Uruguay, ancora polemica

La polemica tra Uruguay e Fifa per la squalifica di Luis Suarez sembra non avere fine. Dopo la letterea letta da Tabarez in conferenza stampa, gli interventi di Maradona e del Presidente dell'Uruguay Mujica, ci pensa il difensore classe 1995 a rincarare la dose. Jose Maria Gimenez, difensore di proprietà dell'Atletico Madrid, ha utilizzato Twitter per infiammare la polemica, dichiarando " Siamo Noi contro il Mondo"e "Finalmente la Fifa sarà contenta". Chiaro il riferimento all'eliminazione di ieri sera, seppur meritata. Di certo l'Uruguay visto ieri sera in campo non avrebbe meritato di passare il turno, soprattutto contro la Colombia rivelazione del Mondiale.