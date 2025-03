Live Belgio - Russia in Mondiali 2014

19.55 - Per questa sera è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia, invitandovi a restare con noi per le altre due sfide di questa giornata, Corea - Algeria e Stati Uniti - Portogallo.

19.51 - Finisce qui!!! Il Belgio conquista una vittoria fondamentale negli ultimi minuti, dopo un secondo tempo apatico e sottoritmo. Decidono dieci minuti da fuoriclasse assoluto di Hazard. Sale al proscenio il talento di Eden e Wilmots si gode un altro successo, segnato ancora da cambi azzeccati. Sul tabellino dei marcatori termina il giovanissimo Origi. Un punto in due partite per la Russia, ora a un passo dal baratro. Un secondo tempo condito da maggior voglia non basta a Capello, su cui pesano alcune discutibili scelte di formazione.

90' + 2' - Akinfeev!! Dice di no a Mirallas!!

90' - Kherzhakov in campo per il recupero.

88' - GOOOOLLLLLL!!!! ORIGI!!!! Piattone sotto la traversa!! Ma è un omaggio di Hazard!! Un cioccolatino accomodato sul piede di Origi!! Meraviglioso Eden!! Ha acceso la luce lui e il Belgio è esploso!!!! 1-0!

86' - Cosa ha fatto Hazard?!?! In un fazzoletto ne elude tre! Tiro deviato in angolo!!

85' - Si infiamma Hazard, ma Origi non arriva!

84' - Palo!!! Mirallas inganna la barriera della Russia, ma la palla si stampa sul legno!!!

83' - Tocco di mano di Glushakov, punizione interessante per il Belgio, dal limite. In campo Dzagoev, fuori Shatov.

81' - Destro di Eshchenko!! Palla radente al suolo, ma appena larga!!

80' - Ultimi dieci minuti. Capello ha ancora in panchina Dzagoev e Kherzakhov. Rischierà uno dei due?

77' - Prova la rotazione di testa Samedov, ma non riesce a indirizzare il pallone.

75' - Fuori Mertens, dentro Mirallas nel Belgio.

73' - Secondo ammonito nelle fila del Belgio, tocca a Alderweireld.

71' - Con esperienza Van Buyten chiude su Shatov, lanciato da Fayzulin.

70' - Qualche errore di misura della Russia che non riesce ad approfittare delle difficoltà del Belgio.

68' - Prova a saltare l'uomo Mertens ma si trascina la palla in fallo laterale. Meno visibile rispetto alla prima frazione anche l'esterno del Napoli.

66' - Fatica a incidere il Belgio in questa ripresa. Wilmots sta provando a muovere gli uomini d'attacco per trovare la soluzione giusta.

63' - Colpito da crampi Kozlov. In campo Eshchenko.

62' - Qualche problema per Kozlov. Il calciatore ha chiesto il cambio.

59' - Incredibile ripartenza di De Bruyne! Si mangia il campo e consegna ad Hazard, ma la stella del Chelsea non riesce a combinare con il neo-entrato Origi.

57' - Seconda bocciatura per Lukaku. Tocca a Origi.

56' - Kombarov va via con una combinazione centrale, ma il tocco in profondità per Kokorin non è preciso. Fayzulin attendeva tutto solo dall'altra parte.

54' - Secondo ammonito del match. Fallo tattico di Witsel su Shatov.

53' - Sinistro di Glushakov dall'interno dell'area, ma il tiro termina sul fondo.

52' - Più propositiva la Russia ad inizio ripresa. Gli uomini di Capello spingono con maggior efficacia.

48' - Legge bene le intenzioni russe Verthongen e anticipa Samedov.

19.02 - Brych da il via alla ripresa.

18.55 - Dopo il deludente esordio, altra prova sottotono per Romelu Lukaku. Wilmots si affiderà ancora al giovane Origi?

18.47 - Termina, dopo un minuto di recupero, la prima frazione di gioco. Belgio padrone del campo per lunghi tratti, con un Mertens incontenibile a destra. La Russia aspetta e colpisce in contropiede. Due conclusioni dalla distanza, ma soprattutto il comodo colpo di testa di Kokorin, sottoporta, a lato. Punteggio bloccato per ora al Maracanà.

45' - Conclusione con poco senso di Witsel, dalla distanza.

44' - Kokorin!! Tutto solo, di testa, non trova la porta!! Errore pesantissimo del talentino russo!! Immobile Courtois!

43' - Chiusura decisa di Kompany. Primo tempo perfetto del capitano. Angolo per la Russia.

38' - Primo ammonito dell'incontro Glushakov, duro su Mertens.

36' - Akinfeev! Respinge lui sull'ennesima accelerazione di Mertens!

