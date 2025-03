Colombia - Uruguay, Tabarez: "Rodriguez miglior giocatore fino ad ora"

Dopo la vittoria che permette alla Colombia di conquistare i quarti, ecco le parole degli euforici cafeteros. Cominciamo dall'eroe della serata, James Rodriguez: "Siamo contenti per la vittoria ma il momento più difficile arriva ora (i quarti, ndr). Tutta la squadra ha giocato bene, non solo io: Cuadrado e tutti gli altri... Con la velocità di Juan (Cuadrado, ndr) e la mia siamo riusciti a creare molte occasioni da gol. Con un avversario come l'Uruguay dovevamo lavorare in questo modo. Posso dire che abbiamo lavorato bene fino ad ora". Sulla sfida contro il Brasile: "Posso dire che sarà una partita bella e pulita. Non abbiamo pressione". Infine il grido di gioia: "E quindi... Vamos vamos Colombia!". Subito dopo, ecco l'autore dell'assist per il 2-0, il fiorentino Cuadrado: "Siamo contenti perchè abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, siamo nella storia della Colombia. Ci eravamo detti di vedere partita per partita dove potevamo arrivare". Poi racconta del salto fatto per servire l'assist a Rodriguez: "In realtà ho visto che, quando Armero mi stava passando la palla, c'era spazio, ero libero. Per fortuna che l'ha crossata così e grazie a Dio sono riuscito a passarla per segnare poi il secondo gol che ci ha permesso di stare più tranquilli".

Sul tema dei molti 'italiani' che ci sono nella Colombia, commenta così: "La Serie A è uno dei campionati più difficili al mondo. Si gioca un bel calcio in serie A. Poi molti giocatori colombiani che giocano in serie A (Zuniga e Armero, per esempio) ci aiutano ad organizzarci, in difesa per esempio. Lavoriamo bene". Un'ultima dichiarazione, sul suo futuro: "Ora sono tranquillo e penso alla Nazionale. Dopo il Mondiale parlerò col mio agente per prendere la decisione più giusta". Micofono anche per Peckerman: "James (Rodriguez, ndr) è impressionante. Ci sta dando tantissimo. E' fondamentale in questa squadra".

Nella Celeste si fa avanti Cavani parlando così: "Volevamo vincere, però comunque c'è stato tutto l'Uruguay. Abbiamo dato tutto. Nella buona e cattiva sorte. Si può vincere, si può perdere, si può pareggiare ma alla fine l'importante è quando dai tutta l'anima, tutto il cuore per questa maglietta celeste. Al di là dei nomi noi ringraziamo tutti.". Su Suarez: "E' il nostro giocatore principale, ci è mancato molto, sì. Però non è una scusa, non abbiamo perso per questo. Nelle ultime due partite abbiamo fatto ben poco. Tutto qua". Elogi per gli avversari: "Possiamo chiaramente fare alla Colombia le congratulazioni, una delle migliori Colombie della storia. Hanno vinto loro oggi ma noi usciamo a testa alta". Tabarez, c.t. uruguayano, esalta a sorpresa (ed esageratamente) James Rodriguez: "E' il miglior giocatore dei Mondiali fino ad ora".