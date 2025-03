Live Portogallo - Ghana, Mondiali 2014 in diretta

19.58 - Da Giorgio Dusi e Vavel è tutto, a risentirci per i prossimi appuntamenti.

19.57 - La situazione finale del girone vede la Germania con 7 punti, Stati Uniti e Portogallo a 4, Ghana a 1. Il Portogallo esce per la differenza reti peggiore. Pesano i 4 gol subiti dalla Germania.

19.55 - CR7 ha provato a salvare il Mondiale del Portogallo, ma ha sbagliato troppo sotto porta. Non da lui, comunque condizionato da problemi fisici.

19.53 - Finisce 2-1 per il Portogallo, ma non basta. Sia i lusitani che il Ghana vanno a casa, passano Germania e Stati Uniti!

90+5' - Gyan alto su punizione. Ultima azione della partita.

90+4' - Mezza rissa per uno sgambetto cattivo di Moutinho su Gyan. Frustrazione per i lusitani.

90+2' - INCREDIBILE! ANCORA DAUDA! Ronaldo gli calcia addosso in 1vs1. Incredibile davvero. Il Portogallo avrebbe potuto vincerla con più margine.

90+1' - ANCORA RONALDO VICINO AL GOL!!!! Cross perfetto di Nani, CR7 taglia nell'area piccola davanti a Boye e ci mette il piede, palla alta di pochissimo.

90' - 4 minuti di recupero. Angolo per il Portogallo.

88' - Serve il cambio: dentro Eduardo, fuori Beto.

88' - Gyan calcia rasoterra, ma c'è Beto, anche se a mezzo servizio.

86' - Beto non sta bene, problemi al fianco sinistro.

84' - Varela ancora centrale! Ancora Dauda in presa.

83' - RONALDO SE LO MANGIA! Calcia ancora addosso a Dauda da dentro l'area.

82' - Wakaso fuori di poco dalla distanza! Il centrocampista è subentrato a un esausto Andreè Ayew.

Non esulta il campione lusitano, che si ritrova la palla praticamente sul dischetto dopo un pessimo rinvio di Dauda, con la collaborazione di Boye e Mensah. CR7 di sinistro trova la porta per il 2-1. Ci crede ora il Portogallo!

80' - CRISTIANOOOOOOOOOO ROOOONALDOOOOO!!!! TROVA IL GOL!!!!

79' - Sbaglia il cross Jordan Ayew! Gyan era tutto solo.

78' - Giallo per William Carvalho e Jordan Ayew, che non se le mandano a dire dopo un contrasto abbastanza duro per entrambi.

76' - Cambio nel Ghana: Acquah per Rabiu.

75' - Gyan di testa in torsione: sul fondo. Bel colpo di testa però.

74' - Si rialza Ronaldo.

73' - Ronaldo a terra, si tocca il ginocchio. Contatto con Boye in area, che lo colpisce con la spalla. Episodio dubbio, ma non c'erano gli estremi per la massima punizione.

71' - Primo cambio nel Ghana: dentro Jordan Ayew e fuori Waris. Abbiam visto di meglio anche da Waris.

70' - Ronaldo va via sulla sinistra e prova il cross, ma la palla è troppo alta.

69' - Secondo cambio per Bento: dentro Vieirinha, fuori Eder. Non classificabile la prestazione dell'attaccante del Braga, che non l'ha presa mai.

69' - Varela da fuori area: palla alta, non di molto.

67' - Asamoah prova da fuori tra una selva di gambe, la palla esce.

65' - Prova Atsu da casa sua: palla fuori.

62' - Cambio iper-offensivo nel Portogallo: fuori Pereira e dentro Varela. Un'ala offensiva per un terzino.

61' - SE LO MANGIA WARIS! CLAMOROSO! Gyan con un cross lo trova ancora sul secondo palo, e tutto solo (sbaglia ancora Veloso) non trova la porta. Clamoroso.

Asamoah d'esterno sinistro si inventa un cross sul palo lungo: Gyan di testa ci arriva e batte Beto! Veloso se l'è perso. Gol veramente bello. Che esecuzione del Ghana!

57' - ASAMOAAAAAAAH GYAAAAAAN!!!! PAREGGIO DEL GHANAAAAA!!!!!!

55' - Giallo per Waris, fallo su Pepe.

54' - Ancora Boye che si immola per fermare il tiro di Nani.

