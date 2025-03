Giappone, Zaccheroni saluta

C'è un'altra Italia che lascia, sconfitta, il Brasile. Alberto Zaccheroni rinuncia all'incarico di tecnico della rappresentativa giapponese dopo la negativa campagna brasiliana. I nipponici, inseriti nel raggruppamento con Colombia, Grecia e Costa d'Avorio, hanno raccolto un sol punto in tre partite, segnando una sola rete e subendone sei.

Unico risultato "positivo" lo 0-0 contro gli ellenici. Fatale l'ultima, pesante, sconfitta contro la già qualificata Colombia. Un 4-1 forse troppo punitivo che ha accelerato la resa dell'allenatore italiano. A nulla sono valse le parole di conforto di componenti della squadra, come Nagatomo "Avremmo voluto dedicargli almeno la vittoria finale con la Colombia", e il portiere Kawashima "Abbiamo meritato le critiche. Si può ripensare a tutto, è difficile trovare le parole. Noi non abbiamo prodotto risultati e possiamo solo provare dispiace per quanti ci hanno sostenuto. In questi ultimi quattro anni il mister ci ha dato l’opportunità di giocare, ma alla fine non siamo riusciti ad esprimerci".

Per la sostituzione il nome più gettonato è quello di Javier Aguirre, tecnico messicano, attualmente impegnato nella Liga spagnola, dal 2012 alla guida dell'Espanyol.