispettivamente Francia e Colombia. La notizia principale però è l'infortunio di Neymar, uscito in barella verso la fine della partita. Per lui Mondiali finiti.

17.28 - La sfida nella sfida. Messi contro Hazard.









17.24 - Tutto pronto negli spogliatoio di entrambe le squadre.





17.20 - Il Belgio già in campo per il riscaldamento.





17.15 - Le prime pagine dei giornali sono tutte per Messi, il fuoriclasse che con le sue magie segna e trascina l’Argentina. Ma il giocatore di cui si parla poco, e che fa davvero la differenza, con il suo gioco e con il suo talento, è Angel Di Maria, decisivo con la sua rete contro la Svizzera. Il giocatore del Real Madrid è reduce da una stagione strepitosa; è stato sicuramente uno dei protagonisti per la vittoria della decima, soprattutto nella finale di Lisbona, dove Ronaldo non si è affatto visto.

17.08 - Uno dei campioni in campo per il Belgio, è sicuramente il portiere Thibaut Courtois. Classe 1992 e di proprietà del Chelsea, Thibaut è stato protagonista di una stagione sensazionale con la maglia dell’Atletico Madrid, conquistando la Liga e arrivando ad un passo dal sogno Champions League. Il portiere Belga in questa stagione è la nemesi di Messi; il fuoriclasse argentino in 6 partite non è mai riuscito a battere il portiere 22 enne. Courtois ha anche rilasciato un intervista alla Fifa dove cerca di caricare i suoi compagni. “So come fermare Leo. E’ un campione, un fuoriclasse, ma non dobbiamo temerlo; possiamo vincere domani”.

17.04 - Sabella si affida come sempre al 4-3-3. Prima presenza nel Mondiale per Martin Demichelis.





17.02 - Confermato lo schieramento tattico del Belgio. Unica novità rispetto all'unidici anti-USA è Mirallas largo a destra al posto di Mertens.



16.57 - Pronti anche i supporters dei Diavoli Rossi.





16.51 - I tifosi Argentini si avviano verso lo Stadio Nacional di Brasilia.





16.48 - Anche Wilmots ci riserva qualche sorpresa. L'esclusione eccellente, vista anche la sua prestazione decisiva contro gli USA, e quella di Romelu Lukaku, che si accomoda anche questa sera in panchina. Tutto confermato in difesa e a centrocampo. Mirallas vince il ballottaggio con Dries Mertens.

16.46 - Ecco invece gli 11 che scenderanno in campo per il Belgio.



Courtois, Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen, Witsel, Fellaini, De Bruyne, Mirallas, Hazard, Origi.

16.44 - Sabella cambia qualcosa rispetto alla partita contro la Svizzera. In difesa si affida all'esperienza di Martin Demichelis, e lascia in panchina Fernandez. Basanta sostituisce lo squalificato Rojo. A centrocampo a sorpresa resta fuori Gago, e parte titolare Biglia. Confermato il trio d'attacco con Lavezzi, Messi ed Higuain.

16.42 - Diramate la formazione ufficiali dell'Argentina.



Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Basanta; Biglia, Mascherano, di María; Lavezzi, Messi, Higuaín.

16.30 - Ci siamo, mancano meno di 2 ore a Brasilia per l'inizo della partita tra Argentina e Belgio. E' tutto pronto per quello che si annuncia il più spettacolare tra tutti i Quarti di Finale. Seguirete insieme a Vavel Italia e Vincenzo Esposito, la diretta scritta live e del match tra la Seleccion Albiceleste e i Diavoli Rossi.

16.15 - Pochissimi i dubbi del CT Sabella sull’11 che scenderà in campo alle 18.00. Negli ultimi allenamenti è stato provato a sorpresa Martin Demichelis, che potrebbe prendere il posto di Fernandez al centro della difesa; Basanta sostiuirà nella posizione di terzino sinistro lo squalificato Rojo. Tutto confermato in mediana con Gago, Mascherano e Di Maria. Si giocano due posti in attacco Lavezzi, Palacio ed Higuain. Sabella potrebbe riavere a disposizione Sergio Aguero, che ha recuperato in tempo record all'infortunio muscolare.