53' - Salva Afful! Ronaldo cerca Amorim in area, gran diagonale del terzino. Ronaldo sta giocando una partita da vero leader.

50' - GYAN FUORI DI POCHISSIMO!! Si libera per il destro ai 20 metri, la palla sfiora il palo, ma Beto c'era.

49' - Eder si addormenta sul pallone, c'era Ronaldo che si stava inserendo con tempi perfetti.

48' - Boye si immola! Destro potente dal limite di Nani, salva il centrale.

47' - Rischioso retropassaggio su Beto pressato da Gyan, che la manda in rimessa laterale.

19.02 - SI RIPARTE! 1-0 per i lusitani il parziale.

19.00 - Squadre in campo, pronte per il secondo tempo. Nessun cambio.

18.55 - Ecco l'autogol di Boye:

18.48 - Squadre negli spogliatoi per l'intervallo. Ghana che ha giocato solo un quarto d'ora, quello prima di subire (o segnare, dipende dai punti di vista) il gol fin'ora decisivo. Portogallo che per ora merita il vantaggio.

18.46 - Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo. 1-0 per il Portogallo, decide l'autogol di Boye.

45' - RISCHIA BOYE! Ancora su un cross, va malissimo sulla palla e la manda di poco sopra la traversa. Ha rischiato la doppietta nella propria porta.

44' - Nani col destro dai 25 metri: la palla è preda dei tifosi in curva.

42' - Gyan stoppa in area una buona palla servitagli da Asamoah, poi si butta a terra. Contattto leggerissimo, giusto lasciare correre.

40' - ATSU! Fuori di pochissimo il suo destro a giro.

38' - Giallo per Afful, primo ammonito della gara. Fallo su CR7.

36' - Gyan colpisce male di testa sul cross di Asamoah, grande occasione. Veloso l'aveva perso totalmente.

34' - Amorim sull'esterno della rete! Ancora la nazionale di Bento pericolosissima, destro da fuori che escce di poco.

31' - Dauda su Ronaldo! Bel destro da fuori del numero 7, ma il portiere bene, ancora una volta.

Veloso crossa basso e male, ma Boye svirgola sul rinvio e la manda in porta. Sfortunatissimo il centrale del Rennes.

30' - CLAMOROSO AUTOGOL!!!!! PORTOGALLO IN VANTAGGIO!!!!!

29' - L'arbitro ferma l'azione del Ghana, bloccando l'apertura di Ayew.

28' - Cross di Veloso per Ronaldo, ancora Dauda a chiudere.

25' - Brutto errore in disimpegno dei Portogallo, che ora fatica.

24' - Ora il Ghana quasi in assedio: corner.

23' - Gyan stacca bene sulla punizione, ma Beto la tiene.

23' - Badu non sta bene, brutto fallo di Carvalho che l'ha colpito sul costato con il ginocchio. Punizione.

21' - Eder non ci arriva bene! Ancora cross di Veloso sulla testa dell'attaccante del Braga, che riesce soltanto a sfiorare.

20' - ANCHE BETO SALVA!! Gyan innescato bene calcia in area con il portiere in uscita, che riesce a respingere in qualche modo coi piedi. Bella partita ora.

19' - PROVVIDENZIALE DAUDA!!! Ronaldo di testa stacca tutto solo e colpisce centrale, Dauda bravo di riflessi a respingere.

18' - Eder, innescato a Amorim, cerca il cross, ma ne esce una palla lenta e rasoterra e mette fuori Mensah.

16' - Gyan a centro area non calcia subito e viene chiuso da tre uomini. Buona occasione, ma ora il Ghana sta uscendo molto bene.

14' - Afful salta Veloso e prova il cross col sinistro: facile Beto. Avrebbe dovuto metterla decisamente meglio, c'erano gli uomini al centro.

12' - Dauda c'è! Calcia forte d'interno sopra la barriera, il portiere in qualche modo la mette in corner. Stilisticamente rivedibile il numero uno delle Black Stars.

11' - Badu stende Ronaldo ai 25 metri: occasionissima per il numero 7.

9' - Inizio difficile per il Ghana, che non riesce a ripartire.

7' - Eder prova a controllare a centro area, ma Boye gli porta via la palla.

6' - TRAVERSA CLAMOROSA DI RONALDO!!!! Tiro-cross dalla destra e palla che a palombella finisce sulla traversa.

