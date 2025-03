Live Bosnia - Iran in Mondiali 2014

20.00 - La diretta termina qui. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.

19.54 - Termina l'avventura mondiale di Iran e Bosnia. La squadra di Susic saluta il Brasile con una meritata affermazione sull'undici di Queiroz. Tre a uno il finale, con le reti di Pjanic, Dzeko e Vrsajevic. Per l'Iran la prima rete della rassegna è di Reza. A qualificarsi nel girone F sono quindi Argentina e Nigeria.

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

89' - Bella discesa di Visca, da rivedere la conclusione.

88' - Protesta Karim, chiedendo la massima punizione e arriva il giallo per lui.

84' - Visca per Dzeko, ultimo cambio nella Bosnia.

83' - GOOOLLLLL!!! VRSAJEVIC!!!! La richiude subito la Bosnia!! Contropiede letale per l'Iran!! Fa tutto l'esterno!! Discesa e conclusione imparabile a incrociare!!

82' - GOOOOLLLL!!! REZA!!!! Sale male la difesa della Bosnia, Nekounam si muove bene e mette al centro per il solissimo Reza!! 2-1!!

81' - Azione di sfondamento dell'Iran, deviato il tiro di Reza.

79' - Esce Susic, in campo Salihovic.

77' - Giallo per Besic, in evidente ritardo. Fallo inutile.

75' - Un quarto d'ora al termine della sfida qui all'Arena Fonta Nova. Bosnia in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Dzeko e Pjanic.

70' - Partita ora che sembra aver poco da raccontare. La Bosnia sembra accontentarsi del doppio vantaggio, col passare dei minuti la pressione dell'Iran si fa più flebile.

68' - Karim per Dejagah nell'Iran.

68' - Haghighi devia in angolo uno sbilenco cross di Kolasinac.

66' - Incomprensione Dzeko - Pjanic!! Egoista il centravanti!! Il centrocampista della Roma era pronto a calciare!

65' - Conclusione da molto lontano di Reza, nessun problema per Begovic.

61' - Vranjes nella Bosnia, esce Hadzic.

59' - GOOOOOLLLL!!! 2-0 Bosnia!! Tutta la tecnica di Pjanic!! Controlla col destro e con lo stesso piede infila nell'angolo!! Assit perfetto di Sunjic!! Quasi impossibile ora l'impresa per l'Iran!! Posizione dubbia di Pjanic!

55' - Murata la conclusione di Haji Safi!

52' - Furioso in panchina Queiroz, prova ad incitare i suoi!

3-2 Argentina! All'Iran servono tre gol!

50' - Inizio ripresa sulla falsariga di quanto visto nella prima frazione. Ritmi bassi, serve di più all'Iran per impensierire una Bosnia forte del vantaggio.

Ha pareggiato nel frattempo la Nigeria! 2-2, situazione in continua evoluzione.

19.00 - Cambia qualcosa Queiroz. L'Iran è costretto a esporsi per riaccendere le speranze Mondiali. Heydari subentra a Shojaei.

18.55 - Nell'altro match del girone Argentina avanti per 2-1. Sul finire della prima frazione ancora Messi, quarto gol nel Mondiale per lui, a trascinare l'undici di Sabella, orfano di Aguero, uscito per infortunio.

18.48 - Termina la prima frazione di gioco con la Bosnia in vantaggio 1-0. Decide il gol di Edin Dzeko, senza dubbio uomo del match fino a questo momento. Squadra di Susic padrona del campo per lunghi tratti, messa in difficoltà solo in occasione della traversa colpita da Shojaei. L'Iran paga l'annosa difficoltà nel trovare la via del gol. Serviranno almeno due reti nella ripresa per sperare nel miracolo ottavi.

45' - Saranno tre i minuti di recupero in questa prima frazione.

43' - Ibisevic! Calcia rapidamente da fuori, palla a lato non di molto!

42' - Palla splendida di Dzeko nello spazio, Vrsajevic arriva, ma sbaglia completamente la conclusione.

38' - Difende il pallone Ibisevic, dopo un tentativo confuso dell'Iran. Risale metri la Bosnia. Rientra Spahic.

37' - Qualche problema per Spahic, colpito da dietro da Reza. Deve uscire il capitano della Bosnia.

33' - Sicuro Begovic sul cross di Dejagah.

