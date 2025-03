Live Belgio - USA, Mondiali 2014 in diretta

00.40 - Per questa sera è tutto. Grazie per aver vissuto insieme a Vincenzo Esposito e Vavel Italia questo splendido Ottavo di Finale, forse il più bello ed avvincente. Si riprende venerdì con i Quarti di Finale del Mondiale 2014, sempre qui, sempre su vavel.com.

Con il Belgio, si completa il Tabellone dei Quarti di Finale, questi gli incontri:



Brasile - Colombia;

Olanda - Costa Rica;

Francia - Germania;

Belgio - Argentina.

E' lui il Man of the Match, con un goal e un assist decisivo Kevin De Bruyne!!





BELGIO AI QUARTI. CHE PARTITA IN QUESTI SUPPLEMENTARI. COMPLIMENTI AD ENTRAMBE LE SQUADRE. AL BELGIO PER AVER DOMINATO PER LUNGHISSIMI TRATTI, AGLI USA PER AVERCI CREDUTO FINO ALL'ULTIMO SECONDO REGALANDOCI UNA PARTITA MERAVIGLIOSA.

120'- Un minuto di speranza per gli USA. Klinsmann nervosissimo per il poco recupero concesso.

119'- Mirallas manca un controllo facile facile per concludere a rete.

117'- Jones spara alto dal limite. Che sofferenza per Wilmots. Nell'azione precedente Wondolowski aveva sprecato. Sembra un pesce fuor d'acqua questo giocatore.

115'- Witsel si prende un'ottima punizione, e fa rifiatare i suoi.

113'- Clamoroso. Pareggio sfiorato dagli USA. Miracolo di Courtois su Dempsey. Assedio degli Stati Uniti.

112'- Fallo ai danni di Bradley.Punizione dai 28 metri.

111'- Howard tiene a galla i suoi. Intervento decisivo su Lukaku. Intanto esce Hazard, pessima partita per lui, non si è quasi mai visto; entra Chadli.

109'- JONES vicino al pareggio. Tiro di pochissimo a lato.

Non si sono arresi gli USA che hanno trovato il pareggio e adesso continuano ad attaccare.

107'- GREENNNNNNNNNNNNNNNN...GLI USA LA RIAPRONO. 2-1

Dopo le partite del girone eliminatorio, ancora una volta i cambi del CT Wilmots risultano essere decisivi.

105'+2'- Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo supplementare. Lukaku e De Bruyne decisivi.

Contropiede magistrale orchestrato da De Bruyne che serve un perfetto assist a Lukaku, che di prima batte Howard. Partita in ghiaccio per i Diavoli Rossi, ora i Quarti sono più vicini.

105'- LUKAKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU...2-0 BELGIO

104'- Ottima parata di Howard su Mirallas.

102'- Gli Stati Uniti non si arrendono, Beasley mette in mezzo una palla pericolosa, ma Van Buyten è attento e in scivolata anticipa tutti.

100'- Ci prova Lukaku, tiro centrale. Si nota la freschezza dell'attaccante Belga rispetto agli avversari, che sono in campo da 100 minuti.

99'- Fallo nettissimo su Jones non sanzionato dall'arbitro Haimoudi.

Cambio azzecatissimo di Wilmots. Lukaku sta facendo la differenza.

95'- Stati Uniti sbilanciati. Contropiede Belga con Lukaku che serve Vertonghen, il terzino sinistro egoisticamente tira, invece di servire il compagno di squadra.

Meritato vantaggio del Belgio. Grandissima azione del neo-entrato Lukaku che va via sulla fascia, mette in mezzo per De Bruyne, che stoppa, salta Rodriguez e mette la palla in rete.

92'-RETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE...

De Bruyneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Ecco l'occasione sbagliata da Wondolowski.





91'- Occasione per Jones che spedisce alto.

91'- Cominciano i supplementari.

