Benzema: "Non ci sono avversari facili"

La Francia conquista il primo posto nel girone, completando una pratica resa formalità dalle due rotonde vittorie ottenute con Honduras e Svizzera. L'ultima apparizione è la meno scintillante dell'undici di Deschamps, imbrigliato da un Ecuador oroglioso e mai domo. Fioccano le occasioni per i transalpini, ma la porta di Dominguez resta inviolata e i sudamericani non disdegnano qualche sortita in contropiede. Ne esce uno 0-0 che porta la Francia a quota 7 e consegna ai galletti un ottavo abbordabile con la Nigeria. Non bastano all'Ecuador i 4 punti raccolti, perché la Svizzera travolge l'Honduras e chiude al secondo posto.

Ai microfoni, al termine dell'incontro, è Benzema, il migliore nelle prime due uscite, a raccontare i 90 minuti contro la squadra di Rueda "Potevamo vincere, ma è stato bravo Dominguez. Ha parato tutto. Abbiamo giocato in uno stadio mitico, il loro portiere ha giocato bene, la nota positiva è che ci abbiamo provato".

Massima allerta in vista delle sfide ad eliminazione diretta "Non esistono avversari facili lo abbiamo visto questa sera. Tutto dipende dalla cattiveria e dalla determinazione che hai".