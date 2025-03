Mondiali 2014: Live Corea del Sud - Belgio in diretta

Si chiude il girone H con Belgio a 9 punti, Algeria a 4 e Russia a 2 punti. Ultima la Corea a 1. Per la diretta LIVE di Corea del Sud - Belgio è tutto. Ha deciso un gol di Vertonghen a 10 minuti dalla fine. Per le dirette delle partite dei MONDIALI BRASILIANI a risentirci tra due giorni, sabato, con la diretta di Brasile - Cile. Seguitela qui su Vavel Italia. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel, un ringraziamento per averci seguito anche stasera, e la più cordiale buonanotte.

Ancora un gol negli ultimi 20 minuti di gara permette al Blegio di chiudere il girone H di qualificazione a punteggio pieno. Wilmots esulta per un risultato inaspettato alla vigilia. Agli ottavi incontreranno gli Usa di Klinsmann, con la possibilità di giocarsi un'eventuale quarto di finale contro l'Argentina di Messi. La Corea esce dal Mondiale a testa bassa, ci si aspettava di più dai coreani, troppo sterili in fase offensiva. Passa agli ottavi di finale l'Algeria, clamorosamente, contro ogni pronostico rispetto alla Russia e si regala l'ottavo con la Germania. Onore al Belgio che da grande outsider si qualifica con 3 vittorie in altrettante partite con una squadra dalla media età bassissima.

94' - Fischio finale anche qui a San Paolo, il Belgio supera per 1-0 la Corea del Sud e chiude il girone a 9 punti a punteggio pieno.

NEL FRATTEMPO FINITA LA PARTITA A CURITIBA!!! ALGERIA AGLI OTTAVI DI FINALE!!!!

91' - Tacco di Lee da calcio d'angolo. Courtois ancora in angolo.

90' - 4 minuti di recupero. La Corea attacca alla ricerca del gol della bandiera. Parata di Courtois su Lee.

BELGIO VICINO AL RADDOPPIO CON HAZARD!!! GRANDE PARATA DI KIM!

89' - Fallo su Hazard di Lee

Entra Hazard per Mirallas

86' - Alla Corea è mancato l'ultimo passaggio, sono arrivati quasi sempre al limite dell'area di rigore, mai impensierendo Courtois più di tanto.

84' - Niente da fare per la Corea, tornano a casa da ultimi in classifica nonostante il buon pareggio iniziale con la Russia.

Ancora un gol negli ultimi 20 minuti. Tutti e 4 gol del Belgio nella competizione sono arrivati dal 70' in poi.

Gol che non cambia la classifica : Belgio 9, Algeria 4, Russia 2, Corea 1.

80' - Buona occasione per la Corea del pareggio, Lee mette alto sulla traversa.

78' - Ottima azione di Origi che di destro impegna Kim che ribatte sui piedi di Vertonghen che appoggia di sinistro in rete!!! Vantaggio Belgio!

VERTONGHEEEEEEEEEEENNNN!!! 1-0 BELGIO!!!

75' - Ancora Corea in attacco disperatamente, ma sono azioni sterili che non si chiudono con un tiro verso Courtois.

Esce uno spento Son, al suo posto Ji.

OCCASIONE BELGIO!!! CHADLI SUPERA UN DIFENSORE E CALCIA VERSO LA PORTA! HONG METTE IN ANGOLO.

72' - Angolo per il Belgio sulla ripartenza. Origi di testa, deviata da Lee, ma l'arbitro non l'ha vista.

La Corea non riesce a trovare lo spunto giusto. Eliminazione vicinissima.

70' - Vertonghen dai 30 metri, palla altissima!

69' - Buona triangolazione sulla destra tra Koo Lee e Ki, cross per Son che non ci arriva per un soffio. Blocca Courtois.

67' - Buona chance per Fellaini che però non trova l'impatto con la sfera.

67' - Van Den Borre guadagna un angolo dalla destra.

65' - Capovolgimento di fronte, Son prova a beffare la difesa belga, Vertonghen chiude con una diagonale perfetta!

64' - Prima azione di Origi sulla sinistra, buon cross di sinistro, Mirallas non c'arriva.

In questo momento algerini qualificati. Gol di Slimani.

Fuori Mertens e Januzai, dentro Origi e Chadli. NEL FRATTEMPO PAREGGIO DELL'ALGERIA A CURITIBA!!!

60' - Ecco Son sulla destra, cross sbagliato che però coglie la TRAVERSA!!!!

59' - Buona azione di Mertens centralmente. Para Kim

58' - Ancora Corea sulla sinistra, il cross di Kim non trova la testa di Lee. Son assente dalla partita.