23.56 - Wilmots mette dentro forze fresche. Lukaku sostituisce Origi.

23.55 - Wondolowski era stato fermato in off-side, e in caso di rete sarebbe stato un errore clamoroso, era in gioco di almeno due metri.

23.53- Haimoudi fischia la fine dei tempi regolamentari. Quinto supplementare su 8 partite disputate in questi ottavi di Finale. Partita bellissima. Sarebbe stata la beffa per il Belgio prendere goal a tempo quasi scaduto.

90'+2'- Clamorosooooooooooooooooo. Wondolowski tutto solo davanti a Courtouis spara altissimo. Incredibile.

90'+1'- Questa volta è Fellaini a sfiorare il goal. Il centrocampista dello United non è preciso con il suo colpo di testa.

90'- Saranno 3 i minuti di recupero.

89'- Grandissima chiusura di Kompany, che fa ripartire l'azione. E' lo stesso capitano Belga a concludere l'azione che si è sviluppata, ma cicca il pallone, howard devia in corner.

88'- Grave errore di Hazard che trova soltanto l'esterno della rete. Irriconoscibile l'attaccante esterno del Chelsea.

86'- Van Buyten mette in corner. Sarebbe la beffa per il Belgio subire goal adesso.

85'- Origi, sempre lui, prova il tiro dal limite, attentissimo Howard mette in corner. Fallo di Fellaini sugli sviluppi del calcio d'angolo.

83'- Colpo di testa di Van Buyten che termina fuori. Il Belgio ci prova.

82'- Strepitoso Yedlin, terzino classe '93. Partita immensa per lui, lo segnaliamo a tutti gli scout che stanno vedendo la partita.

81'- Si avvicina lo spettro dei supplementari.

Il Belgio ci prova in tutti i modi, ma non riesce a trovare la via del Goal.

79'- Ancora Howard a negare la gioia del goal ai Diavoli Rossi. Questa volta il portiere dell'Everton si supera su tiro di Hazard.

Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di partita, i minuti in cui il Belgio ha effettuato tutti i goal in questo Mondiale.

76'- MIRACOLO DI HOWARD. Mirallas tutto solo davanti al portiere Statunitense calcia a colpo sicuro, ma Howard di piede, con un intervento strepitoso mette in corner.

73'- Wondolowski si è andato a posizionare nel ruolo di prima punta, Dempsey torna così nel suo ruolo naturale.

L'occasione mancata da Origi.





72'- Ecco il cambio per gli USA. Esce Zusi entra Wondolowski

71'- Origi vicino al goal. L'attaccante classe '95 è un pò impreciso stasera. Imbeccato da Mirallas, tutto solo in area spara addosso ad Howard.

70'- Klinsmann studia qualche nuova mossa tattica. Pronto ad entrare WONDOLOWSKI

68'- Bomba di Witsel che va di pochissimo a lato.

66'- Bell'azione di Yedlin che va via sulla fascia a Vertonghen e mette in mezzo, tutto facile per l'altissimo Courtouis.

65'- Pressione continua del Belgio che tiene gli Stati Uniti rinchiusi nella loro metà campo. I Diavoli Rossi meriterebbero il vantaggio.

63'- Bel contropiede Belga. De Bruyne serve Mirallas, che incespica col pallone e si fa recuperare.

Un secondo tempo bellissimo. Di sicuro non ci stiamo annoiando.

61'- Primo cambio per Wilmots, esce Mertens entra Mirallas.

60'- Mertens per pochissimo non trova la rete. Origi va via sulla fascia e la mette dentro, il Folletto del Napoli prova il tacco al volo, palla a fil di palo.

58'- Ribaltamento di fronte. Sono gli USA a rendersi pericolosi questa volta. Si salva con molta fortuna la difesa belga.

57'- Ancora Belgio. Questa volta è Vertonghen a sfiorare la rete, para di piede Howard.

