Ghana, amichevoli truccate?

Christopher Forsythe e Obed Nketiah, rispettivamente agente FIFA e dirigente della Federcalcio ghanese. Sono loro a infiammare la vigilia della decisiva sfida tra Ghana e Portogallo, fondamentale nel percorso iridato dei ragazzi di Appiah. Una bomba lanciata dal Telegraph, coadiuvato dal programma Dispatches, di Channel 4, nella ricerca di un imbroglio che se verificato potrebbe portare a enormi conseguenze.

Con l'aiuto di un reporter, travestito da rappresentante di una società di investimenti, i due giganti dell'informazione hanno scovato un presunte giro di amichevoli truccate, che, occorre dirlo, non hanno a che fare col Mondiale in corso di svolgimento in Brasile, in cui coinvolta è soprattutto la Nazionale ghanese.

Un video racconta l'incontro e soprattutto l'accaduto. All'esplosione della bomba mediatica, immediato il comunicato della Federcalcio ghanese che ha informato di aver denunciato Forsythe e Nketiah.