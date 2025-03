Karagounis annuncia il ritiro dalla Nazionale Greca

Con la sconfitta ai rigori contro la Costa Rica e l'eliminazione dal Mondiale della Grecia, termina anche la carriera con la maglia della Nazionale di Giorgos Karagounis. La notizia aleggiava nell'area del ritiro greco, ma fino all'eventuale uscita dai Mondiali della Nazionale Ellenica, niente poteva essere sicuro. L'ex centrocampista dell'Inter dopo la sconfitta di ieri sera contro la Costa Rica, ha annunciato alla stampa il suo ritiro. "Questa è stata la mia ultima partita per la Grecia, abbiamo provato a prolungare la nostra permanenza in Brasile e il mio ritiro da capitano e giocatore della Nazionale, ma la fortuna non ci ha assistito". Queste le ultime parole di Karagounis da capitano della Nazionale Greca. Giorgos lascia la Grecia da capitano, dopo 139 presenze e 10 goal, e con ancora appesa al collo la medaglia d'oro dell'Europeo del 2004, un impresa che nessun amante del calcio dimenticherà.