56' - Contropiede Belgio con Januzai sulla destra, Kim chiude in fallo laterale.

54' - Tiro di Lee deviato in angolo. Forcing coreano

52' - Buona azione della Corea da calcio d'angolo, colpo di testa di Son su cross di Lee, palla alta

50' - Tiro di Ki, palla alta sulla traversa.

Ammonito Dembelè che non ha favorito la ripresa del gioco dopo un suo fallo.

47' - Primo tiro in porta di Son. Parata facile per Courtois.

Cambio nella Corea : entra Han Lee, attaccante, al posto di Han. PARTITI PER LA RIPRESA

Ecco la situazione del girone alla fine dei primi tempi: alla Corea servono due gol, all'Algeria uno!

L'ottimo intervento di Courtosi al 30'. Il portiere del Chelsea mette in angolo il tiro di Kim.

Fischi del pubblico al rientro delle squadre negli spogliatoi. Il Belgio non ha spinto più di tanto, sfiorando però il gol con un'occasione clamorosissima per Mertens che ha sparato altissimo sulla traversa. Per la Corea, obbligata a vincere, tre occasioni in due minuti, pirma con un tiro di Kim dal limite dell'area, poi dal calcio d'angolo scaturito, due occasioni in mischia. In tutte e tre casi ottime parate di Courtois, che si è fatto trovare prontissimo nonostante i primi 30 minuti senza aver toccato un pallone. Si chiude 0-0 il primo tempo. Nella partita di Curitiba, invece, Russia in vantaggio per 1-0 con gol di Kokorin al 6' che qualificherebbe la squdra di Capello come seconda.

47' - Dopo due minuti di recupero l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Belgio ce affronterà la ripresa con un uomo in meno. Giusta l'espulsione di Defour.

44' - Buona azione sulla destra per il Belgio sull'asse Van Den Borre - Januzai, palla lunga per il terzino che non arriva al cross.

42' - Mertens dai 30 metri, para bene Kim bloccando

39' - Prova a ripartire la Corea dopo qualche minuto di forcing avversario, Kim viene fermato fallosamente da Januzai.

37' - Mertens tocca ancora per Vertonghen, sulla barriera.

37' - Insiste il Belgio, Januzai fermato al limite dell'area fallosamente.

35' - Ammonito Hong per la Corea. Mertens impegna Kim, che alza in angolo.

34' - Sempre Mertens per il Belgio, ma l'attaccante del Napoli è stranamente impreciso questa sera.

Courtois striglia i suoi difensori dopo la doppia occasione per la Corea!

31' - COREA VICINA AL VANTAGGIO! Ancora Corea che sfiora in due occasioni il vantaggio. Courtois salva sulla linea!!!

30' - Grande ripartenza coreana, ottimo destro di Ki dal centro, Courtois in angolo.

29' - Tentativo velleitario di Ki dalla sinistra. Palla a lato, Courtois spettatore finora.

27' - Ottimo break di Dembelè che serve ancora Mertens sulla sinistra, buonissima chiusura di Yun che lo ferma.

CLAMOROSO ERRORE DI MERTENS!!!! DOPO UN RIMPALLO PALLA SUL DESTRO DEL GIOCATORE DEL NAPOLI CHE, DA SOLO, SPARA ALTO! CLAMOROSO!

24' - Buona azione di Mertens che serve Mirallas. L'attaccante dell'Everton si allarga troppo e perde il tempo per battere a porta.

In questo momento per qualificarsi la Corea dovrebbe vincere con due gol di scarto.

20' - Fuorigioco fischiato a Mirallas. Il guardalinee alza la bandierina con qualche secondo di ritardo.

18' - Punizione ancora sulla trequarti d'attacco per il Belgio. Ancora Mertens sulla palla. Vertonghen di potenza dai 35 metri. Palla alta

15' - Riparte il Belgio sulla destra con Januzai che serve Van Den Borre che entra in area di rigore. Chiude bene Kim.

14' - Pressione della Corea in area belga. Si prova a sfruttare le corsie laterali, ma i cross che ne conseguono sono preda degli altissimi difensori belgi.

Lo spettacolo è anche sugli spalti, con i colori dei tifosi delle squadre

12' - Partita ancora piuttosto bloccata. LE squadre si battono a centrocampo sperando di ripartire in contropiede cercando i giusti spazi, che per ora sono ben chiusi.

10' - Ci prova Kim di sinistro. Tiro alle stelle per il difensore centrale della Corea

9' - Fallo di Lombaerts su Kim, punizione dalla destra.

