Live Grecia - Costa d'Avorio, Mondiali 2014 in Diretta

E' tutto da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia. Vi auguriamo la migliore buona notte e vi ringraziamo per aver seguito con Vavel Italia le dirette delle partite odierne.





I verdetti della giornata odierna: Colombia, Grecia, Costa Rica ed Uruguay, raggiungono le gia qualificate Brasile, Messico, Olanda e Cile agli Ottavi di Finale.

Questi gli ottavi di finale dopo le partite delle giornata.



Colombia - Uruguay

Costa Rica - Grecia

Fallimentare la spedizione Ivoriana in Brasile. Si chiude con soli 3 punti il Girone della Costa d'Avorio, che torna a casa in un raggruppamento che era sicuramente alla portata. Deludentissima la prestazione di Didier Drogba.

Il man of the match Giorgos Samaras festeggia il goal e il passaggio del turno.





E' festa grande a Fortaleza per la Grecia. Meritata vittoria per la squadra di Santos, che è riuscita nell'impresa di battere la Costa d'Avorio. Nel complesso i greci hanno espresso più gioco e più coraggio nella ricerca della qualificazione. Fino al 93° minuto soltanto la traversa aveva impedito il secondo goal a Karagounis e compagni. Di Samaris e Samaras ( e non è un gioco di parole) le reti che hanno portati alla vittoria la Grecia.



Tutta la felicità di Glykos.

VERA FISCHIA LA FINE DEL MATCH. STOICA GRECIA CHE ENTRA NELLA STORIA. PRIMA VOLTA AGLI OTTAVI. DELUSIONE COCENTE PER LA COSTA D'AVORIO ELIMINATA AD UN PASSO DAL TRAGUARDO.

90'+3'- SAMARASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.

INCREDIBILE A FORTALEZA. LA GRECIA PASSA AL 93°MINUTO.

90'+2'- RIGOREEEE PER LA GRECIAAAAAAAA......FALLO SI SIO SU SAMARAS. Lo stesso Samaras è pronto dal dischetto.

90'- Contropiede per la Costa d'Avorio orchestrato da Diè. Il centrocampista ivoriano tarda il passaggio per Yaya Tourè che sbaglia tutto.

89'- Graziato Kalou che avrebbe meritato il secondo giallo per un fallo di mano volontario.

88'- Ennesima chiusura di Aurier, che recupera in velocità su Samaras. Sicuramente uno dei giocatori più talentuosi della Competizione il giovane Ivoriano.

87'- Grecia vicina al vantaggio. Salpingidis servito perfettamente da Maniatis effettua un tiro-cross che per poco non viene messo nella sua stessa porta da Bamba.

5 minuti più recupero al termine del match. La Grecia tenta l'offensiva finale.

Bony calcia a botta sicura.



84'- Ci prova dal limite Lazaros; stop e tiro al volo che termina di pochissimo a lato. Sicuramente uno dei migliori in campo Lazaros.

Con il pareggio la Costa d'Avorio raggiungerebbe gli Ottavi insieme alla Colombia, e sarebbe un risultato storico per gli elefanti guidati da Lamouchi.

79'- Cross di Torosidis che colpisce il palo, sopreso anche Barry.

78'- Esce anche Drogba stremato.Ci si aspettaca sicuramente qualcosa di meglio dall'ex attaccante del Chelsea. Al suo posto il centrocampista Diomande.

77'- Le prova tutte Santos. Inserisce Gekas al posto di Karagounis. Grecia all'attacco.

Probabilmente è immeritato il pareggio degli ivoriano, che non erano ancora riusciti ad impensierire Glykos nella ripresa.

73'- Bonyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...Ci pensa l'attaccante dello Swansea a pareggiare i conti. Grandissima azione di Gervinho che serce un assist al bacio per Bony che di piatto batte Glykos.

Mancano poco meno di 20 minuti e la Costa d'Avorio fatica tantissimo a trovare la via della rete.

70'- Una Grecia mai doma questa sera. Approfitta di ogni disattenzione degli ivoriano per partire in contropiede. Questa volta Holebas semina il panico, e costrige Diè al fallo. Giallo per l'ivoriano.

68'- Traversaaaaaaaaaaaaa di Karagounis. Calcio perfetto del capitano greco che colpisce il secondo legno.

67'- Azione personale di Kalou, che di slancio super due uomini e calcia in porta. Tiro di poco a lato. Bellissima giocata per l'ex Chelsea.

