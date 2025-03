La differenza reti manda a casa Cristiano Ronaldo: inutile il 2-1 sul Ghana

Portogallo e Ghana lasciano il Brasile. Lo scontro diretto per la qualificazione agli ottavi di finale risulta inutile, visto il risultato (0-1) con il quale la Germania ha sconfitto gli Stati Uniti. La differenza reti premia proprio gli americani che nonostante il ko raggiungono l'ambito traguardo. Il Portogallo ha vinto una battaglia vera sconfiggendo un Ghana che già contro la Germania aveva dato prova della sua forza e della sua freschezza. Fra i lusitani si è distinto il solito Cristiano Ronaldo, protagonista assoluto del match insieme al portiere africano Dauda, protagonista di strepitose parate che hanno evitato un passivo più pesante.



PRIMO TEMPO - Un tiro- cross di Ronaldo che si stampa sulla traversa è la prima emozione del match. Il Portogallo cerca disperatamente il gol sin da subito. Al 12' Dauda compie la sua prima parata respingendo una pericolosa punizione di CR7. Il portiere ghanese c'è anche sul temibile colpo di testa dell'asso del Real Madrid, protagonista assoluto sino a questo momento. Sul ribaltamento di fronte, gli africani tentano di trovare il gol ma il tiro di Asamoah Gyan è respinto dal numero uno avversario. Al 30' arriva il vantaggio portoghese: Veloso crossa basso e male, ma Boye svirgola mandando il pallone nella propria porta. Sfortunatissimo il centrale del Rennes. Il Ghana cerca di reagire: Atsu sfiora il pareggio con un pericoloso destro giro ma il pallone termina fuori di poco.



SECONDO TEMPO - Il Ghana si fa subito pericoloso: Gyan prova una pericolosa conclusione ma il pallone termina fuori di poco. Il forcing ghanese trova premio al 57': Asamoah d'esterno sinistro si inventa un cross sul palo lungo: Gyan di testa ci arriva e batte Beto. Al 61' gli africani hanno una colossale occasione per concretizzare l'ambito sorpasso ma Waris spreca clamorosamente mancando la porta. All'80' Cristiano Ronaldo si ritrova la palla praticamente sul dischetto dopo un pessimo rinvio di Dauda, con la collaborazione di Boye e Mensah. Il lusitano tira di sinistro e porta i suoi nuovamente in vantaggio. CR7 non esulta: sa bene che soltanto un miracolo potrebbe portare alla qualificazione del Portogallo, viste le notizie che arrivano da USA - Germania. Lo stesso giocatore potrebbe realizzare poco dopo una doppietta ma Dauda è attento ed evita il peggio per i suoi. Nel recupero il pallone d'oro ha altre due nitide occasioni ma il portiere africano si supera e mantiene la gara sul 2-1. Finisce così il match.