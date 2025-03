Philippe Lahm non si muove. Le critiche piovute sulla Germania, dopo la deludente prestazione contro l'Algeria, non hanno fatto cambiare idea al Ct Loew. Il calciatore del Bayern Monaco, reinventato da Guardiola come regista basso davanti alla difesa, continuerà ad occupare il nuovo ruolo anche in Nazionale. Nessun ritorno quindi sulla fascia destra, occupata per anni dal capitano della Germania, e ora, con il rientro di Hummels, nelle mani di Boateng.

"Lahm è stato importante per noi nell'ultimo decennio, ma tornerà in difesa solo se avremo un problema sulla destra, una situazione di emergenza, solo a quel punto darei l'ok". Non basta quindi il buon finale nei supplementari, con Lahm in corsia e Khedira al fianco di Schweinsteiger a spingere Loew a un ritorno al passato.

"Le critiche a Lahm sono incomprensibili, come quelle ad Ozil. Mesut è un giocatore fondamentale, non si può produrre sempre un calcio fantastico in una Coppa del Mondo". (Fonte Die Zeit)

In casa Germania, verso la sfida con la Francia di Deschamps, unico sicuro assente Mustafi.