Algeria - Russia, ottavi o valigie per Capello

Ultimo giro di boa per il girone H prima dell'approdo agli ottavi. L'Algeria ha sorpreso tutti.La Russia anche, ma in negativo. Il passaggio del turno è cosa fatta solo per il Belgio, per il resto gli assetti del girone non danno alcuna garanzia. Sarà una lotta all'ultimo istante,fatta di intrecci, di calcoli e risultati favorevoli. La Russia è reduce dall'ultima cocente sconfitta nella sfida contro i diavoli rossi, all' 88' gol di Origi e tanti sogni infranti per il team di Capello. Russi che, anche quando prendono il possesso del gioco, non riescono a concludere a rete in nessun modo (un solo gol in due partite), nonostante le notevoli prestazioni sia con la Corea, sia con il Belgio.

Domani con l'Algeria serve una vittoria, una vittoria che faccia vincere e che convinca, sperando nella contemporanea vittoria del Belgio (già qualificato) contro la Corea. La selezione europea è sicuramente la favorita, ma l'Algeria ha dimostrato di non essere disposta per nulla a rimanere a guardare. Piacevole rivelazione di questo mondiale, il team di Halilhodzic è in grande forma, ha messo in difficoltà nella prima giornata del torneo il Belgio dei "piccoli fenomeni".

Dopo la vittoria nella seconda partita del girone per 4 a 2 sulla Corea, la nazionale nord-africana ci crede, è a un passo da un risultato dal sapore storico. Vuole proseguire il sogno mondiale. Gli ottavi sono ad un soffio, basta un pareggio. "E' complicato ma possibile" commenta così la partita Vahid Halilhodzic, allenatore bosniaco della formazione algerina, che si dice pronto e carico per il definitivo match di domani, ma non sottovaluta l'avversario. Dunque il CT italiano trema, domani uno solo è l'esito possibile per non rifare le valigie dopo appena quindici giorni dall'inizio della competizione. In Russia i media hanno già tutti pronto il dito da puntare contro di lui nel caso di un'uscita di scena .Non è ammesso un pareggio per il team del friulano, nè tantomeno una sconfitta. Ma la coppia d'attacco africana Feghouli-Brahimi scalpita e sente tra le mani il peso di un'opportunità unica, che farebbe esplodere una nazione intera. La seconda classificata del girone H se la vedrà agli ottavi molto probabilmente con la Germania di Loew. Ma la Russia è avvertita.

Le probabili formazioni:

Algeria (4-1-4-1): M’Bolhi; Mandi, Bougherra, Halliche, Mesbah; Medjani; Feghouli, Brahimi, Bentaleb, Djabou; Slimani. A disp.: Si Mohammed,Zemmamouche, Ghoulam, Belkalem, Yebda, Lacen, Ghilas, Soudani, Cadamuro, Taider, Mahrez, Mostefa.





Russia (4-2-3-1) Akinfeev; Eshchenko, Ignashevich, Berezutskiy, Kombarov; Glushakov, Fayzulin; Shatov, Samedov, Kanunnikov; Kokorin. A disp.: Ryzhikov, Lodygin, Kozlov, Semenov, Schennikov, Granat, Mogilevets, Dzagoev, Zhirkov, Denisov, Ionov, Kerzhakov.