Tifosi Greci in delirio per il risultato che qualificherebbe i loro beniamini agli Ottavi.





Costa d'Avorio a trazione offensiva. Si passa al 4-2-4 adesso, con due punte centrali e Kalou e Gervinho sulle fasce. Rischiosa la mossa di Lamouchi che abbassa Yaya Toure sulla linea mediana.

62'- Ripartenza velocissima della Grecia con Torisidis e Lazaros. Christodoulopoulos serve il terzino della Roma che viene falciato da Kalou. Batte Karagounis che centra la barriera. Che rischio per la Costa d'Avorio che si era sbilanciata troppo su un calcio d'angolo.

61'- Aurier guadagna l'ennesimo calcio d'angolo. Primo cambio per Lamouchi, fuori Tiotè e denro Bony.

Un'azione di Drogba nella ripresa.





59'- Si fa rivedere la Grecia con Salpingidis, che esplode un destro potentissimo. Barry si salva in corner.

57'- Si sta schiacciando troppo la Grecia. Ci prova ancora Tourè Y. murato da Karagounis.

Intanto si scalda l'attaccante dello Swansea, Wilfried Bony.

55'- Ci prova Kalou, ma ancora una volta Manolas è perfetto in chiusura.

53' - Ci prova Lazaros, che cicca il pallone con l'esterno. Ottima opportunità in contropiede per l'esterno del Bologna.

Sabri Lamouchi si sarà fatto sentire begli spogliatoi, visti i primi 5 minuti degli Elefanti.

51'- Manolas mette in corner un cross di Boka. Riparte la Grecia in contropiede sugli sviluppi del calcio d'angolo; Samaras perde palla in maniera goffa.

49'- E' questa la Costa d'Avorio che ci aspettavamo. Attaccano continuamente adesso gli ivoriano e sono sempre propositivi.

48'- Aurier va via sulla corsia destra, super Holebas e mette un cross in mezzo, sul quale si avventa Drogba che con troppa irruenza comette fallo su Glykos.

46'- Riparte forte la Grecia, che conquista subito un corner. Sugli sviluppi dell'angolo, gli ivoriani difendono bene.

23.05- Riprende il match. Nessun cambio.

Ci aspettiamo qualche cambio da Lamouchi, soprattutto per scuotere i suoi, al di sotto delle aspettative nella prima frazione.

23.03 - I protagonisti del match sono pronti nel tunnel. Si aspetta l'arbitro per ritornare in campo e riprendere il match.

Tifosi Greci festeggiano il vantaggio.





Ecco Samaris, l'autore della rete che ha portato in vantaggio la Grecia. Il centrocampista dell'Olympiacos va in rete all'esordio Mondiale. Mossa azzeccatissima di Santos.





22.50 - Finisce il primo tempo con la Grecia in vantaggio sulla Costa d'Avorio. La squadra di Santos soprendentemente in vantaggio, viste anche le due prime apparizioni. Davvero spenta in questa prima frazione la Costa d'Avorio. Drogba, impalpabile, non si è quasi visto.

45'+3'- Ancora nessun azione nel recupero. Intanto pareggio del Giappone contro la Colombia.

Sono 4 i minuti di recuper della prima frazione di gara.

45'- Grandissima azione di Yaya Toure che suona la carica per i suoi. Il centrocampista del City entra in area e supera un uomo rientrando sul sinistro, prova il tiro che però viene murato da Holebas.

Gravissimo errore della Costa d'Avorio, che spiana la strada per Samaris, che solo davanti a Barry non sbaglia. Grecia 1 - Costa d'Avorio 0. Adesso gli Ivoriani dovranno svegliarsi per non perdere la Qualificazione agli Ottavi.

43'- SAMARISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS....VANTAGGIO GRECIAAAAAAAAA

40'- La Costa d'Avorio finalmente attacca. Sempre Gervinho a scuotere i suoi, ma Kalou sbaglia tutto con un tacco superfluo.

Lamouchi alza la posizione di Yaya Tourè. Il C.T. prova a cambiare qualcosa.

37' - Primo giallo della partita. Intervento scomposto di Drogba che falcia Manolas. Giallo che ci sta tutto.

36'- Imprecisa ripartenza degli Elefanti, che sprecano ancora una volta.

34'- Punizione dal limite di Karagounis, che preferisce la potenza; palla tra le braccia di Barry.

33'- TRAVERSAAAAA PER LA GRECIAAAA...Holebas colpisce il legno con un grandissimo destro. Prima azione degna di nota del match.

