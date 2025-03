Olanda - Messico: gioia e amarezza

Dopo Brasile e Colombia è arrivato anche il nome della terza qualificata ai quarti: l'Olanda passa contro il Messico, grazie a una vittoria per 2-1 arrivata sul finale.

Herrera- Eliminazione amara per il Messico che ha creduto fino all'ultimo di poter accarezzare il sogno dei quarti di finale svaniti in un attimo. Proprio su questo si è concentrato il tecnico El Pjojo Herrera: "Purtroppo si tratta di un'eliminazione ingiusta, ma abbiamo fatto un gran lavoro: siamo riusciti a proporre un buon calcio, ringraziamo i tifosi e tutto quanto il Messico, anche se non siamo riusciti a raggiungere ciò che volevamo. Negli ultimi minuti non ci credevo, ci deve essere stato qualcuno lassù che non era dalla nostra parte. Dispiace, ma andremo avanti."

Van Persie- Robin Van Persie gioisce invece per la qulificazione ma non dimentica di fare i compliemnti agli avversari: "Abbiamo avuto un sacco di fortuna. È stata davvero una partita molto dura. Abbiamo perso quattro occasioni, ma abbiamo una buona squadra e noi provvederemo a lavorare per la prossima partita. È stato molto difficile mantenere la nostra compostezza perché stavamo perdendo".