56'- TRAVERSAAAAAAAAA. Imperioso stacco di testa di Origi che si stampa sulla traversa ad Howard battuto.

54'- Clamorosa palla goal per il Belgio. Origi manca una palla che doveva solo essere spinta in rete.

53'- Intanto Wilmots manda a scaldare Mirallas, Lukaku e Chadli.

La bella parata di Howard.





52'- Fellaini prova il tiro da lontanissimo, nulla di fatto.

49'- Alderweireld prova un tiro velleitario. Un pò presuntuoso il terzino destro.

48'- Il Belgio ha ripreso da dove aveva finito. Con un approccio offensivo si stabilisce nella metà campo statunitense.

47'- Per poco Howard non si fa sorprendere da un colpo di testa di Mertens. Palla in corner.

23.03- Comincia la ripresa. Primo pallone giocato dal Belgio.

23.02 - Le squadre rientrano in campo. Ci aspettiamo qualcosa di diverso rispetto al primo tempo soprattutto da Hazard e De Bruyne, che ha fallito una nitida occasione da goal. Klinsmann potrebbe pensare all'ingresso di Altidore.

23.01 - Il campo dei Chicago Bears tutto esaurito per il match tra USA e Belgio.





22.58 - Dopo la fine di questo primo tempo, emerge una curiosa statistica a testimonianza dell'equilibrio visto in tutti gli Ottavi di Finale. 7 partite su 8 sono terminate in pareggio, e soltanto una per 1-1. Soltanto la Colombia di James Rodriguez era riuscita ad ipotecare la vittoria della prima frazione di gara.

22.55 - Origi tutto solo davanti ad Howard.





22.53 - Si è concluso a reti inviolate un primo tempo giocato a ritmi elevetissimi. Probabilmente il Belgio avrebbe meritato il vantaggio, ma è stato davvero impreciso sotto porta. Gli USA hanno provato a giocare in ripartenza, ma la difesa dei Diavoli Rossi è sempre stata attenta e concentrata. Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più da Eden Hazard, davvero inconcludente. Nella ripresa speriamo di vedere i goal che sono mancati in questa prima frazione.

Haimoudi fischia la fine della prima frazione di gara. Reti inviolate tra Belgio e USA.

47'- Angolo per il Belgio. Fallo di Van Buyten sugli sviluppi del corner.

45'- 3 minuti di recupero. Ci prova De Bruyne, tiro centrale.

43'- Ottima uscita di Howard, che smanaccia su un corner battuto da De Bruyne.

42'- Ammonito Kompany per fallo su Clint Dempsey.

41'- Zusi spreca un'ottima occasione. Bedoya mette a centro area un cross al bacio, ma il calciatore dei Kansas City cicca il pallone.

38'- USA pericolosissimi, gran cross sul quale è provvidenziale l'intervento di Van Buyten, Dempsey era pronto a colpire.

36'- Le squadre tirano il fiato dopo 15 minuti di gioco intensissimi.

Intanto una curiosità; alcuni minuti fa c'era stata un invasione di campo, forse riconoscerete l'invasore.





Anche se le occasioni da goal non sono numerose, la partita è davvero molto bella e intensa.

33'- Ci prova Jones sugli sviluppi del corner, tiro di poco a lato.

32'- Il neo-entrato Yedlin conquista il corner.

31'- E' pronto Yedlin, Johnson non riesce a continuare; cambio forzato per Klinsmann.

30'- Johnson a terra si tiene il quadricipite femorale, probabilmente verrà chiesto il cambio.

Bedoya contrasta Alderwireld.





28'- Tiro di Hazard dai 30 metri. Para facilmente Howard.

27'- Altro corner per il Belgio. Soffrono gli USA.

26'- I Diavoli Rossi ci credono adesso. Hanno alzato il baricentro e sono costantemente nella metà campo Americana.