4' - Buona partenza dei lusitani, per ora però non sono riusciti a rendersi pericolosi.

1' - Subito cercato Ronaldo, palla troppo lunga.

18.00 - SI PARTE! Comincia la sfida tra Ghana e Portogallo.

17.59 - Le squadre sono disposte sul campo, è tutto pronto per il calcio d'inizio.

17.56 - Ora è il momento dell'inno del Ghana.

17.55 - Squadre in campo! Pronto a partire l'inno Portoghese.

17.45 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.

17.36 - Ricordiamo che le prime due classificate di questo gruppo affronteranno le due qualificate del girone H.

17.32 - Martin Keown, ex centrale dell'Arsenal, ci regala questa istantanea da Brasilia:

17.18 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

17.10 - Questi invece gli undici scelti dal Ghana, con Waris che prende il posto di Jordan Ayew.

(4-2-3-1) Dauda; Afful, Boye, Mensah, Asamoah; Rabiu, Badu; Waris, A. Ayew, Atsu; Gyan.

17.05 - Ci sono grosse sorprese nella formazione iniziale del Portogallo: Veloso partirà da titolare come terzino sinistro, con Carvalho a centrocampo. Fuori anche Meireles, dentro Ruben Amorim. Tra i pali Beto. Ecco gli undici di Bento:

(4-3-3) Beto; Joao Pereira, Pepe, Bruno Alves, Miguel Veloso; Ruben Amorim, William Carvalho, Joao Moutinho; Nani, Eder, Cristiano Ronaldo.

17.00 - Buon pomeriggio e un saluto da tutta Vavel Italia. Ghana - Portogallo è una partita da dentro o fuori ai mondiali con un occhio a Germania Usa. Sarà determinante infatti il risultato dell’altra sfida se Germania e Stati Uniti pareggiassero non ci sarebbe più niente da fare con l’eliminazioni sia del Ghana che del Portogallo. Anche con un pareggio tra di loro le due formazioni sarebbero eliminate. Un match che sarà affascinante perchè entrambe le squadre vorranno vincere per sperare negli ottavi di finale ai mondiali 2014.

Ghana e Portogallo sono a un passo dall'eliminazione dai Mondiali: solo chi vincerà lo scontro diretto potrà sperare nella qualificazione. Tutto sarebbe vanificato da un pareggio ('o biscotto') tra Germania e Usa, prime con 4 punti, e che giovedì giocheranno in contemporanea. Sulla panchina degli Usa c'è un tedesco ed ex ct della "Mannschaft", Jurgen Klinsmann, di cui l'attuale allenatore della Germania, Joachim Loew, è stato vice ai Mondiali di Germania 2006. Bisogna però crederci fino alla fine perché se alla fine la qualificazione non dovesse arrivare per responsabilità proprie la delusione sarebbe ancora più cocente. . La situazione è questa. Il Ghana (-1) ha maggiori possibilità di qualificarsi perché nella differenza reti è messo molto meglio rispetto al Portogallo (-4), che però ha l’obbligo di provarci almeno nel primo tempo. Il Portogallo per passare il turno deve stravincere, cioè deve vincere con parecchi gol di scarto, almeno tre-quattro. E poi sperare che la Germania faccia il suo dovere. Un esempio di risultati con cui il Portogallo passerebbe il turno? La Germania vince 3-1 e il Portogallo vince 4-0.

16.45 - "Sono triste perché ho messo in difficoltà la squadra in una gara molto importante". Il difensore Pepe in conferenza stampa ha chiesto scusa alla sua squadra per l'espulsione rimediata nella prima giornata. Un cartellino rosso, incassato più per fama che per merito, che ha condizionato sia la sfida contro i tedeschi che quella successiva contro gli USA. Il calciatore del Real Madrid è il perno difensivo della compagine lusitana.

Il Pallone d'Oro e il calciatore più determinante dell'ultima stagione rischia di lasciare il Mondiale nel più totale anonimato. Supportato da una approssimativa condizione fisica, Cristiano Ronaldo è stato neutralizzato sia dalla difesa tedesca che da quella statunitense: un solo assist vincente in due partite non può bastare a un calciatore col suo talento.