9' - Sugli sviluppi della punizione, buona uscita di Kim che lancia il contropiede coreano. Buona chiusura di Van Buyten in rimessa laterale

8' - Punizione per il Belgio, batte Mertens

PRIMO AGGIORNAMENTO DALL'ALTRA PARTITA DEL GIRONE! RUSSIA IN VANTAGGIO CON KOKORIN! Russi qualificati per ora.

6' - Azione sulla sinistra di Mertens. Cross deviato tra le braccia di Kim.

5' - Il Belgio cerca di non dare punti di riferimento alla difesa coreana, con i quattro uomini d'attacco che si scambiano continuamente tra di loro.

Gioco fermo per un colpo alla testa subito da Dembelè

2' - Buona azione di ripartenza del Belgio. Mertens cerca la sovrapposizione di Vertonghen, ma il passaggio è troppo lungo.

PARTITI!!! Subito Belgio in avanti

22.00 Sorteggio vinto dal Belgio. Saranno loro a dare il calcio d'inizio.

21.55 Squadre in campo! Tutto pronto per gli inni nazionali.

21.52 - I giocatori aspettano nel tunnel, pronti a fare il loro ingresso in campo.





21.48 - Tutto pronto all'Arena de Sao Paulo, lo stadio è tutto esaurito. Si aspetta solo l'ingresso in campo delle due squadre.





21.40 - Wilmots conferma il 4-3-3 delle dua partite, cambiando però ben 7 uomini rispetto alla vittoria con la Russia. Giusto far riposare l'acciaccato Kompany, ma cambiare così tanto rischiando il primato nel Girone sembra un pò troppo. Il CT Coreano fa a meno per la prima volta di Park, e cambia anche l'estremo difensore.





21.34 - Diamo un'occhiata alla classifica del Girone H, anche per capire le possibilità che hanno le varie Nazionali di approdare agli ottavi di Finale.





21.28 - Vediamo come si schiera in campo la Corea.





21.23 - Squadre in campo per il riscaldamento.





21.16 - I Coreani cercano la vittoria, per sperare ancora nella qualificazione.





21.10 - Questa sera il capitano dei Diavoli Rossi sarà il difensore centrale Jan Vertonghen.





21.05 - L'Arena de Sao Paulo inizia a riempirsi.





21.01 - Il grande assente della serata. Eden Hazard





20.58 - I tifosi del Belgio sono prontissimi a sostenere i propri beniamini.





20.55 - Esordio Mondiale per Adnan Janzuai.





20.53 - Tantissime sorprese nell'11 mandato in campo da Wilmots. Il CT effettua un massiccio turnover. Sicuro già del primo posto, lancia dal primo minuto Van den Borre, Lombaerts, Defour, Dembele, Janzuai e Mirallas. Ancora panchina per Origi.

20.48 - La FIFA ha diramato le formazioni ufficiali:



Belgio: Courtois, Vanden Borre, Van Buyten, Lombaerts, Vertonghen (K), Defour, Dembele, Fellaini, Mertens, Januzaj, Mirallas.



Corea del Sud: S G Kim, S Y Yun, Y G Kim, H M Son, Y Lee, J C Koo (K), K Y Han, S Y Ki, C Y Lee, S W Kim, J H Hong.

20.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta live dell’ultimo incontro della fase a gironi del Mondiale di Brasile 2014 tra Corea del Sud e Belgio. Si giocherà in contemporanea l'altra partita del girone Algeria – Russia. Nella gara che seguiremo, animi contrapposti tra le due squadre che scenderanno in campo all’Arena Corinthians : il Belgio scenderà in campo già qualificato per gli ottavi, i coreani hanno bisogno di un’impresa per accompagnare i propri avversari agli ottavi.

20.35 - La Corea è obbligata a vincere la sfida di questa sera, consapevole che potrebbe anche non bastare. Infatti, dovrà sperare in un pareggio nell’altra sfida o in una vittoria russa ma con non troppi gol di scarto. Le parole al veleno del commissario tecnico coreano, Hong Myung-Bo, per la sconfitta contro l’Algeria potrebbero essere una scossa per i suoi uomini : “Il risultato contro l’Algeria parla da solo, abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo preso tanti gol, ma dobbiamo guardare avanti. Posso assicurare che non siamo entrati in campo sottovalutando l’avversario, sapevamo che erano una squadra temibile e ci hanno punito. Faremo del nostro meglio per provare a qualificarci, anche se la situazione è abbastanza compromessa”. Qualche cambio in vista nell’undici di partenza coreano, dopo il tracollo della difesa nell’ultima partita contro l’Algeria : ecco la probabile formazione.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Sung Ryong Jung, Lee Yong , Kim Chang-Soo, Young Gwon Kim, Kwak Tae-Hwi; Sung Yong Ki, Kook Young Han; Chung Yong Lee, Ja Cheol Koo, Heung Min Son; Chu Young Park. All. Hong Myung-Bo