25'- Ancora Belgio vicino al vantaggio. Vertonghen tutto solo davanti ad Howard preferisce il cross al tiro e Beasley sala in scivolata. Troppo altruista il difensore del Tottenham.

24'- Fallo di Fellaini su corner battuto da Dries Mertens.

23'- Che si mangia De Bruyne. Vertonghen ruba palla a centrocampo e riparte in contropiede, al limite dell'area vede l'inserimento di De Bruyne che tutto solo calcia a lato.

22'- Chiusura provvidenziale di Alderweireld, che scivola e impedisce il pallone arrivi a Beasley.

21'- Prima parata del match per Courtois su tiro centrale di Dempsey.

20'- USA pericolosi su calcio d'angolo. Origi ruba palla e cerca il contropiede, ma sbaglia tutto allungandosi il pallone.

17'- Primo giallo del match. Ammonito Cameron per fallo su Mertens.

15'- Gli Stati Uniti non hanno nessuna intenzione di alzare i ritmi, va benissimo lo 0-0 per adesso. Il Belgio prova ad attaccare ma non trova spazi.

13'- Riparte il Belgio in contropiede con Hazard, triangolo con Origi, ma Cameron chiude tutto. Origi, colpito da Johnsono, ricorre alle cure mediche.

12'- Sul corner ci prova Fellaini, ma la difesa statunitense libera.

11'- Fallo di Jones su De Bruyne. Rischia il pasticcio in area Gonzalez, calcio d'angolo.

8'- La squadra di Klinsmann cerca di abbassare i ritmi.

Tutta esaurita l'Itaipava Arena.





5'- Siamo al 5° minuto, il Belgio allenta un pò la pressione. I Diavoli Rossi avevano provato a sbloccare subito il risultato

3'- Si fanno vedere anche gli USA, ma Zusi sbaglia il passaggio.

Ritmi altissimi in questo inizio di partita.

2'- Che Belgio. Altro angolo conquistato dai Diavoli Rossi.

1'- Parte alla grande il Belgio. Howard salva su Origi, palla in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi dell'angolo.

22.00 - Partitiiiiiiiiiiii.Primo pallone giocato dagli Stati Uniti.

21.59 - Squadre schierate si aspetta soltanto il fischio dell'arbitro algerino Haimoudi.

21.56 - Tocca all'inno degli USA.





21.55 - Entrambe le squadre sono schierate al centro del campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello del Belgio.

21.52 - Temperatura mite ad Salvador de Bahia, niente Cooling break questa sera. Le squadre sono pronte nel tunnel, si aspetta l'arbitro per l'ingresso in campo.





21.48 - Anche in terra Belga cresce l'entusiasmo per l'inizio del match. Il Belgio dopo aver chiuso il girone a punteggio pieno, riuscirà a raggiungere gli Ottavi??





21.42 - Mancano meno di 20 minuti all'inizio del match e i giocatori rientrano negli spogliatoi. Sale l'entusiasmo all'Arena Fonte Nova.

21.35 - Il Belgio si scalda con il Torello.



21.32 - Ci pensa Tim Howard a caricare i suoi. “ Nessuno ci dava credito, e invece siamo riusciti a passare il turno in quello che veniva definito “il Gruppo della Morte” eliminando il Portogallo di Ronaldo; “non possiamo fermarci adesso, non possiamo avere paura di nessuno, dobbiamo crederci e provare ad entrare nella storia”.





21.27 - Ad ulteriore conferma dell'entusiasmo nato negli States attorno alla squadra di Klinsmann, lo stesso Barack Obama, presidente degli USA, si è lasciato andare: "Complimenti a tutti per il passaggio del turno, continuamo così. Ora abbiamo l'opportunità di vincere i Mondiali". Forse il Presidente Obama avrà esagerato un tantino!!!





21.20 - Entrambe le squadre sono in campo per il riscaldamento.