Con la sconfitta momentanea del Giappone rientra in corsa la Grecia, che con un goal vedrebbe gli Ottavi.

30'- Probabilmente ci si aspettava di più dalla Costa d'Avorio, che invece preferisce amministrare e conservare le forze. Con il secondo posto la Costa d'Avorio incontrerebbe la Costa Rica agli Ottavi di Finale

La parata in tuffo che probabilmente ha costretto Karnezis al cambio.





26'- Momento di stallo del match, le emozioni tardano ad arrivare.

24'- Yaya Toure va via di forza, ma invece di tirare cerca Drogba che però non ruesce a concludere. Troppo altruista in quest'occasione Toure.

Intanto esce Karnezis ed entra Glykos, che come Samaris è all'esordio Mondiale.

Tutto esaurito allo Stadio Castelao.





20'- Intanto si scalda il secondo portiere Glykos mentre Karnezis riprende il gioco.

17'- Dopo Konè, problemi anche per portiere Karnezis che mette la palla in fallo laterale. Il portiere ha bisogno dell'intervento del massaggiatore.

15'- Gli ivoriani ci provano soprattutto sull'asse Drogba-Gervinho, ma la difesa Greca è sempre attenta.

14'- Sul ribaltamento di fronte, Barry salva i suoi uscendo sui piedi di Salpingidis.

13'- Yaya Tourè servito sulla corsia destra mette in mezzo un pallone insidioso. Ottima uscita di Karnezis.

12'- Konè chiede il cambio. Probabile risentimento muscolare per lui. Entra al suo posto Samaris, all'esordio Mondiale e alla quinta partita con la Grecia.

10'- Konè a terra ha bisogno dell'intervento del massaggiatore.

I Fratelli Toure giocano con il lutto al braccio, ricordando la scomparsa del fratello.





9'- Grandissima chiusura di Manolas velocissimo Gervinho. Palla in corner.

6'- Drogba mostra tutta la sua determinazione andando a sradicare il pallone dai piedi di un difensore greco, serve poi Gervinho che incespica sul pallone. Occasione persa per gli elefanti.

5'- Punizione per la Grecia. Mette dentro Karagounis, ma nulla di fatto; fallo fischiato a Sokratis.

Rispettati gli schemi di gioco ipotizzati nel pre-partita. La Grecia si schiera con il 4-5-1 con Samaras unica punta. I greci cercheranno di sfruttare le punte dell'attaccante del Celtic con gli inserimenti dei tanti centrocampisti.

La Costa d'Avorio si schiera con un 4-3-3, con Gervinho e Kalou esterni e Drogba punta. Fulcro del gioco Yaya Toure.

2' - Ci prova la Grecia sulla fascia sinistra con Christodoulopoulos, che sbaglia però il cross.

1' - Primo pallone perso dagli ivoriani. La Grecia parte con un lungo possesso palla.

22.00 - Partitiiiiiiiiiiiiii.

21.59 - Dopo aver ascoltato e cantato gli inni Nazionali i giocatori si dispongono in campo. Il calcio d'inizio sarà dato dalla Costa d'Avorio.

21.55 - Ecco gli inni Nazionali. Si parte con quello Greco.

21.50 - Le squadre sono pronte nel tunnel per fare il loro ingresso in campo ed ascoltare gli inni nazionali.

Per la Costa d'Avorio basta il pareggio per passare il turno, a patto che il Giappone non vinca con più di due goal di scarto. Per la Grecia qualificazione utopistica.

21.46 - E' sicuramente lui l'uomo migliore della Costa d'Avorio, Yaya Tourè. Il centrocampista del Manchester City proverà a guidare i suoi compagni alla vittoria.





21.43 - Allo Stadio Castelao è tutto pronto per l'inizio della partita, mancano meno di 20 minuti e si partirà con il calcio d'inizio.



Istantanee dallo Stadio Castelao

21.37 - Tutto pronto anche nello spogliatoio della Costa d'Avorio. Gli elefanti si affidano al solito Yaya Tourè e a Didier Drogba, al debutto dal primo minuto.





21.35 - Per la Grecia unica mossa a sorpresa è l'esclusione di Mitroglou. Santos ha preferito schierare un solido 4-5-1 e inserire il Bolognese Christodoulopoulos, con Samaras unica punta.





21.23 - Ecco gli schemi con i quali si sistemeranno le due squadre.