20.25 - Wilmots non ha di questi problemi, avendo già raggiunto la qualificazione in anticipo. Il Belgio alla vigilia era una delle squadre segnalate come possibili sorprese, e non hanno deluso. Qualificazione che è arrivata anche non giocando un gran calcio, lasciando a desiderare in parte contro l’Algeria, totalmente contro la Russia. Ma l’importante, soprattutto per una squadra giovane e poco abituata alle pressioni di un Mondiale, era tenere alto il morale. E quale miglior situazione possibile dopo aver raggiunto 2 vittorie nelle prime due gare? Il cittì, contento per i risultati ottenuti, ma non per il gioco dei suoi, cavalca l’onda e dovrebbe schierare fin dall’inizio i propri uomini migliori.

20.15 - Wilmots ha parlato in conferenza stampa riguardo le condizioni della sua squadra : “Ho diversi giocatori che vogliono dimostrare il proprio valore, abbiamo la possibilità di far giocare quelli che hanno giocato meno per far rifiatare gli altri. Ho sei giocatori disponibili in attacco e giocheranno tutti. Molti giocatori sono usciti con i crampi dall’ultima partita e se vogliamo andare avanti, dobbiamo gestire al meglio le energie di ognuno di loro. Vermaelen dovrebbe recuperare presto, mentre Kompany non è al meglio ed è in dubbio”. Interrogato sulla questione Lukaku, che non riesce a sbloccarsi, ha risposto : “Mette molta pressione su se stesso. Ho sbagliato nelle mie partecipazioni Mondiali perché ero ossessionato dalla vittoria. Sono consapevole che Lukaku può fare molto meglio, e lo sa anche lui stesso. Non dobbiamo fare calcoli su noi stessi e pensare soltanto a giocare, ad attaccare e difendere. Andremo in campo per vincere come sempre”.

20.05 - Sicuramente Vermaelen resterà a riposo dopo il piccolo infortunio rimediato nel primo tempo contro la Russia. Il dubbio di Wilmots riguarda l’attacco. Hazard ha disputato due partite discrete, ma ha messo lo zampino in due dei tre gol realizzati (assist per Mertens e Origi). Vuole sbloccarsi realizzando in prima persona e dovrebbe partire titolare. Il ballottaggio della vigilia riguarda il ruolo di centravanti. Origi e Lukaku si giocano il posto. L’attaccante dell’Everton, ma di proprietà del Chelsea, non è al meglio, ma si sa che soltanto giocando potrebbe ritrovare quel feeling con i compagni e con il gol che sembra smarrito. Dall’altra la possibilità concreta di una ricaduta dell’infortunio che ne ha caratterizzato la preparazione fisica. Origi ha impressionato molto in questi due spezzoni di partita e parte favorito.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen; Witsel, Fellaini; Mertens, De Bruyne, Hazard; Origi. All. Wilmots

19.55 - CURIOSITA’ : Gli ultimi 5 gol Mondiali dei belgi sono stati segnati negli ultimi 20 minuti di gara. Tre di questi, in quello attuale, ad opera di Fellaini, Mertens ed Origi. Curiosità nella curiosità tutti e tre subentrati a partita in corso. I cambi di Wilmots hanno influito più di chiunque altro.

19.45 - Nei 3 precedenti tra le due squadre, 1 pareggio e 2 vittorie per il Belgio. Le tre partite sono state disputate in una fase finale di un Mondiale. L’ultima nel 1998 durante il Mondiale in Francia, finì 1-1, con gol di Nilis e Sang-chul Yoo. Ultima vittoria belga, nel 90, in Italia, quando al Bentegodi di Verona, i gol di Degryse e De Wolf permisero al Belgio di passare il girone.

19.35 - Si gioca all’Arena de Sao Paulo, situato nella città Paulista. Ospiterà i match casalinghi del Corinthians, una delle squadre più famose del Brasile. Costruito in occasione dei Mondiali, ha ospitato la cerimonia di apertura e la prima gara di questo Mondiale. E’ stato al centro delle polemiche e delle manifestazioni prima dell’inizio della competizione per la stridente contraddizione che ha messo a nudo, come del resto anche in altre zone del paese, le differenze tra la povertà del quartiere ed il lusso e l’ingente quantità di denaro speso per costruirlo. Può ospitare fino a 65000 spettatori circa. Dopo Brasile – Croazia, partita d’esordio del Mondiale, Uruguay – Inghilterra e Olanda – Cile, si disputeranno altre due partite oltre quella di stasera : Argentina – Svizzera valevole per gli ottavi di finale ed una delle due semifinali.