21.16 - Non si era mai visto tutto questo supporto alla squadra Statunitense di Soccer da parte del popolo Americano. Ecco un'istantanea dagli USA.







21.10 - L'ottavo di finale di oggi a Salvador de Bahia fra Belgio e Stati Uniti potrebbe essere riassunto cosi'. I Diavoli Rossi, fin qui, non hanno entusiasmato ma i risultati sono dalla loro parte: tre partite e tre vittorie. Il ct Marc Wilmots, del resto, ha a sua disposizione tanta di quella qualita' che anche non giocando bene basta un'invenzione, un acuto per piegare gli avversari. Certo, tutto questo potrebbe non bastare perche' gli Usa hanno dimostrato di essere ormai una splendida realta' del panorama calcistico e l'essere arrivati davanti a nazionali piu' quotate come Portogallo e Ghana ne e' la dimostrazione.

21.03 - Vediamo lo schieramento tattico degli USA, che dovrebbero presentarsi in campo con un 4-3-3.





21.00 - Intanto a Sao Paolo l'Argentina è riuscita ad imporsi ai Supplementari contro la Svizzera, e attende la vincente di questa sera ai Quarti di Finale. Decisiva una rete di Di Maria al 118' minuto.

20.56 - La sfida nella sfida. Hazard contro Dempsey, chi riuscirà a trascinare i propri compagni ai Quarti???





20.52 - Tante sorprese nell'11 titolare schierato da Jurgen Klinsmann. Il CT degli Stati Uniti lascia in panchina Beckerman, e avanza sulla mediana Cameron. Bedoya ha la meglio su Davis e affiancherà Zusi e Bradley sulla trequarti.

Wilmots invece ritrova dal primo minuto il capitano Kompany e affida le chiavi del centrocampo a Fellaini e Witsel. A sorpresa Lukaku va in panchina e il giovanissimo Origi parte titolare.

20.48 - Pronti anche gli 11 degli USA:



Howard, Gonzalez, Bradley, Besler, Beasley, Dempsey (c), Bedoya, Jones, Zusi, Cameron, Johnson .

20.45 - Ecco la Formazione ufficiale del Belgio:



Courtois, Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen, Witsel, Fellaini, De Bruyne, Mertens, Origi, Hazard

20.42 - Entrambe le squadre sono arrivate all'Itaipava Arena Fonte Nova. Tutto pronto anche nello spogliatoio del Belgio.





20.40 - Tutto pronto negli spogliatoi degli Stati Uniti.

20.30 - Buonasera da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia. Ci apprestiamo a vivere insieme la diretta scritta live e di Belgio - USA (ore 22.00), ultimo incontro valido per gli Ottavi di Finale dei Mondiali 2014 in corso di svolgimento in Brasile.

20.20 - Un’importante notizia per gli USA arriva dall’infermeria, Altidore tornerà finalmente a disposizione questa sera. In ogni caso Klinsmann non è intenzionato a schierarlo dal primo minuto, confermando Dempsey nel ruolo di prima punta. A guidare la difesa come sempre ci sarà Howard, uno dei migliori giocatori del girone eliminatorio. In difesa dovrebbe rivedersi Cameron dal primo minuto al posto di Rodriguez. Confermatissimi in mediana Jones e Beckerman, che con il loro dinamismo proveranno a fare la differenza in quella zona del campo. Sulla trequarti Bedoya dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Zusi e a capitan Bradley.





20.10 - Difficile prevedere le mosse tattiche del CT Wilmots, che nei tre incontri del Girone ha schierato 3 formazioni diverse. In difesa il Ct è alle prese con i guai fisici di Kompany e Vermalen, ma difficilmente Wilmots si priverà dell’esperienza e del carisma del capitano del Manchester City. In mediana torna titolare Witsel e si giocano un posto al suo fianco Fellaini e Dembele. Nel ruolo di prima punta probabilmente verrà concessa un’altra chance a Lukaku, unico neo della spedizione belga al Mondiale; scalpita in ogni caso il giovanissimo Origi. Alle spalle dell’unica punta dovrebbe agire il trio tutto estro e fantasia Mertens-De Bruyne-Hazard.