16.30 - Il clima in casa portoghese è molto teso, era circolata la voce delle dimissioni di Bento, ma il ct ha dichiarato davanti alle telecamere che la sua avventura continuerà a prescindere dal risultato di domani. L'imperativo è quello di giocare la partita della vita, bisogna provare in tutti i modi a vincere e convincere e per riuscire in questo i lusitani non possono fare a meno di Cristiano Ronaldo, ancora a secco in Brasile. Il fuoriclasse del Real Madrid guiderà come al solito l'attacco, gli verranno affiancati Nani, positivo nonostante gli sbalzi d'umore, e Eder che al momento sembra favorito su Varela. Rientra Pepe dal primo minuto al centro della difesa, accanto a Bruno Alves. Non cambia filosofia di gioco il Ct Bento A centrocampo con Raul Meireles e Joao Moutinho, c'è l'ex genoano Miguel Veloso, giocatore che in Italia ha deluso ma in patria gode di elevata considerazione. Sin qui è stato deludente il Mondiale dei lusitani anche se qualche piccola speranza di qualificazione esiste ancora.

La situazione del Ghana è molto simile, l'unica differenza è che le Black Stars non hanno bisogno di una vittoria larghissima, in caso di sconfitta degli USA un'affermazione con due gol di scarto sarebbe più che sufficiente. La Nazionale guidata da Appiah non se la passa benissimo: è proprio di qualche ora fa la clamorosa vicenda che ha visto Muntari e Kevin Prince Boateng allontanati dal ritiro. I due centrocampisti non prenderanno parte ad alcuna partita e torneranno a casa a breve.

Quelli della vigilia sono stati giorni abbastanza concitati in casa Ghana. La federazione, infatti, non ha ancora pagato i premi promessi alla vigilia della competizione e la squadra ha vissuto la vicenda in maniera tutt'altro che serena. "Non ho dormito due notti", ha detto il manager Appiah a commento del suo ruolo di mediatore nelle ultime ore. La squadra, attraverso Christian Atsu, ha rassicurato che scenderà comunque in campo a prescindere dal pagamento dei premi, ma la vicenda è stata gestita in maniera quantomeno approssimativa.

16.20 - Tornando al campo, gli applausi rimediati nel corso dell'ultima esibizione non hanno affatto avvicinato gli africani agli ottavi di finale della rassegna iridata. Serve battere il Portogallo e sperare che Germania e Stati Uniti diano sfoggio della loro professionalità per continuare il sogno. In mediana esordio dal primo minuto Badu, che farà coppia con Rabiu. L'attacco lo guiderà come sempre Asamoah Gyan, dietro di lui Atsu, Andrè Ayew, uno dei più in palla del Ghana, e suo fratello Jordan Ayew. Nessuna novità invece per quello che riguarda la difesa, davanti a Dauda ci saranno i due centrali Boye e Mensah, mentre sulle fasce lo juventino Asamoah e Afful.

PROBABILI FORMAZIONI

PORTOGALLO (4-3-3): Beto; Pereira, Alves, Pepe, A. Almeida; Moutinho, Meireles, Veloso; Nani, Eder, Ronaldo. All.: Bento

Ballottaggi: A. Almeida-William (65%-35%), Varela-Eder (60%-40%)

Squalificati: -

Indisponibili: Coentrao, H. Almeida, Rui Patricio, Postiga

GHANA (4-2-3-1): Dauda; Afful, Boye, Mensah, Asamoah; Rabiu, Badu; A. Ayew, Atsu, J. Ayew; Gyan. All.: Appiah

Ballottaggi: Badu-Essien (70%-30%)

Squalificati: Muntari

Indisponibili: Opare, Boateng.

16.00 - La sfida tra Portogallo e Ghana è un inedito assoluto, queste due squadre si incontreranno infatti per la prima volta oggi all'Estadio Nacional di Brasilia sotto la direzione dell'arbitro del Bahrein Shukralla. Sono invece tre i precedenti dei portoghesi contro una squadra africana e il bilancio è in perfetto equilibrio con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Da un punto di vista statistico il Ghana deve interrompere l'astinenza dal successo, nelle ultime quattro partite giocate ad un Mondiale non è mai riuscita a prevalere, raccogliendo due sconfitte e due pareggi, subendo sempre gol. Sono invece di natura realizzativa i grattacapi dei lusitani che sono rimasti a secco ben sei volte nelle ultime nove apparizioni.

(Presentazione a cura di Arianna Radice)