16.14 - Belgio: Wilmots ha ancora molti dubbi su schierare in difesa. Torna disponibile Vermaelen, mentre Alderweireld e Vertonghen hanno svolto allenamenti blandi alle prese con dei leggeri affaticamenti muscolari. Con Dembele ancora ai box, confermata la mediana con Witsel e Fellaini. Sulla trequarti ballottagio tra Mertens e Mirallas, con il napoletano leggermente favorito, con De Bruyne e Hazard confermatissimi a completare il trittico di trequartisti. Lukaku dovrebbe partire nuovamente titolare dopo la prestazione decisiva contro gli USA.

16.05 - "Fin qui non abbiamo ancora giocato come avremmo voluto, abbiamo sempre vinto con risultati risicati ma è anche vero che questo è un Mondiale molto equilibrato. La formazione? L'ho decisa ma non l'ho comunicata ai ragazzi”, esordisce così il CT Sabella nella conferenza pre-partita. E’ chiaro il messaggio che il CT vuole trasmettere ai suoi, siamo in grado di fare meglio e dobbiamo farlo. L’Argentina se vuole passare il turno, dovrà sicuramente giocare meglio rispetto alle partite precedenti, dove non si è ancora visto il vero valore della Seleccion. Come in ogni conferenza, Sabella si coccola Messi, senza però trascurare il resto della squadra: "qualunque squadra che abbia un giocatore come Messi dipenderà da lui. E' semplicemente il migliore al mondo ma c'è un gruppo intero con lui. Contro la Svizzera è stato Palacio a rubare palla a centrocampo e poi ha impostato per Leo, senza Rodrigo non avremmo segnato". Il CT si sofferma poi sugli avversari: “ il Belgio è davvero una gran bella squadra, ma noi siamo l’Argentina, e non temiamo nessuno. Sono una squadra molto ben organizzata, con una difesa che ha preso soltanto un goal in questi Mondiali. Oltre ad essere un gruppo coeso, hanno anche delle individualità che possono fare la differenza, ma starà a noi riuscire ad imporre il nostro gioco”. Alla domanda su quale fosse il giocatore più pericoloso dei Diavoli Rossi, Sabella ha risposto che sicuramente Hazard è una spanna sopra gli altri, ma che quella Belga è una generazione d’oro, che nell’immediato futuro avrà sicuramente la possibilità di vincere qualche trofeo.

16.00 - Il CT Wilmots, dopo esser uscito vincente dalla battaglia dei supplementari contro i sorprendenti Stati Uniti, analizza la sfida di domani contro l'Argentina, soffermandosi su vari argomenti, da Messi agli infortuni di alcuni giocatori chiave.



"Alderweireld, Vertonghen e Dembele sono ancora in dubbio; sicuramente Toby e Jan sono due elementi fondamentali per noi, basta guardare la partita con gli USA per capirlo, spero vivamente di recuperali per la partita di domani." "Sull'Argentina Messi-dipendente la penso come il CT Svizzero Hitzfeld. Sarebbe pericoloso soffermarsi e concentrarsi solo su Messi, sicuramente è il loro giocatore chiave ed elemento di spicco, ma hanno un'ottima squadra che gli gira attorno. Di Maria su tutti e Higuain, sono giocatori temibili, quasi quanto Messi, che hanno la giocata nel DNA, dovremmo tenere d'occhio anche loro". E' palese che Wilmots teme la Pulce, ma vuole trasmettere un chiaro messaggio ai suoi, guai a guardarci solo da Messi e trascurare gli altri. Ha continuato poi il CT: " Quindi non dobbiamo assolutamente adattarci al loro gioco. La nostra intenzione è quella di essere compatti e di lasciare poco spazio ai nostri avversari, e di sfruttare al massimo la nostra velocità palla a terra. Ricordiamoci che si tratta di un quarto di finale e che abbiamo la possibilità di fare la storia. Non sono affatto preoccupato degli arbitri, possono sbagliare a tuo favore o contro di te. Ho chiesto alla squadra di curare con maggiore attenzione i calci piazzati, potrebbe essere un punto a nostro favore sfruttare il Mismatch con alcuni loro giocatori".

