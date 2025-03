Aguero, recupero lampo

Sembrava esser finito il Mondiale di Sergio Aguero, infortunio e uscita in barella contro la Nigeria. Diagnosi di lesione muscolare alla coscia destra, recupero previsto di almeno 3 settimane.

E invece oggi i giornalisti non ci credevano, ma il Kun era in campo ad allenarsi. Avrebbe del miracoloso il recuper repentino del giocatore del City, che domani potrebbe addirittura scendere in campo per uno spezzone di partita.

Con un Higuain un pò affaticato, potrebbe essere una manna dal cielo per Sabella poter contare anche sulle prestazioni di Aguero. In ogni caso bisogna aspettare domani per avere la certezza effettiva del recupero, ma il Kun tutto sembrava, fuorchè infortunato.