31' - Grande risposta di Begovic, ma il direttore di gara aveva già fermato il gioco per una posizione di offside.

30' - Besic colpisce Shojaei al volto, punizione per l'Iran dalla trequarti.

25' - Shojaei! Traversa!! Si infiamma la partita! Iran vicino al pari!

23' - GOOOOLLL!!! DZEKO!! Sinistro chirurgico! Incrocia sul palo lontano, la palla bacia il montante e entra! 1-0!!

20' - Difficile per la Bosnia perforare le linee molto ravvicinate dell'Iran. Servono rapide verticalizzazioni e un giro palla veloce.

16' - Anticipo in tuffo di testa di Sadeghi, era in agguato Dzeko per raccogliere il traversone di Vrsajevic.

15' - Tiro-cross di Shojaei! Allontana Spahic, Iran pericoloso!

13' - Shojaei resta a terra, colpito in pieno dal pallone calciato da Pjanic.

12' - Bella giocata di Pjanic, interessante punizione dal limite per la Bosnia.

9' - Dzeko! Ci prova di testa, sul cross di Susic, ma non riesce a imprimere forza!

7' - Iran tutto chiuso nella propria trequarti. La Bosnia mantiene il possesso palla, giostrando con tecnica, in attesa di un varco.

Ha già pareggiato la Nigeria! Che partita! Qui si resta sullo 0-0 in questi primi minuti.

4' - Dzeko!! Haghighi vola a dire di no! Controllo e girata di destro del bosniaco, attento il portiere iraniano.

Intanto a Porto Alegre Argentina già avanti, ha segnato Messi.

2' - Haji Safi si lascia scivolare in area. Contatto con Spahic, ma dura assegnare il penalty in questa occasione.

18.00 - Il fischio d'inizio di Velasco Carballo, comincia Bosnia - Iran!

17.58 - Inni Nazionali, si parte!

17.52 - L'Iran si prepara alla festa.

17.50 - Diversi posti a sedere ancora vuoti all'Arena Fonta Nova. Squadre ormai pronte all'ingresso in campo. Mancano dieci minuti a Bosnia - Iran.

17.47 - Uno degli uomini più attesi oggi è certamente Edin Dzeko. Non è ancora riuscito l'attaccante del City a lasciare un'impronta in questo Mondiale.

17.43 - L'Iran scende in campo per la storia.

17.40 - Tutto pronto nello spogliatoio della Bosnia.

17.35 - In contemporanea a Bosnia - Iran, va in scena all'Estadio Beira Argentina - Nigeria. La nazionale di Sabella, già qualificata, punta a trovare i giusti automatismi in vista della fase a eliminazione diretta. Se finora Messi e compagni hanno raccolto bottino pieno, non si può certo dire che abbiano entusiasmato sul piano del gioco.

17.30 - Nella Bosnia, il CT Safet Susic si gioca la doppia punta di peso, schierando, al fianco di Dzeko, Ibisevic. In regia come consuetudine Pjanic. Queiroz alla ricerca del primo gol mondiale conferma la fiducia al suo 4-3-3.

17.20 - Una curiosità, qualora l'Iran superasse la Bosnia per 1-0 e la Nigeria perdesse con lo stesso punteggio contro l'Argentina si ricorrerebbe alla monetina per stabilire il passaggio agli ottavi.

17.10 -Bosnia e Iran si affronteranno come detto all'Arena Fonta Nova. Lo stadio, situato a Salvador, è stato sede delle partite più spettacolari di questo Mondiale. Si sono giocate qui Olanda - Spagna 5-1, Germania - Portogallo 4-0 e Francia - Svizzera 5-2. Una media di 5,66 gol, la terza più alta nella storia, dopo quelle fatte registrare nello stadio St.Jakob di Basilea e nello stadio Idrottsparken di Goteborg.

17.00 - Benvenuti alla diretta scritta live e della partita Bosnia - Iran (18.00), valida per la terza giornata del Gruppo F dei Mondiali 2014 in corso di svolgimento in Brasile. Da una parte la Bosnia del Ct Susic, già estromessa dalla rassegna iridata dopo le due sconfitte rimediate contro Nigeria e Argentina, dall'altra la sorpresa Iran, ancora in corsa per un posto negli ottavi di finale. La qualificazione passa necessariamente da una vittora qui a Salvador e da un risultato negativo della Nigeria contro l'Albiceleste di Lionel Messi.