Live Argentina - Belgio

15.45 - Una delle partite tra Argentina e Belgio passata alla Storia, è sicuramente la semifinale di Messico ’86, giocata allo Stadio Azteca davanti a 110000 persone. L’Argentina arrivava a quella partita da favorita, e sull’onda dell’entusiasmo per aver battuto gli acerrimi nemici inglesi. In quell’Argentina giocava il numero 10 più forte di tutti i tempi, quel Maradona capace di trascinare con le sue giocate la Seleccion fino a quella semifinale, un Maradona capace di segnare contro gli inglesi il goal più bello di tutti i tempi. Il Belgio invece era la sorpresa dei Mondiali Messicani, un gruppo coeso che riuscì a farsi strada verso la semifinale battendo le più quotate URSS e Spagna, dimostrando che i singoli non sempre fanno la differenza.Dopo un primo tempo privo di emozioni, con Maradona marcato costantemente da almeno due uomini, nella ripresa si sblocca il match. Il numero 10 Argentino decide che è arrivato il momento di conquistare la Finale, e in dieci minuti decide il match. Segna la prima rete su imbeccata di Burruchaga, anticipando il portiere e due difensori con un tocco sublime. Dopo la rete passata alla Storia contro l’Inghilterra, El Diez decide di segnare un altro di quei goal che resteranno impressi nella mente degli amanti del calcio per molto molto tempo. Maradona riesce a smarcarsi sui 30 metri e riceve palla, si gira verso la porta e punta gli impauriti difensori del Belgio; cambio di passo e primo dribbling, finta di corpo come solo lui sa fare, entra in area saltando due uomini e con un sinistro dei suoi beffa il portiere in uscita. Argentina 2 Belgio 0 e Seleccion in finale. Una finale che regalerà il sogno ai tifosi Argentini, Germania battuta 3-2 e festa grande a Benos Aires.



Live Mondiali 2014 in Diretta

15.30 - L’Argentina ha vinto tre dei quattro precedenti contro il Belgio, segnando in totale 10 gol e subendone solo quattro. Il bilancio ai Mondiali è di una vittoria a testa: il Belgio ebbe la meglio nel 1982 (1-0) e l’Argentina si impose quattro anni dopo. Negli ultimi due Mondiali l’Argentina ha vinto otto partite su nove, l’unica sconfitta è stata il 4-0 subito quattro anni fa in Sud Africa dalla Germania. L’Argentina ha vinto sei degli ultimi 19 incontri contro avversarie europee ai Mondiali.





15.25 - L’Argentina arriva ai quarti di finale per il terzo Mondiale di fila, ma non è mai riuscita ad andare oltre in questo parziale. Il Belgio è ai quarti di un Mondiale per la seconda volta nella sua storia, dopo l’edizione del 1986. L’Argentina ha vinto sei delle ultime sette partite dei Mondiali in cui è andata oltre i 90 minuti regolamentari. Argentina e Belgio sono due delle quattro squadre ad avere vinto tutte le partite di questo Mondiale, fino agli ottavi dove riuscire ad imporsi dopo i Supplementari. Tutti e sei i gol del Belgio in questo Mondiale sono arrivati dal 70’ minuto in poi. Inoltre 5 dei 6 gol realizzati dal Belgio sono arrivati per merito di giocatori subentrati dalla panchina. Il Belgio si è trovato in posizione di vantaggio solo per 52 minuti in questo Mondiale, meno di ogni altra squadra ancora in corsa ai quarti.

