Mondiali finiti per gli "Italiani "de Jong e Mustafi

Si allunga la lista degli infortunati nei Mondiali in corso di svolgimento in Brasile. Ad infoltire la lunga lista (Reus, Ribery e Aguero su tutti) ci pensano l'Orange Nigel de Jong e il Teutonico Shkodran Mustafi.

Con l'addio alla competizione di de Jong, l'Olanda di Van Gaal perde un pilastro importante, se non determinante per le dinamiche di squadra. Il mediano del Milan ha accusato uno strappo all'inguine durante la partita contro il Messico e dovrà restare ai box per almeno un mese. De Jong, fondamentale uomo spogliatoio, ha deciso di restare in Brasile e supportare i compagni di squadra nel prosieguo dell'avventura Mondiale.

Grave infortunio anche per il giovane difensore della Sampdoria Mustafi, che nel corso della partita vinta dalla Germania contro l'Algeria ha accusato un risentimento muscolare. Shkordan dovrà stare fermo almeno alcune settimane. Si allunga quindi la lista degli indisponibili per Loew, che già ieri sera ha dovuto rinunciare ad Hummels e perderà Lahm per squalifica nel Quarto contro la Francia.