20.00 - “Essere eliminati sarebbe un fallimento”, non ha mezzi termini il Ct Belga Wilmots intervenuto nella conferenza stampa pre-gara. Il CT dei Diavoli Rossi incita e motiva così i suoi ragazzi, non è concesso nessun risultato se non il passaggio del turno;potrebbe però essere un arma a doppio taglio quella di mettere troppa pressione su una squadra così giovane e con poca esperienza. Alle domande che mettevano in dubbio l’esperienza dei suoi, ha così risposto Wilmots: "E' vero, il gruppo è giovane ma in questi anni i risultati sono sempre comunque arrivati con costanza. Prima eravamo i campioni delle amichevoli, adesso abbiamo dimostrato che ci siamo quando serve". "Questa è una partita da tutto o niente e i miei ragazzi vogliono entrare tra le prime otto al mondo. Sarà una battaglia e siamo pronti, al solito cercheremo di prendere in mano il pallino del gioco", ha poi concluso il CT cercando di motivare al massimo i suoi ragazzi.

19.50 - "Sentiamo che il clima attorno a noi è quello giusto, e non vediamo l'ora di giocare una partita così importante. C'è una grande energia che ci proviene dagli Stati Uniti e dai tifosi presenti qui in Brasile; non si era mai visto così tanto entusiasmo attorno alla squadra degli Stati Uniti, si respira aria d’impresa anche in ritiro. "La mia squadra non si è ancora espressa al 100%, è arrivato il momento di farlo", ha così esordito Jurgen Klinsmann nella conferenza di ieri sera. “Arriviamo a questa gara con molta fiducia. E' una sfida particolare, è un match ad eliminazione ma mi sento di dire che noi siamo in grado di batterli". Il Ct ci crede, ma mantiene comunque i piedi per terra, affermando di conoscere le potenzialità del Belgio e di considerarli una delle squadre in lotta per il titolo. Klinsmann ha inoltre affermato che con la Germania, nonostante la sconfitta, è stato finalmente soddisfatto di come si sono mossi i suoi giocatori, che tra l’altro a quanto dice il CT non ha espresso ancora tutte le potenzialità di cui dispongono. Farà sul serio Klinsmann o è solo una tattica per deconcentrare il nemico???

19.40 - La designazione dell’arbitro Djamel Haimoudi ha scatenato tantissime polemiche nei giorni precedenti all’incontro. Il Ct Statunitense ha polemizzato tantissimo sulla scelta dell’arbitro francofono: "Parla francese e può rivolgersi ai belgi nella loro lingua spero non rappresenti un problema. Ha fatto molto bene nelle due partite che ha arbitrato finora, ma non sono felice della sua designazione. Arriva da un Paese che era nello stesso girone del Belgio e che nello scorso Mondiale abbiamo eliminato. Gli lascio il beneficio del dubbio ma non capisco questa scelta della Fifa", questa la dichiarazione piccante di Klinsmann. Non ha tardato ad arrivare la risposta di Wilmots, che si è detto stupito della polemica fatta da Klinsmann: Lui si lamenta? Potrei farlo anch'io allora perché noi abbiamo battuto l'Algeria al primo turno. Lui è francofono? Io comunque non parlo mai con gli arbitri e in generale credo che i direttori di gara stiano facendo bene in questo Mondiale".

