Origi punisce la Russia, il Belgio ipoteca gli ottavi: Capello quasi eliminato

Vittoria importantissima per il Belgio, che nel big match del Girone H, ha battuto la Russia di misura per 1-0 e ha ottenuto così il pass per gli ottavi di finale del Mondiale, condannando la squadra di Capello punita nel finale da un gol di Origi.

Gaa decisamente noioso quella andata in scena al Maracanà tra il Belgio di Wilmots che dopo la vittoria sull'Algeria decide di premiare Fellaini e Mertens autori della rimonta al debutto e titolari contro la Russia priva ancora di Kerzhakov, autore del gol del pareggio contro la Corea. L'inizio del match promette bene e già al 3' Mertens fa vedere alla Russia di cosa è capace stoppando un gran pallone e provando il tiro però ribattuto da buona posizione. La Russia si scuote, Shatov crea scompiglio nell'area belga e trova Fayzulin il cui tiro è respinto da Courtois. De Bruyne illumina la manovra del Belgio, salta due avversari e serve ancora Mertens che tuttavia spreca malamente regalando palla ad Akinfejev. Il giocatore del Napoli è' una spina nel fianco di Kombarov che lo perde ogni volta e Kannunnikov è costretto a raddoppiarlo. Proprio il numero 6 della Russia alla mezzora si sveglia e impegna Courtois con un gran tiro dopo aver chiesto invano un calcio di rigore. Ma l'occasione più grande del primo tempo la ha Kokorin che al 44' sul cross di Glushakov, spedisce di testa un pallone fuori solo davanti a Courtois e così si va negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa è decisamente meno emozionante, le due squadre si chiudono bene e i ritmi sono troppo blandi. Tatticamente Capello imbriglia sia De Bruyne che Hazard, poco coinvolto nella manovra belga così come Lukaku che riceve pochissimi palloni e al 57' è richiamato in panchina da Wilmots che inserisce Origi. I portieri dormono sonni tranquilli, per vedere un'occasione da rete bisogno aspettare gli ultimi dieci minuti, davvero infuocati. All'81' Eshechenko, entrato posto di Kozlov, spaventa il Belgio all'81' con un diagonale che esce di pochissimo, ma i Belgian Red Devils rispondono con la punizione di Mirallas che finisce incredibilmente sul palo. La gara si fa più divertente, Hazard decide di scendere in campo e in pochi minuti fa ammattire la difesa russa e all'87' crea l'azione del gol vittoria mettendo al centro un pallone che Origi spinge in porta. La beffa è atroce per la Russia che stanca rischia di subire anche il raddoppio di Mirallas, ben neutralizzato da Akinfejev ma l'1-0 è una sentenza per Fabio Capello: i russi infatti sono quasi fuori dal Mondiale, anche se tutto dipenderà dalla sfida tra Algeria e Corea del Sud, il Belgio invece senza brillare vola agli ottavi.