35' - Sinistro di Shatov, innocuo tra le braccia di Courtois.

32' - Non ce la fa Vermaelen. Riaffiorano i problemi fisici, in campo Verthongen.

30' - Kanunnikov!! Scende bene nella zona centrale e calcia con potenza, ma trova la respinta attenta di Courtois!

Alla luce del replay il rigore per la Russia appare plausibile. Alderweireld colpisce il piede di Kanunnikov.

26' - Kanunnikov cade in area, ma Brych, con ampi cenni, fa segno di proseguire.

26' - Dopo le sfuriate del Belgio ora partita più controllata. Nessuna delle due compagini vuole sbilanciarsi eccessivamente.

22' - Sempre Mertens!! Kombarov in grande difficoltà! Non trova la porta il giocatore del Napoli.

21' - Prima discesa di Kanunnikov, ma il cross non è all'altezza.

20' - Che giocata di Mertens!! Con una finta sbilancia il difensore e col destro spaventa Akinfeev!! A lato non di molto!!

18' - Bel movimento di Alderweireld, ma sul secondo palo Fellaini non può arrivare all'appuntamento col traversone.

16' - Ripiegamento efficace di Hazard, addirittura vicino all'area belga.

14' - Incontenibile De Bruyne!! Salta tutti, trova Mertens, che cerca Lukaku invece della conclusione, ma Glushakov salva in extremis!!

12' -Courtois!! Pericolosa la Russia!! Sinistro dal limite di Fayzulin ma il portiere del Chelsea chiude la porta!

11' - Non si chiude l'uno-due tra Lukaku e Mertens, bravo Kombarov.

10' - Cross fuori misura di Vermaelen, con Fellaini in posizione di off-side.

9' - Ottima interdizione di Witsel in mediana. La Russia non riesce a imbastire una manovra palla a terra.

6' - Possesso palla del Belgio, la Russia per ora aspetta.

4' - Controllo prodigioso in area di Mertens, ma la conclusione è murata!

2' - Buona chance in contropiede per la Russia, ma Shatov sbatte contro la retroguardia belga. Era un 3 - 2 in favore degli uomini di Capello.

1' - Primo guizzo di Mertens, Kombarov si rifugia in corner.

18.00 - Comincia Belgio - Russia. Gestisce il primo pallone la squadra di Wilmots.

17.58 -Stretta di mano tra i capitani, Kompany e Berezutskiy. Si parte a Rio!

17.55 - Inni nazionali al Maracana.

17.53 - Squadre nel tunnel, pronte all'ingresso in campo.

17.50 - Mancano poco più di dieci minuti al fischio d'inizio di Belgio - Russia. Potete interagire con noi durante il match commentando negli appositi spazi posti sotto alla nostra diretta.

17.45 - Immagini dagli spogliatoi (fonte FIFA).

17.43 - Non in grandi condizioni Vermaelen. Il difensore belga sta svolgendo il riscaldamento con al fianco il medico della Nazionale per valutare la tenuta del ginocchio. Esercizi specifici per testare la condizione fisica.

17.40 - Ecco le parole di Hazard "Questo è tutto nuovo per noi. Dobbiamo pensare di gara in gara. Abbiamo una buona squadra, è chiaro, ma siamo alla prima esperienza in Coppa del Mondo e non sappiamo fin dove possiamo arrivare".

17.35 - Il Belgio si aggrappa alla classe di Eden.

17.30 - Tensione in casa Russia al termine dell'incontro pareggiato con la Sud Corea. Capello ha duramente attaccato la stampa, definendo falso l'attacco ai suoi per non aver salutato i tifosi dopo il match. "Bugiardo, non dire niente", questa la risposta del CT.

17.20 - Sono giunte le formazioni ufficiali e non mancano le novità, soprattutto nella Russia. Capello lascia fuori Denisov, Dzagoev e Kherzhakov, miglior marcatore della storia della Nazionale, a segno nell'esordio con la Corea. Wilmots, dal canto suo, memore degli errori commessi con l'Algeria, schiera un Belgio rinnovato, con Fellaini e Mertens dal primo minuto.

17.10 - Arbitro dell'incontro tra Belgio e Russia sarà il tedesco Felix Brych. Nel 2007 il suo esordio da internazionale nel match, valido per le qualificazioni a Euro 2008, tra Lussemburgo e Romania. Pochi mesi fa, allo Stadium di Torino, ha ha diretto la finale di Europa League tra Siviglia e Benfica.