Risultato USA - Belgio, Mondiali in diretta

15.20 - Il Belgio e l’Argentina sono le due squadre ad avere fatto più tiri in questo Mondiale (rispettivamente 83 e 80). L’Argentina ha fatto registrare la più alta percentuale di possesso palla in questo Mondiale (il 64.3%). Sette i gol dell’Argentina finora, quattro gol e un assist per Messi finora. Tre dei quattro gol sono arrivati da fuori area. La Pulce è il giocatore che ha fatto più dribbling di tutti fino agli ottavi di finale (24), e quello che ha creato il maggior numero di occasioni da gol coi suoi passaggi (18). Nessun giocatore argentino aveva mai fatto tanti tiri quanto Angel Di Maria contro la Svizzera ai Mondiali di calcio dal 1966 in poi. Javier Mascherano è il giocatore che ha vinto più contrasti finora in questo Mondiale (18, sui 22 fatti). Kevin De Bruyne ha mandato al tiro coi suoi passaggi un compagno di squadra 10 volte contro gli USA, un record in questo Mondiale. De Bruyne ha messo lo zampino nei due gol della sua squadra (una marcatura e un assist).

15.10 - Oggi pomeriggio in campo ci sarà anche un po’ d’Italia. A dirigere l’incontro ci sarà l’arbitro Nicola Rizzoli coadiuvato dagli assistenti Faverani e Stefani.

Nato a Mirandola nel 1971, l’arbitro Rizzoli esordisce a livello Internazionale nell’ottobre del 2008, dirigendo Sporting Lisbona - Basilea, valevole per la Uefa Champions League. Il 5 maggio 2010 dirige la Finale dell’UEFA Europa League tra Atletico Madrid – Fulham , a coronazione di un’ottima stagione. Fiore all’occhiello della sua carriera è la Finale di Champions League tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund giocata allo Stadio Wembley di Londra. In questi Mondiali l’arbitro Rizzoli ha già arbitrato l’Argentina, nella partita che ha visto la Seleccion Albiceleste battere per 3 reti a 2 la Nigeria. Ha diretto inoltre il roboante big match della prima giornata tra Spagna ed Olanda, vinto per 5 reti a uno dagli Orange.



Partita Argentina - Belgio

15.00 - Si gioca all'Estádio Nacional Mané Garrincha, uno stadio multi-funzione che si trova a Brasilia, utilizzato principalmente per partite di calcio. Costruito nel 1974 con una capacità di 42 200 persone è stato demolito e ricostruito in occasione dei mondiali di calcio del 2014, possiede ora una capienza di 70 064 persone. L’Estádio Nacional è di proprietà del Dipartimento dello Sport, Educazione Fisica e Ricreazione del Distrito Federal, ed è una delle diverse strutture che compongono l'Ayrton Senna Multisport Complex, che comprende anche il Nilson Nelson Gymnasium e il Nelson Piquet International Autodrome. Il nome è un omaggio alla leggenda del calcio Mané Garrincha, che ha vinto la Coppa del Mondo nel 1958 e nel 1962 con la nazionale del Brasile.





All’Estadio Nacional si sono già giocate 5 partite, tra cui gli Ottavi di Finale tra Francia e Nigeria, ed ospiterà anche la Finale per il terzo e quarto posto.

Pronostico



Per la partita di oggi pomeriggio l’Argentina, quotata a 2.00, è favorita sul Belgio, che ha una quota che varia dal 3,90 a 4,10. Il pareggio, risultato probabile per il match di stasera, è quotato a 3.00. Sicuramente il risultato più gettonato è l’1 di Messi e compagni, ma non scartiamo il pareggio, soprattutto dopo gli ottavi, conclusi ai supplementari per entrambe le squadre.