Tifosi Greci pronti a dare tutto per i loro beniamini.





21.18 - Riuscirà l'attacco della Costa d'Avorio ad avere la meglio sulla difensivissima Grecia? Sarà sicuramente questa la chiave del match. Drogba e compagni le proveranno tutte per riuscire a superare la difesa Greca, sempre messa bene in campo dal C.T. Santos. Sarà sicuramente il contropiede invece, l'arma su cui punterà la formazione Ellenica.

21. 10 - Formazione ufficiale Costa d'Avorio: Barry, Aurier, Tourè K., Bamba, Boka, Tiotè, Diè, Toure Y., Kalou, Gervinho, Drogba.



Drogba, l'uomo più atteso della serata.



21.05 - Formazione ufficiale Grecia: Karnezis, Torosidis, Sokratis, Manolas, Holebas, Kone, Karagounis, Salpingidis, Maniatis, Lazaros, Samaras.



21.00 - Si riempie lo Stadio Castelao.





20.55 - La FIFA ha diramato le formazioni ufficiali; Lamouchi schiera finalmente dal primo minuto Drogba e conferma quindi per 10/11 la formazione delle prime due giornate. Santos lascia in panchina Mitroglou e lancia dal primo minuto il bolognese Christodoulopoulos.

20.45 - Buona sera da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia per l’ultima giornata del Gruppo C dei Mondiali 2014. Seguiremo insieme il Live della partita tra Grecia e Costa d’Avorio, una partita da vivere tutta d’un fiato che garantirà il passaggio di une delle due Nazionali agli Ottavi di Finale. Chi avrà la meglio, la Grecia i Mitroglou o la Costa d’Avorio di Yaya Tourè ??

In contemporanea, all’Arena Pantanal di Cuiaba, si giocherà l’altro match del Gruppo C tra Giappone e Colombia, che potete seguire Live sempre su Vavel.com .

20.30 - “Possiamo scrivere la storia”, queste le parole con cui ha esordito Sabri Lamouchi in un’intervista concessa alla FIFA. Il C.T. della Costa d’Avorio, uno degli allenatori emergenti più preparati dei Mondiali, è entusiasta di potersi giocare la qualificazione agli Ottavi di Finale, e di avere la possibilità di scrivere il futuro di proprio pugno.







L’ex centrocampista di Inter e Parma ha anche parlato della sconfitta con la Colombia, affermando di essere contento della prestazione ma dando anche una stoccatina ai suoi giocatori, invitandoli ad essere più concentrati soprattutto sui calci piazzati. Questi i passaggi principali dell’intervista: “Sappiamo che questa vittoria potrà scrivere i nostri nomi nella storia del calcio ivoriano. Stiamo lavorando tanto attorno a questa squadra, a questi ragazzi, e speriamo di raccoglierne i frutti . Stiamo cercando di capire chi siamo ed il modo in cui crescere assieme, ed un risultato così positivo ci darebbe una grandissima iniezione di fiducia per il futuro”. Ciò nonostante, la vigilia della gara è stata abbastanza travagliata, a causa dal tragico episodio che ha colpito la famiglia Tourè. Kolo e Yaya hanno ricevuto la notizia della scomparsa di uno dei loro fratelli, Oyala Ibrahim, all’età di 28 anni. “Quello che hanno passato Yaya e Kolo è una tragedia. Siamo qui per loro e per la loro famiglia. Hanno deciso di restare autonomamente. Per quanto riguarda la preparazione del match, ho cercato di essere il più professionale possibile. Ho parlato con i ragazzi, che hanno preso una decisione difficilissima e sono grato per questo comportamento”.

Live della partita Grecia - Costa d'Avorio

20.10 - Finalmente Sabri Lamouchi dovrebbe mandare nella mischia dal primo minuto Didier Drogba. L'attaccante ivoriano scalpita, desideroso di dimostrare tutto il suo valore e di contribuire alla qualificazione agli Ottavi di Finale. Lamouchi dovrebbe schierare i suoi uomini con il rodato 4-2-3-1 che potrebbe virare verso un 4-3-3 per coprire al meglio la zona centrale del campo. Dovrebbe esordire dal primo minuto anche Kolo Tourè al centro della difesa; confermatissimo il giovane terzino destro Aurier, finito sui taccuini di tutti glio osservatori d'Europa. Agiranno alle spalle della prima punta il capitano Yaya Tourè, Gervinho ( a segno nelle prime due partite) e Kalou.