16.50 - L'Iran nelle prime due partite ha collezionato un solo punto, pareggiando con la Nigeria per 0-0 e incassando una sconfitta amara con l'Argentina di Sabella. Proprio contro l'Argentina sono però emerse le qualità dell'Iran. Un undici certamente non dotato di spiccate individualità, ma molto compatto e difensivamente attento. A mancare è fino ad ora la capacità di finalizzare le poche occasioni create. Non a casa la Nazionale di Queiroz deve ancora trovare la via della rete in questo Mondiale. Fondamentale questa sera segnare il maggior numero di gol per sfruttare la differenza reti in caso di arrivo a pari punti con la Nigeria.

16.40 - Se per l'Iran è la quarta apparizione ad un Mondiale, per la Bosnia è l'esordio assoluto. L'Iran cerca la prima storica qualificazione agli ottavi di finale, mentre per la Nazionale di Susic la prima volta non ha lasciato dolci ricordi. Con l'Argentina, all'esordio, la Bosnia ha giocato un buon incontro, ma ha pagato l'inesperienza. Dopo pochi minuti si è ritrovata sotto di una rete, poi, pur giocando un buon calcio, non è riuscita a riequilibrare il match e si è vista punita dall'assolo di Messi. Discorso diverso per la seconda sfida, quella contro la Nigeria. La Bosnia ha sì perso, ma con qualche recriminazione per il gol, regolare, annullato a Dzeko. Queste le parole di Susic "Ci vorrebbe la moviola in campo, come nel tennis. Vogliamo uscire a testa alta, giocheremo per ottenere la nostra prima vittoria".

16.30 - Gli ottimi rapporti tra le due Nazionali sono evidenziati dalle cinque amichevoli che Bosnia e Iran hanno disputato. Il saldo racconta di quattro vittorie Iran e un pareggio. Un Iran che in passato non ha mai avuto la quadratura mostrata in questo Mondiale. Riprova ne è anche il percorso di qualificazione, culminato con due successi sulla Sud Corea. A rompere l'incantesimo le parole di Queiroz, che, in rotta con la Federazione, ha annunciato l'addio al termine dell'avventura brasiliana.

16.20 - Queste, in casa Iran, le parole di Dejagah, centrocampista in forza al Fulham "Queiroz ha lavorato tanto in allenamento, affinché la nostra squadra fosse compatta e si facesse trovare pronta per affrontare le migliori formazioni del Mondo. E direi che ci siamo riusciti, o quasi. Contro l'Argentina abbiamo giocato bene e creato tante occasioni da gol. Ora in questa terza partita contro la Bosnia speriamo di compiere un ulteriore passo avanti: questo Mondiale è il punto massimo della mia carriera".

16.10 - Non sono mancate nemmeno le parole dello stesso Queiroz "Semplice, per noi è una finale di Coppa del Mondo. Non siamo venuti qui per vincere il titolo, ma abbiamo elevato le nostre aspettative e i nostri sogni, vogliamo raggiungere gli ottavi. Dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro, il resto è nelle mani di Dio".

16.10 - Sul fronte Bosnia, ha commentato l'avventura Mondiale il centrocmapista del Gazientepspor Medunjanin "Dobbiamo goderci l'esperienza, è la nostra prima Coppa del Mondo. Dobbiamo guardare avanti e raccogliere i tre punti contro l'Iran. Se riusciremo a uscire con una vittoria potremo tornare a casa a testa alta". A far da eco uno dei giocatori più rappresentativi della Bosnia, l'attaccante Ibisevic "L'Iran è molto compatto e organizzato, per loro è una partita molto importante, cercheremo di concedere loro il meno possibile e di segnare".

16.00 - Per quel che riguarda le formazioni per questo Bosnia - Iran poche novità. 4-2-3-1 per la Bosnia con Begovic in porta, Spahic a guidare il comparto difensivo, due mediani di rottura alle spalle del tridente formato da Pjanic, Lulic e Visca, chiamato a ispirare Dzeko. Per Queiroz 4-3-3, con Reza punta centrale e ai suoi lati Haji Safi e Dejagah. Nekounam al centro della manovra.

15.50 - La partita si svolgerà a Salvador, nello stadio Arena Fonta Nova. Arbitro dell'incontro sarà lo spagnolo Velasco Carballo.