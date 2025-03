Deschamps: "Non abbiamo paura"

"Non c'è motivo di sentire pressione o paura. La Germania è solida, esperta, ma per noi, giocare, sarà un piacere". Calmo, pacato Didier Deschamps, quasi lontano dall'euforia brasiliana, dalla spasmodica attesa per il quarto di finale tutto europeo tra la talentuosa Francia e la coriacea Germania.

"Non abbiamo alcuna pressione su di noi, solo l'eccitazione di essere in grado di giocare un quarto di finale di Coppa del Mondo. Avremo una nuova pagina della nostra storia da scrivere e speriamo che sia una bella". Nessun confronto col passato, con le sfide, perse, contro i tedeschi, conta il presente, il nuovo corso. La Francia giovane, fresca, di Pogba e Griezmann.

Rispetto agli ottavi di finale l'asticella si alza ulteriormente "Ho molto rispetto per la Nigeria, ma la Germania è una squadra di gran lunga migliore. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto bene fino ad ora, ma adesso servirà qualcosa in più e dobbiamo essere in grado di rispondere a questa richiesta"

Interessanti le scelte del tecnico. Due le possibili opzioni. Continuare con il doppio centravanti, con Benzema dirottato a sinistra, o puntare su una trequarti di maggior classe, inserendo Griezmann e riportando l'attaccante del Real nella tradizionale posizione centrale, come riferimento della manovra transalpina. L'esito dell'ultima gara porterebbe a propendere per la seconda ipotesi.