20.00 - Il tecnico Santos dovrebbe puntare sul classico 4-4-2 che ha dato tante soddisfazioni ai greci nel corso della propria storia e delle ultime qualificazioni a questo Mondiale. Recuperato Mitroglu, anche se l’attaccante del Fulham non sarà al 100% della condizione fisica. Nel frattempo le ottime prestazioni del gigante difensivo Manolas hanno attirato le attenzioni di molte big europee su di lui. Roma, Napoli e Juventus sembrerebbero molto interessate ad acquisire il classe 91 dell’Olympiacos.





Grecia e Costa d'Avorio

19,30 - Vediamo le possibilità che hanno le sfidanti di questa sera di qualificarsi agli Ottavi di finale.



Costa d'Avorio: Gli ivoriani saranno secondi matematicamente con la vittoria , e nel caso in cui la Colombia venisse sconfitta dal Giappone con un divario ampio ( almeno due reti), potrebbero sperare anche nel primato. Drogba e compagni passerebbero il turno anche con un pareggio qualora il Giappone non dovesse vincere con 2 o più gol di scarto.



Grecia: la speranza di qualificazione dei grci sono pressoché nulla. Per qualificarsi, la squadra di Mitroglu, dovrebbe :

Battere la Costa d’Avorio con almeno 2 gol di scarto e sperare che il Giappone non faccia punti contro la Colombia; ​Battere la Costa d’Avorio con 3 gol di scarto e sperare che il Giappone vinca con un margine di soltanto 1 gol; Battere la Costa d’Avorio con uno scarto che sia maggiore di due gol rispetto allo scarto con il quale il Giappone batta la Colombia (es. : con Giappone - Colombia 3-0, la Grecia dovrebbe vincere 5-0). Per fortuna è una ipotesi abbastanza utopistica.

Questa la situazione del Girone C:

Live Mondiali 2014 in Diretta

19,15 - Un po di curiosità: Questa sera, Grecia e Costa d’Avorio si affronteranno per la prima volta in assoluto. Le due Nazionali non si sono mai scontrate prima, neanche in un’amichevole. Due soli precedenti per la Grecia contro avversarie africane ai Mondiali, entrambi contro la Nigeria: sconfitta per 2-0 nel 1994 e vittoria per 2-1 quattro anni fa in Sudafrica.La Grecia ha vinto solo una delle otto partite giocate finora ai Mondiali (sei sconfitte) e non è riuscita a segnare in sette delle otto partite giocate. Nell’ultima partita contro il Giappone, la Grecia è riuscita a tenere la propria porta inviolata per la prima volta ai Mondiali.La Costa d’Avorio ha subito almeno due gol in cinque delle otto partite disputate finora nella Coppa del Mondo e Gervinho è diventato il primo giocatore ivoriano a segnare per due partite di fila ai Mondiali. Otto dei 12 gol della Costa d’Avorio ai Mondiali sono arrivati dopo il 60’ minuto di gioco e ben 5 sono stati segnati con un colpo di testa; gli Ivoriani hanno mancato l’appuntamento con il gol solo in una delle otto partite giocate fino ad ora nei Mondiali.





Partita Grecia - Costa d'Avorio

19.00 L’arbitro dell’incontro sarà Carlos Vera. Nato in Ecuador nel 1976, Carlos Vera è un arbitro internazionale dal 2006. L’ecuadoregno non è certo fra i migliori di questo mondiale, soprattutto se diamo un'occhiata al suo curriculum: ha preso parte ai Giochi Pan-Americani del 2007 (finale per il 3º posto, Messico-Bolivia U20 1-0), dal 2008 sempre impegnato in Libertadores (ma senza mai arrivare alla finale), un quarto di finale alla Copa America 2011. A livello Fifa, una coppa del Mondo per club (2011, semifinale Monterrey-Chelsea 1-3) e il Mondiale U20 nel 2013. Nel 2012 viene scelto nella lista dei 52 arbitri che partecipano al Mondiale Brasiliano, dove ha già arbitrato Iran – Nigeria.

18.45 - Questa sera in campo l’ultima giornata del Girone C. Allo stadio Castelao di Fortaleza scenderanno in campo Grecia e Costa d’Avorio, in una partita che vedrà soltanto una delle squadre passare agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Lo stadio Castelao, ristrutturato in vista dei Mondiali del 2014, ha una capienza di circa 67000 spettatori, ed ospita la quarta partita del Mondiale brasiliano.

Lo stadio Castelao