Statistiche



19.35 - Il Belgio ha superato la fase a gironi in sei delle sue ultime sette partecipazioni ai Mondiali. Gli USA arrivano agli ottavi per la terza volta in quattro partecipazioni ai Mondiali, e sperano di raggiungere i quarti di finale per la prima volta dal 2002. Un solo precedente ai Mondiali tra queste due Nazionali: gli USA vinsero per 3-0 a Montevideo nel 1930. Da allora, Belgio e USA si sono affrontate altre quattro volte – europei sempre vittoriosi, e capaci di non subire gol in tre occasioni.Il Belgio ha avuto la meglio nell’ultima sfida, nel maggio 2013 – in rete nel 4-2 finale quattro dei giocatori attualmente nelle rose delle due squadre: Kevin Mirallas e Marouane Fellaini per il Belgio e Clint Dempsey e Geoff Cameron per gli USA.

19.30 - Il Belgio chiude con tre vittorie su tre nel girone per la prima volta ai Mondiali; è anche la prima volta che il Belgio vince tre partite di fila nella Coppa del Mondo. Solo l’Iran (30%) ha avuto un possesso palla più basso degli USA (39%) in questo Mondiale. Gli USA hanno fatto solo nove tiri nello specchio nella fase a gironi – nessuna delle 16 qualificate agli ottavi ne ha fatti meno. Gli ultimi sei gol segnati dal Belgio ai Mondiali sono arrivati nei 20 minuti finali di gara. Gli USA subiscono gol da 16 sfide di fila ai Mondiali contro avversarie europee.

19.20 - Arbitrerà l’incontro il fischietto Algerino Djamel Haimoudi. Il Signor Haimoudi diventa internazionale dopo solo tre anni dall’esordio, nel 2004. Nel suo Palmares ci sono svariate presenze nella Coppa d’Africa e nella Champions League Africana; nel luglio 2011 arriva la prima convocazione al Mondiale under-20 giocato in Colombia, dove il fischietto Algerino arbitrò anche un ottavo di finale. Arbitra 3 finali della Champions League Africana, fiore all’occhiello della sua carriere. Viene nominato miglior arbitro d’africa nel 2012 e nel 2013. In questi Mondiali ha già arbitrato Costa Rica - Inghilterra e Australia - Olanda.





19.10 - Questa sera alle ore 22.00 si daranno battaglia per l’accesso ai Quarti di Finale Belgio e USA. Ennesima partita di questi Mondiali dall’esito imprevedibile, vedremo insieme chi riuscirà ad avere la meglio.

19.00 - Si gioca all’Arena Fonte Nova di Salvador, lo stadio che ha visto soccombere la Spagna alla prima partita di questo Mondiale contro l’Olanda già qualificata ai Quarti. L'Itaipava Arena Fonte Nova, ufficialmente Complexo Esportivo Cultural Professor Octávio Mangabeira, è stato inaugurato il 28 gennaio 1951 e ha ospitato per molti decenni gloriosi incontri tra compagini locali. È stato chiuso nel novembre 2007 e successivamente demolito. Il nuovo stadio, l'Arena Fonte Nova, è costruito nello stesso identico posto ed è stato modellato sul suo predecessore, solo che questo è coperto da un tetto in metallo dal peso leggerissimo. Il complesso, nato grazie a una joint venture pubblico-privato, ospita anche un ristorante panoramico, il museo del calcio, parcheggi, negozi, alberghi e una sala per concerti. La particolarità di quest'arena è che si trova proprio ai margini del Pelourinho, il pittoresco centro storico di Salvador ed ha per questo una delle estremità lasciata aperte, per fornire una vista mozzafiato sul lago adiacente.





All’Itaipava Arena Fonte Nova si sono già giocate 4 partite dei Gironi e oltre agli Ottavi di questa sera, si giocheranno a Salvador anche i Quarti di Finale tra l’Olanda e le sorpresa Costa Rica.

Pronostico

Il Belgio è dato favorito dalla totalità dei bookmakers e da quasi tutti i sondaggi effettuati in rete. Il risultato più giocato è l’1 dei Diavoli Rossi, ma attenzione agli USA che potrebbero rivelarsi più ostici del previsto. Quindi con l'under si dovrebbe andare sul sicuro.