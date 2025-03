Scommesse, pronostici dei Mondiali

Ultime partite della fase a gironi nei Mondiali in Brasile: oggi alle 18:00 si chiude il gruppo G con Portogallo - Ghana e USA - Germania. Alle 22:00 chiusura del gruppo H con Corea - Belgio e Algeria - Russia. Diamo un’occhiata alle quote proposte dai bookmakers:

USA - Germania

Entrambi con 4 punti dopo due partite, la Germania è avanti per differenza reti. Con un pareggio si qualificano entrambe ed è sicuramente l’opzione più probabile. Non c’è motivo di scannarsi in una partita del genere e la presenza di Klinsmann sulla panchina americana può essere un motivo in più per il biscotto.

I bookmakers danno comunque la Germania favorita a 1.65, con il pareggio a 3.2 e una vittoria degli USA in zona 10. Il segno “x” ci sembra una buona soluzione e la quota è molto buona. Un gol di Muller è dato a 2.1 e a 5 se sblocca il risultato.

Portogallo - Ghana

Per passare agli ottavi il Portogallo deve vincere e sperare che USA e Germania non pareggino. Finora il Mondiale di Cristiano Ronaldo è stato disastroso e non vediamo motivi per cui non debba concludersi in questo modo. In questi grandi eventi CR7 non ha mai reso all’altezza delle aspettative. Inoltre la differenza reti dei lusitani (-4) li costringe a segnare almeno 4 gol per sperare nella qualificazione. Il mercato non crede nemmeno troppo nella vittoria del Portogallo, come dimostra la quota alta (2.1). Partita da non giocare, troppe variabili.

Quote: Portogallo 2.1 - pareggio 4.2 - vittoria Ghana 3.25

Corea - Belgio

Il Belgio è già qualificato con 6 punti in due partite, mentre la Corea è ultima con 1 punto. Non vediamo alcuna speranza per gli asiatici, e pensiamo che il Belgio possa chiudere a punteggio pieno. Fiducia alla squadra di Wilmots che giocherà senza pressione.

Quote: Vittoria Belgio 1.7 - pareggio a 4 - vittoria Corea a 5.5

Algeria - Russia

Una squadra entusiasta contro una squadra depressa. Per Capello vale lo stesso discorso di Cristiano Ronaldo. Non sono questi gli eventi in cui fanno la differenza. Pronostichiamo dunque un pareggio che qualificherebbe l’Algeria e eliminerebbe i russi. La squadra maghrebina ha fatto vedere un buon calcio nell’ultimo incontro, pur contro la debole Corea, e la Russia sembra una squadra senza identità.

Vittoria Algeria 3.6 - pareggio 3.6 - vittoria Russia 2.1