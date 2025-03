Mondiali 2014, i fischietti di Germania - Francia e Brasile - Colombia

La FIFA ha reso noti i due fischietti chiamati a dirigere i primi due quarti di finale in programma.

Venerdì, alle ore 18, toccherà all'argentino Néstor Pitana guidare la sfida tutta europea tra la Germania di Loew e la Francia di Deschamps. Quarta apparizione in questo mondiale per il direttore di gara sudamericano, non utilizzato durante gli ottavi di finale. Ha finora arbitrato, nella fase a gironi, Russia - Corea, USA - Portogallo e Honduras sv Svizzera.

Partita delicata alle 22. In campo i padroni di casa del Brasile, opposti alla rivelazione Colombia. Patata bollente nelle mani del quarantatreenne Carlos Velasco, già protagonista a Euro 2012 e qui durante Uruguay - Inghilterra e Bosnia - Iran.