17.00 - Benvenuti alla diretta Belgio - Russia, incontro valido per la seconda giornata del gruppo H dei Mondiali 2014 in corso di svolgimento in Brasile. Belgio - Russia è senza dubbio l'incontro di cartello di un raggruppamento completato da Algeria e Corea. Sarà proprio la sfida tra queste due compagini, alle 21, a completare il programma della giornata per quel che riguarda il gruppo H. Belgio - Russia è la sfida tra due diversi stili di gioco, imperniati sul differente credo dei due allenatori e sulle divergenti caratteristiche dei chiamati in causa.

16.50 - Da una parte il Belgio rivelazione di Marc Wilmots. Squadra giovane che fruisce di una nidiata di talenti come mai in passato. La stella assoluta è Eden Hazard. Attorno al trequartista del Chelsea brillano altre gemme in cerca di consacrazione. Nel match d'esordio non ha trovato spazio Januzaj, talento esploso al Manchester United e pronto a prendersi la scena negli anni a venire. A cambiare il match sono stati poi gli ingressi di Ogiri, punta rapidissima, e Mertens, ammirato in questa stagione al San Paolo.

16.40 - Il problema del Belgio è prettamente difensivo. La gara con l'Algeria ha evidenziato la carenza di terzini di ruolo. Wilmots può contare su un solo reale effettivo, Van den Borre, ritenuto inadeguato. La scelta è ricaduta su una difesa a quattro, composta da quattro centrali. Il fallo che ha provocato il rigore e il conseguente vantaggio algerino è testimonianza di scarsa attitudine al ruolo. La presenza di quattro uomini fissi nel reparto arretrato si ripercuote anche sull'efficacia della manovra. Senza la spinta dei terzini diventa difficile anche per giocatori abili tecnicamente creare superiorità.

16.30 - Wilmots nella gara d'esordio ha intuito l'errore tattico e ha sparigliato le carte rinunciando a Romelu Lukaku e inserendo in mediana Fellaini. L'attaccante di colore cerca la consacrazione mondiale per lasciare a suon di milioni Stamford Bridge, mentre il centrocampista prova a dimenticare la brutta stagione con i red devils. L'esordio ha visto il tonfo di Lukaku e la rinascita di Fellaini. Il colpo di testa che ha portato al pari ha liberato il Belgio dalle pressioni della vigilia, lanciando i rossi al trionfo firmato Mertens.

16.20 - Discorso diverso per la Russia di Capello. La squadra di Don Fabio si basa su certezze granitiche. Un blocco storico, affidabile. A centrocampo pesa l'assenza per infortunio di capitan Shirokov. Perno centrale è Denisov, ma inevitabilmente il gruppo accusa la mancanza di leadership e personalità. L'apertura con la Corea ha riservato brutte sorprese, non solo nel punteggio. Capello ha scelto un undici troppo accorto e la partita si è trascinata su binari statici. Solo la clamorosa incertezza di Akinfeev ha aperto il vaso. Lì il tecnico italiano, costretto, ha osato. Dentro Kherzakhov e pareggio quasi immediato.

16.10 - Quel che manca alla Russia è la qualità nei singoli e nelle giocate. Il calciatore di maggior estro è Alan Dzagoev, classe '90, da anni di casa a Mosca. Nelle ultime stagioni pare però aver perso la brillantezza mostrata da giovanissimo anche su palcoscenici importanti. La sensazione è che Capello voglia recuperarlo, soprattutto mentalmente, per inserirlo tra i titolari. In quest'ottica va la scelta di testarlo nelle amichevoli pre-Mondiale.

16.00 - Il Gruppo H si chiuderà con due match in contemporanea, atti a definire la griglia verso gli ottavi di finale. Il 26 giugno, alle ore 22, il Belgio si troverà opposto alla Corea, mentre la Russia chiuderà le sue fatiche contro l'Algeria. Il risultato di quest'oggi influirà sulle sorti delle due squadre, soprattutto dopo il mezzo passo falso di Capello e dei suoi nella partita inaugurale.

15.50 - Belgio e Russia si contenderanno i tre punti in palio al Maracanà di Rio de Janeiro. Lo stadio è stato ristrutturato in vista della Confederations Cup del 2013 e della rassegna Mondiale attualmente in corso. Inaugurato nel 1950, in occasione della nota Coppa del Mondo, conta 76.804 posti a sedere. Il nuovo impianto è stato inaugurato il 2 giugno 2013 con un'amichevole tra Brasile e Inghilterra terminata col punteggio di 2-2.

15.40 - Queste le parole di Ignashevich, 34 anni, uno dei più esperti della spedizione russa "Nella nostra infanzia mai abbiamo immaginato di poter giocare in questo stadio. Sarà un evento speciale nella nostra carriera. Sarà una partita difficile e molto importante. Sono sicuro che faremo di più di quanto mostrato con la Corea. Abbiamo mostrato il nostro carattere. Capello ci ha detto che abbiamo visto quale è il livello della Coppa del Mondo".